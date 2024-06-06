https://ria.ru/20240606/turoperator-1950769512.html

Мария Багреева: московский туроператор присоединился к нацпроекту

Мария Багреева: московский туроператор присоединился к нацпроекту - РИА Новости, 06.06.2024

Мария Багреева: московский туроператор присоединился к нацпроекту

Туроператор Fun & Sun присоединился к нацпроекту "Производительность труда", который реализуется в Москве с начала 2022 года, заявила заммэра столицы,... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:57

2024-06-06T11:57

2024-06-06T14:16

мария багреева

москва

пмэф

нацпроекты

пмэф-2024

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Туроператор Fun & Sun присоединился к нацпроекту "Производительность труда", который реализуется в Москве с начала 2022 года, заявила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.Соответствующее соглашение с компанией от имени правительства Москвы Багреева подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)."Fun & Sun – это один из лидеров рынка, который уже применяет некоторые инструменты бережливого подхода самостоятельно. Тем не менее компания увидела потенциал участия в проекте за счет привлечения профессиональных внешних экспертов из Регионального центра компетенций Москвы, обладающих не только отраслевым опытом по усовершенствованию бизнес-процессов, но и опытом из смежных сегментов, который может быть полезен для повышения эффективности в сфере туризма", − рассказала Багреева на ПМЭФ.По ее словам, компания сможет оптимизировать рабочие процессы. В этих целях специалисты Регионального центра компетенций Москвы (РЦК) помогут обнаружить уязвимости, устранить причины их появления, а также найти резервы и точки роста бизнеса.Среди ключевых направлений - обучение сотрудников компании методам бережливого производству. В компании сформируют команду, которая сможет распространить полученный опыт на все бизнес-процессы для их большей эффективности."Уверен, что специалисты Регионального центра компетенций Москвы предоставят значимую поддержку в управлении, реализации и внедрении принципов бережливого производства, которые позволят нам работать еще эффективнее", – добавил гендиректор туроператора Владимир Рубцов.Туроператор Fun & Sun основан в 2009 году. Одно из направлений компании - внутренний и въездной туризм в России.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240521/bagreeva-1947227509.html

https://ria.ru/20240515/bagreeva-1946203711.html

москва

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мария багреева, москва, пмэф, нацпроекты, ассоциация туроператоров россии (атор)