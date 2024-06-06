https://ria.ru/20240606/turpotok-1950993833.html
Владислав Шапша: Калужская область в 2024 году ждет роста турпотока на 10%
Владислав Шапша: Калужская область в 2024 году ждет роста турпотока на 10% - РИА Новости, 06.06.2024
Владислав Шапша: Калужская область в 2024 году ждет роста турпотока на 10%
Калужская область в 2023 году приняла 3,4 миллиона туристов, и в этом году ожидает роста турпотока на 10%, сообщил губернатор региона Владислав Шапша РИА... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:55
2024-06-06T13:55
2024-06-06T13:55
калужская область
калужская область
владислав шапша
калуга
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131969/52/1319695274_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb8c04d946d69c5e75103c3138be23b5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Калужская область в 2023 году приняла 3,4 миллиона туристов, и в этом году ожидает роста турпотока на 10%, сообщил губернатор региона Владислав Шапша РИА Новости в кулуарах ПМЭФ. "В прошлом летнем сезоне область посетили порядка 2 миллионов человек. Из них 43% туристов оставались с ночевками. Всего же за год к нам приехали 3,4 миллиона гостей. На этот год ждем рост туристического потока не менее чем на 10%", - сказал Шапша. Он отметил, что Калужской области есть чем завлечь туристов. "У нас есть интересные активности, интересные места, куда люди стремятся приехать. Это крупнейший российский этнопарк "Этномир", это музей космонавтики в Калуге, это большое количество монастырей… У нас богатый историей регион. Есть парк Никола Ленивец со своим фестивалем "Архстояние", на который тоже многие люди приезжают", - рассказал губернатор. Шапша рассказал, что в регионе открыта Большая туристическая тропа – первые 50 из 200 километров всего маршрута проходят вдоль реки Угра. Готовятся к открытию следующие 50 километров. "Хороший проект "Сельское лето. Отдыхай в Калужской области" - проводим вместе с бизнесом. В этом году обновили программу, добавили еще 11 мероприятий. Теперь их стало 30. В этом году все программы носят семейный характер", - добавил глава региона. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240604/soglasheniya-1950468651.html
калужская область
калуга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131969/52/1319695274_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eda58fc8e71f67fedab218a56ae40ecb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, владислав шапша, калуга, новости - туризм
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша, Калуга, Новости - Туризм
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Калужская область в 2023 году приняла 3,4 миллиона туристов, и в этом году ожидает роста турпотока на 10%, сообщил губернатор региона Владислав Шапша РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.
«
"В прошлом летнем сезоне область посетили порядка 2 миллионов человек. Из них 43% туристов оставались с ночевками. Всего же за год к нам приехали 3,4 миллиона гостей. На этот год ждем рост туристического потока не менее чем на 10%", - сказал Шапша.
Он отметил, что Калужской области есть чем завлечь туристов.
«
"У нас есть интересные активности, интересные места, куда люди стремятся приехать. Это крупнейший российский этнопарк "Этномир", это музей космонавтики в Калуге
, это большое количество монастырей… У нас богатый историей регион. Есть парк Никола Ленивец со своим фестивалем "Архстояние", на который тоже многие люди приезжают", - рассказал губернатор.
Шапша рассказал, что в регионе открыта Большая туристическая тропа – первые 50 из 200 километров всего маршрута проходят вдоль реки Угра. Готовятся к открытию следующие 50 километров.
«
"Хороший проект "Сельское лето. Отдыхай в Калужской области" - проводим вместе с бизнесом. В этом году обновили программу, добавили еще 11 мероприятий. Теперь их стало 30. В этом году все программы носят семейный характер", - добавил глава региона.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.