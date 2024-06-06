https://ria.ru/20240606/turizm-1951100213.html

Школа экспорта РЭЦ и ЦСР будут совместно развивать туристический потенциал

Школа экспорта РЭЦ и ЦСР будут совместно развивать туристический потенциал - РИА Новости, 06.06.2024

Школа экспорта РЭЦ и ЦСР будут совместно развивать туристический потенциал

Школа экспорта РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и Фонд "Центр стратегических разработок" договорились о сотрудничестве в области развития и реализации... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:43

2024-06-06T17:43

2024-06-06T17:44

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и Фонд "Центр стратегических разработок" договорились о сотрудничестве в области развития и реализации экспортного потенциала российской туристской индустрии, сообщает РЭЦ.Соответствующее соглашение 6 июня на полях ПМЭФ-2024 подписали генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и генеральный директор Фонда "Центр стратегических разработок" Павел Смелов.Соглашение направлено на обеспечение благоприятных условий для развития туристской индустрии, а также формирования и продвижения туристских ресурсов и потенциала субъектов России среди российских и иностранных туристов.Так, Школа экспорта РЭЦ и Центр стратегических разработок планируют совместно работать над предложениями по совершенствованию законодательства в сфере туризма, взаимодействовать с представителями индустрии, а также проводить образовательные мероприятия и активности, направленные на развитие и продвижение туристского потенциала России."Экспорт индустрии туризма как бизнес-сферу крайне сложно переоценить – для некоторых государств иностранный туризм является основной статьей внешнеэкономических доходов, и Школа экспорта РЭЦ как институт развития российской внешней торговли прикладывает все усилия для развития туристского экспорта России. Сотрудничество с Центром стратегических разработок позволит придать повестке развития экспорта российского туризма еще более системные и практикоориентированные очертания", — уточнила Никитина."Мы заинтересованы в выработке совместных решений, направленных на увеличение въездных турпотоков и повышение конкурентоспособности отечественных турпродуктов. Партнерство с РЭЦ создаст возможности для привлечения широкого круга экспертов к продвижению рекреационного потенциала регионов на иностранных рынках. В то же время мы выстраиваем связи не только с участниками отечественной отрасли: в планах на текущий год – соглашения с партнерами из Китая, Индии и Саудовской Аравии, которые поспособствуют увеличению взаимных турпотоков", — отметил Смелов.РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.

https://ria.ru/20240606/vstrecha-1951037774.html

https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1951099327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, китай, индия, российский экспортный центр (рэц), пмэф, вэб.рф (вэб)