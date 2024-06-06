https://ria.ru/20240606/ubiystvo-1951034531.html
Подозреваемый в убийстве мужчины на западе Москвы выслеживал жертву
Подозреваемый в убийстве мужчины на западе Москвы выслеживал жертву - РИА Новости, 06.06.2024
Подозреваемый в убийстве мужчины на западе Москвы выслеживал жертву
Подозреваемый в убийстве на западе Москвы, предположительно, несколько дней выслеживал жертву у дома, представляясь коллектором, рассказала РИА Новости соседка... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:26
2024-06-06T15:26
2024-06-06T16:52
убийство мужчины на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве на западе Москвы, предположительно, несколько дней выслеживал жертву у дома, представляясь коллектором, рассказала РИА Новости соседка погибшего.В четверг 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Предполагаемого киллера через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Основная версия - убийство на почве ревности.По словам соседки, неизвестный в маске сидел около первого подъезда "в понедельник или во вторник" и сегодня. Он представился коллектором, добавив, что ищет мужчину 35 лет, который взял микрозайм."Пустые коричневые глаза, больше ничего не было видно", - уточнила женщина, описывая мужчину в маске.Собеседница также рассказала, что заметила его сегодня у подъезда в маске и с сумкой. Другие соседи, по ее словам, видели, как Балишанский убегал от дома.Еще один житель этого же подъезда сообщил РИА Новости, что вчера около подъезда на лавочке сидел молодой человек в синей маске.
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убийство мужчины на юго-востоке москвы, москва, происшествия
Убийство мужчины на юго-востоке Москвы, Москва, Происшествия
Подозреваемый в убийстве мужчины на западе Москвы выслеживал жертву
Соседка сообщила, что подозреваемый выслеживал жертву, представляясь коллектором
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве на западе Москвы, предположительно, несколько дней выслеживал жертву у дома, представляясь коллектором, рассказала РИА Новости соседка погибшего.
В четверг 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Предполагаемого киллера через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Основная версия - убийство на почве ревности.
По словам соседки, неизвестный в маске сидел около первого подъезда "в понедельник или во вторник" и сегодня. Он представился коллектором, добавив, что ищет мужчину 35 лет, который взял микрозайм.
"Пустые коричневые глаза, больше ничего не было видно", - уточнила женщина, описывая мужчину в маске.
Собеседница также рассказала, что заметила его сегодня у подъезда в маске и с сумкой. Другие соседи, по ее словам, видели, как Балишанский убегал от дома.
Еще один житель этого же подъезда сообщил РИА Новости, что вчера около подъезда на лавочке сидел молодой человек в синей маске.