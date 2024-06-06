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Мария Багреева: московский туроператор присоединился к нацпроекту - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
11:57 06.06.2024 (обновлено: 14:16 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/turoperator-1950769512.html
Мария Багреева: московский туроператор присоединился к нацпроекту
Мария Багреева: московский туроператор присоединился к нацпроекту - РИА Новости, 06.06.2024
Мария Багреева: московский туроператор присоединился к нацпроекту
Туроператор Fun & Sun присоединился к нацпроекту "Производительность труда", который реализуется в Москве с начала 2022 года, заявила заммэра столицы,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:57
2024-06-06T14:16
мария багреева
москва
пмэф
нацпроекты
пмэф-2024
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Туроператор Fun &amp; Sun присоединился к нацпроекту "Производительность труда", который реализуется в Москве с начала 2022 года, заявила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.Соответствующее соглашение с компанией от имени правительства Москвы Багреева подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)."Fun &amp; Sun – это один из лидеров рынка, который уже применяет некоторые инструменты бережливого подхода самостоятельно. Тем не менее компания увидела потенциал участия в проекте за счет привлечения профессиональных внешних экспертов из Регионального центра компетенций Москвы, обладающих не только отраслевым опытом по усовершенствованию бизнес-процессов, но и опытом из смежных сегментов, который может быть полезен для повышения эффективности в сфере туризма", − рассказала Багреева на ПМЭФ.По ее словам, компания сможет оптимизировать рабочие процессы. В этих целях специалисты Регионального центра компетенций Москвы (РЦК) помогут обнаружить уязвимости, устранить причины их появления, а также найти резервы и точки роста бизнеса.Среди ключевых направлений - обучение сотрудников компании методам бережливого производству. В компании сформируют команду, которая сможет распространить полученный опыт на все бизнес-процессы для их большей эффективности."Уверен, что специалисты Регионального центра компетенций Москвы предоставят значимую поддержку в управлении, реализации и внедрении принципов бережливого производства, которые позволят нам работать еще эффективнее", – добавил гендиректор туроператора Владимир Рубцов.Туроператор Fun &amp; Sun основан в 2009 году. Одно из направлений компании - внутренний и въездной туризм в России.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240521/bagreeva-1947227509.html
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мария багреева, москва, пмэф, нацпроекты, ассоциация туроператоров россии (атор)
Мария Багреева, Москва, ПМЭФ, Нацпроекты, ПМЭФ-2024, Ассоциация туроператоров России (АТОР)

Мария Багреева: московский туроператор присоединился к нацпроекту

© Фото : Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города МосквыМария Багреева и Владимир Рубцов на подписании соглашения
Мария Багреева и Владимир Рубцов на подписании соглашения - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы
Мария Багреева и Владимир Рубцов на подписании соглашения
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Туроператор Fun & Sun присоединился к нацпроекту "Производительность труда", который реализуется в Москве с начала 2022 года, заявила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Соответствующее соглашение с компанией от имени правительства Москвы Багреева подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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«
"Fun & Sun – это один из лидеров рынка, который уже применяет некоторые инструменты бережливого подхода самостоятельно. Тем не менее компания увидела потенциал участия в проекте за счет привлечения профессиональных внешних экспертов из Регионального центра компетенций Москвы, обладающих не только отраслевым опытом по усовершенствованию бизнес-процессов, но и опытом из смежных сегментов, который может быть полезен для повышения эффективности в сфере туризма", − рассказала Багреева на ПМЭФ.
По ее словам, компания сможет оптимизировать рабочие процессы. В этих целях специалисты Регионального центра компетенций Москвы (РЦК) помогут обнаружить уязвимости, устранить причины их появления, а также найти резервы и точки роста бизнеса.
Среди ключевых направлений - обучение сотрудников компании методам бережливого производству. В компании сформируют команду, которая сможет распространить полученный опыт на все бизнес-процессы для их большей эффективности.
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«
"Уверен, что специалисты Регионального центра компетенций Москвы предоставят значимую поддержку в управлении, реализации и внедрении принципов бережливого производства, которые позволят нам работать еще эффективнее", – добавил гендиректор туроператора Владимир Рубцов.
Туроператор Fun & Sun основан в 2009 году. Одно из направлений компании - внутренний и въездной туризм в России.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ПМЭФ-2024Мария БагрееваМоскваПМЭФНацпроектыАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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