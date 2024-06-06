https://ria.ru/20240606/turizm-1951100213.html
Школа экспорта РЭЦ и ЦСР будут совместно развивать туристический потенциал
Школа экспорта РЭЦ и ЦСР будут совместно развивать туристический потенциал - РИА Новости, 06.06.2024
Школа экспорта РЭЦ и ЦСР будут совместно развивать туристический потенциал
Школа экспорта РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и Фонд "Центр стратегических разработок" договорились о сотрудничестве в области развития и реализации... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:43
2024-06-06T17:43
2024-06-06T17:44
пмэф-2024
экономика
россия
китай
индия
российский экспортный центр (рэц)
пмэф
вэб.рф (вэб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951070661_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7cba16ebbcf2b28e48f06ac0f7c4d7b5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и Фонд "Центр стратегических разработок" договорились о сотрудничестве в области развития и реализации экспортного потенциала российской туристской индустрии, сообщает РЭЦ.Соответствующее соглашение 6 июня на полях ПМЭФ-2024 подписали генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и генеральный директор Фонда "Центр стратегических разработок" Павел Смелов.Соглашение направлено на обеспечение благоприятных условий для развития туристской индустрии, а также формирования и продвижения туристских ресурсов и потенциала субъектов России среди российских и иностранных туристов.Так, Школа экспорта РЭЦ и Центр стратегических разработок планируют совместно работать над предложениями по совершенствованию законодательства в сфере туризма, взаимодействовать с представителями индустрии, а также проводить образовательные мероприятия и активности, направленные на развитие и продвижение туристского потенциала России."Экспорт индустрии туризма как бизнес-сферу крайне сложно переоценить – для некоторых государств иностранный туризм является основной статьей внешнеэкономических доходов, и Школа экспорта РЭЦ как институт развития российской внешней торговли прикладывает все усилия для развития туристского экспорта России. Сотрудничество с Центром стратегических разработок позволит придать повестке развития экспорта российского туризма еще более системные и практикоориентированные очертания", — уточнила Никитина."Мы заинтересованы в выработке совместных решений, направленных на увеличение въездных турпотоков и повышение конкурентоспособности отечественных турпродуктов. Партнерство с РЭЦ создаст возможности для привлечения широкого круга экспертов к продвижению рекреационного потенциала регионов на иностранных рынках. В то же время мы выстраиваем связи не только с участниками отечественной отрасли: в планах на текущий год – соглашения с партнерами из Китая, Индии и Саудовской Аравии, которые поспособствуют увеличению взаимных турпотоков", — отметил Смелов.РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.
https://ria.ru/20240606/vstrecha-1951037774.html
https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1951099327.html
россия
китай
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951070661_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_7c01aba305247071970718aa11605bc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, индия, российский экспортный центр (рэц), пмэф, вэб.рф (вэб)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Китай, Индия, Российский экспортный центр (РЭЦ), ПМЭФ, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и Фонд "Центр стратегических разработок" договорились о сотрудничестве в области развития и реализации экспортного потенциала российской туристской индустрии, сообщает РЭЦ.
Соответствующее соглашение 6 июня на полях ПМЭФ-2024 подписали генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и генеральный директор Фонда "Центр стратегических разработок" Павел Смелов.
Соглашение направлено на обеспечение благоприятных условий для развития туристской индустрии, а также формирования и продвижения туристских ресурсов и потенциала субъектов России среди российских и иностранных туристов.
Так, Школа экспорта РЭЦ и Центр стратегических разработок планируют совместно работать над предложениями по совершенствованию законодательства в сфере туризма, взаимодействовать с представителями индустрии, а также проводить образовательные мероприятия и активности, направленные на развитие и продвижение туристского потенциала России.
"Экспорт индустрии туризма как бизнес-сферу крайне сложно переоценить – для некоторых государств иностранный туризм является основной статьей внешнеэкономических доходов, и Школа экспорта РЭЦ как институт развития российской внешней торговли прикладывает все усилия для развития туристского экспорта России. Сотрудничество с Центром стратегических разработок позволит придать повестке развития экспорта российского туризма еще более системные и практикоориентированные очертания", — уточнила Никитина.
"Мы заинтересованы в выработке совместных решений, направленных на увеличение въездных турпотоков и повышение конкурентоспособности отечественных турпродуктов. Партнерство с РЭЦ создаст возможности для привлечения широкого круга экспертов к продвижению рекреационного потенциала регионов на иностранных рынках. В то же время мы выстраиваем связи не только с участниками отечественной отрасли: в планах на текущий год – соглашения с партнерами из Китая, Индии и Саудовской Аравии, которые поспособствуют увеличению взаимных турпотоков", — отметил Смелов.
РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.