https://ria.ru/20240606/turoperator-1950769512.html
Мария Багреева: московский туроператор присоединился к нацпроекту
Мария Багреева: московский туроператор присоединился к нацпроекту - РИА Новости, 06.06.2024
Мария Багреева: московский туроператор присоединился к нацпроекту
Туроператор Fun & Sun присоединился к нацпроекту "Производительность труда", который реализуется в Москве с начала 2022 года, заявила заммэра столицы,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:57
2024-06-06T11:57
2024-06-06T14:16
мария багреева
москва
пмэф
нацпроекты
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Туроператор Fun & Sun присоединился к нацпроекту "Производительность труда", который реализуется в Москве с начала 2022 года, заявила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.Соответствующее соглашение с компанией от имени правительства Москвы Багреева подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)."Fun & Sun – это один из лидеров рынка, который уже применяет некоторые инструменты бережливого подхода самостоятельно. Тем не менее компания увидела потенциал участия в проекте за счет привлечения профессиональных внешних экспертов из Регионального центра компетенций Москвы, обладающих не только отраслевым опытом по усовершенствованию бизнес-процессов, но и опытом из смежных сегментов, который может быть полезен для повышения эффективности в сфере туризма", − рассказала Багреева на ПМЭФ.По ее словам, компания сможет оптимизировать рабочие процессы. В этих целях специалисты Регионального центра компетенций Москвы (РЦК) помогут обнаружить уязвимости, устранить причины их появления, а также найти резервы и точки роста бизнеса.Среди ключевых направлений - обучение сотрудников компании методам бережливого производству. В компании сформируют команду, которая сможет распространить полученный опыт на все бизнес-процессы для их большей эффективности."Уверен, что специалисты Регионального центра компетенций Москвы предоставят значимую поддержку в управлении, реализации и внедрении принципов бережливого производства, которые позволят нам работать еще эффективнее", – добавил гендиректор туроператора Владимир Рубцов.Туроператор Fun & Sun основан в 2009 году. Одно из направлений компании - внутренний и въездной туризм в России.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240521/bagreeva-1947227509.html
https://ria.ru/20240515/bagreeva-1946203711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария багреева, москва, пмэф, нацпроекты, ассоциация туроператоров россии (атор)
Мария Багреева, Москва, ПМЭФ, Нацпроекты, ПМЭФ-2024, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Туроператор Fun & Sun присоединился к нацпроекту "Производительность труда", который реализуется в Москве с начала 2022 года, заявила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Соответствующее соглашение с компанией от имени правительства Москвы Багреева подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«
"Fun & Sun – это один из лидеров рынка, который уже применяет некоторые инструменты бережливого подхода самостоятельно. Тем не менее компания увидела потенциал участия в проекте за счет привлечения профессиональных внешних экспертов из Регионального центра компетенций Москвы, обладающих не только отраслевым опытом по усовершенствованию бизнес-процессов, но и опытом из смежных сегментов, который может быть полезен для повышения эффективности в сфере туризма", − рассказала Багреева на ПМЭФ.
По ее словам, компания сможет оптимизировать рабочие процессы. В этих целях специалисты Регионального центра компетенций Москвы (РЦК) помогут обнаружить уязвимости, устранить причины их появления, а также найти резервы и точки роста бизнеса.
Среди ключевых направлений - обучение сотрудников компании методам бережливого производству. В компании сформируют команду, которая сможет распространить полученный опыт на все бизнес-процессы для их большей эффективности.
«
"Уверен, что специалисты Регионального центра компетенций Москвы предоставят значимую поддержку в управлении, реализации и внедрении принципов бережливого производства, которые позволят нам работать еще эффективнее", – добавил гендиректор туроператора Владимир Рубцов.
Туроператор Fun & Sun основан в 2009 году. Одно из направлений компании - внутренний и въездной туризм в России
.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.