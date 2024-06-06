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Владислав Шапша: Калужская область в 2024 году ждет роста турпотока на 10% - РИА Новости, 06.06.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
13:55 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/turpotok-1950993833.html
Владислав Шапша: Калужская область в 2024 году ждет роста турпотока на 10%
Владислав Шапша: Калужская область в 2024 году ждет роста турпотока на 10% - РИА Новости, 06.06.2024
Владислав Шапша: Калужская область в 2024 году ждет роста турпотока на 10%
Калужская область в 2023 году приняла 3,4 миллиона туристов, и в этом году ожидает роста турпотока на 10%, сообщил губернатор региона Владислав Шапша РИА... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:55
2024-06-06T13:55
калужская область
калужская область
владислав шапша
калуга
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Калужская область в 2023 году приняла 3,4 миллиона туристов, и в этом году ожидает роста турпотока на 10%, сообщил губернатор региона Владислав Шапша РИА Новости в кулуарах ПМЭФ. "В прошлом летнем сезоне область посетили порядка 2 миллионов человек. Из них 43% туристов оставались с ночевками. Всего же за год к нам приехали 3,4 миллиона гостей. На этот год ждем рост туристического потока не менее чем на 10%", - сказал Шапша. Он отметил, что Калужской области есть чем завлечь туристов. "У нас есть интересные активности, интересные места, куда люди стремятся приехать. Это крупнейший российский этнопарк "Этномир", это музей космонавтики в Калуге, это большое количество монастырей… У нас богатый историей регион. Есть парк Никола Ленивец со своим фестивалем "Архстояние", на который тоже многие люди приезжают", - рассказал губернатор. Шапша рассказал, что в регионе открыта Большая туристическая тропа – первые 50 из 200 километров всего маршрута проходят вдоль реки Угра. Готовятся к открытию следующие 50 километров. "Хороший проект "Сельское лето. Отдыхай в Калужской области" - проводим вместе с бизнесом. В этом году обновили программу, добавили еще 11 мероприятий. Теперь их стало 30. В этом году все программы носят семейный характер", - добавил глава региона. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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калужская область, владислав шапша, калуга, новости - туризм
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша, Калуга, Новости - Туризм

Владислав Шапша: Калужская область в 2024 году ждет роста турпотока на 10%

© РИА Новости / Светлана Тарасова | Перейти в медиабанкЗдание Калужского драматического театра на Театральной площади
Здание Калужского драматического театра на Театральной площади - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Калужская область в 2023 году приняла 3,4 миллиона туристов, и в этом году ожидает роста турпотока на 10%, сообщил губернатор региона Владислав Шапша РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.
«
"В прошлом летнем сезоне область посетили порядка 2 миллионов человек. Из них 43% туристов оставались с ночевками. Всего же за год к нам приехали 3,4 миллиона гостей. На этот год ждем рост туристического потока не менее чем на 10%", - сказал Шапша.
Он отметил, что Калужской области есть чем завлечь туристов.
«
"У нас есть интересные активности, интересные места, куда люди стремятся приехать. Это крупнейший российский этнопарк "Этномир", это музей космонавтики в Калуге, это большое количество монастырей… У нас богатый историей регион. Есть парк Никола Ленивец со своим фестивалем "Архстояние", на который тоже многие люди приезжают", - рассказал губернатор.
Шапша рассказал, что в регионе открыта Большая туристическая тропа – первые 50 из 200 километров всего маршрута проходят вдоль реки Угра. Готовятся к открытию следующие 50 километров.
«
"Хороший проект "Сельское лето. Отдыхай в Калужской области" - проводим вместе с бизнесом. В этом году обновили программу, добавили еще 11 мероприятий. Теперь их стало 30. В этом году все программы носят семейный характер", - добавил глава региона.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Информационные баннеры с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Калужская область намерена заключить на ПМЭФ более 30 соглашений
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Калужская областьКалужская областьВладислав ШапшаКалугаНовости - Туризм
 
 
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