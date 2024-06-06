https://ria.ru/20240606/turist-1951165668.html

В КЧР турист погиб во время сплава по горной реке

В КЧР турист погиб во время сплава по горной реке - РИА Новости, 06.06.2024

В КЧР турист погиб во время сплава по горной реке

Турист из Ставропольского края погиб во время сплава по горной реке Теберда в Карачаево-Черкесии, по данному факту следователями организована проверка, сообщает РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T21:15

2024-06-06T21:15

2024-06-06T21:15

происшествия

россия

теберда

ставрополь

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 6 июн – РИА Новости. Турист из Ставропольского края погиб во время сплава по горной реке Теберда в Карачаево-Черкесии, по данному факту следователями организована проверка, сообщает в четверг СУ СК России по республике. "Следственными органами СК России по КЧР организовано проведение проверки по факту гибели жителя Ставрополя. ... Согласно предварительным данным, 6 июня текущего года житель Ставрополя в компании своих друзей осуществлял сплав на сапбордах по реке Теберда. Мужчина потерял равновесие и упал в реку. Впоследствии тело погибшего было обнаружено на левом берегу реки ниже по течению", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. По установленным данным, участники сплава по реке с заявкой о пребывании на территории республики в туристических целях в адрес ГУ МЧС России по КЧР не обращались. Специализированных инструкторов по сплаву туристическая группа также не привлекала.

https://ria.ru/20231010/turist-1901659172.html

россия

теберда

ставрополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, теберда, ставрополь, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)