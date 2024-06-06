https://ria.ru/20240606/ubiystvo-1951034531.html

Подозреваемый в убийстве мужчины на западе Москвы выслеживал жертву

Подозреваемый в убийстве мужчины на западе Москвы выслеживал жертву - РИА Новости, 06.06.2024

Подозреваемый в убийстве мужчины на западе Москвы выслеживал жертву

Подозреваемый в убийстве на западе Москвы, предположительно, несколько дней выслеживал жертву у дома, представляясь коллектором, рассказала РИА Новости соседка... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:26

2024-06-06T15:26

2024-06-06T16:52

убийство мужчины на юго-востоке москвы

москва

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951079034_66:467:2204:1670_1920x0_80_0_0_d62f6432657ab7ed8b0012858aee6865.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве на западе Москвы, предположительно, несколько дней выслеживал жертву у дома, представляясь коллектором, рассказала РИА Новости соседка погибшего.В четверг 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Предполагаемого киллера через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Основная версия - убийство на почве ревности.По словам соседки, неизвестный в маске сидел около первого подъезда "в понедельник или во вторник" и сегодня. Он представился коллектором, добавив, что ищет мужчину 35 лет, который взял микрозайм."Пустые коричневые глаза, больше ничего не было видно", - уточнила женщина, описывая мужчину в маске.Собеседница также рассказала, что заметила его сегодня у подъезда в маске и с сумкой. Другие соседи, по ее словам, видели, как Балишанский убегал от дома.Еще один житель этого же подъезда сообщил РИА Новости, что вчера около подъезда на лавочке сидел молодой человек в синей маске.

https://ria.ru/20240606/ubiystvo-1950989743.html

https://radiosputnik.ru/20240606/zaderzhanie-1951005340.html

https://ria.ru/20240606/ubiystvo-1950965372.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

убийство мужчины на юго-востоке москвы, москва, происшествия