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В КЧР турист погиб во время сплава по горной реке - РИА Новости, 06.06.2024
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21:15 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/turist-1951165668.html
В КЧР турист погиб во время сплава по горной реке
В КЧР турист погиб во время сплава по горной реке - РИА Новости, 06.06.2024
В КЧР турист погиб во время сплава по горной реке
Турист из Ставропольского края погиб во время сплава по горной реке Теберда в Карачаево-Черкесии, по данному факту следователями организована проверка, сообщает РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T21:15
2024-06-06T21:15
происшествия
россия
теберда
ставрополь
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 6 июн – РИА Новости. Турист из Ставропольского края погиб во время сплава по горной реке Теберда в Карачаево-Черкесии, по данному факту следователями организована проверка, сообщает в четверг СУ СК России по республике. "Следственными органами СК России по КЧР организовано проведение проверки по факту гибели жителя Ставрополя. ... Согласно предварительным данным, 6 июня текущего года житель Ставрополя в компании своих друзей осуществлял сплав на сапбордах по реке Теберда. Мужчина потерял равновесие и упал в реку. Впоследствии тело погибшего было обнаружено на левом берегу реки ниже по течению", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. По установленным данным, участники сплава по реке с заявкой о пребывании на территории республики в туристических целях в адрес ГУ МЧС России по КЧР не обращались. Специализированных инструкторов по сплаву туристическая группа также не привлекала.
https://ria.ru/20231010/turist-1901659172.html
россия
теберда
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происшествия, россия, теберда, ставрополь, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Теберда, Ставрополь, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В КЧР турист погиб во время сплава по горной реке

В КЧР турист из Ставрополья погиб во время сплава по горной реке Теберда

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкКатер спасательной службы
Катер спасательной службы - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Катер спасательной службы . Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 6 июн – РИА Новости. Турист из Ставропольского края погиб во время сплава по горной реке Теберда в Карачаево-Черкесии, по данному факту следователями организована проверка, сообщает в четверг СУ СК России по республике.
«
"Следственными органами СК России по КЧР организовано проведение проверки по факту гибели жителя Ставрополя. ... Согласно предварительным данным, 6 июня текущего года житель Ставрополя в компании своих друзей осуществлял сплав на сапбордах по реке Теберда. Мужчина потерял равновесие и упал в реку. Впоследствии тело погибшего было обнаружено на левом берегу реки ниже по течению", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления.
По установленным данным, участники сплава по реке с заявкой о пребывании на территории республики в туристических целях в адрес ГУ МЧС России по КЧР не обращались. Специализированных инструкторов по сплаву туристическая группа также не привлекала.
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ПроисшествияРоссияТебердаСтавропольСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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