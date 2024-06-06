https://ria.ru/20240606/turist-1951165668.html
В КЧР турист погиб во время сплава по горной реке
В КЧР турист погиб во время сплава по горной реке - РИА Новости, 06.06.2024
В КЧР турист погиб во время сплава по горной реке
Турист из Ставропольского края погиб во время сплава по горной реке Теберда в Карачаево-Черкесии, по данному факту следователями организована проверка, сообщает РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T21:15
2024-06-06T21:15
2024-06-06T21:15
происшествия
россия
теберда
ставрополь
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736977426_0:81:3354:1968_1920x0_80_0_0_c4fa06383479bfc12710671be9c8c5f0.jpg
ПЯТИГОРСК, 6 июн – РИА Новости. Турист из Ставропольского края погиб во время сплава по горной реке Теберда в Карачаево-Черкесии, по данному факту следователями организована проверка, сообщает в четверг СУ СК России по республике. "Следственными органами СК России по КЧР организовано проведение проверки по факту гибели жителя Ставрополя. ... Согласно предварительным данным, 6 июня текущего года житель Ставрополя в компании своих друзей осуществлял сплав на сапбордах по реке Теберда. Мужчина потерял равновесие и упал в реку. Впоследствии тело погибшего было обнаружено на левом берегу реки ниже по течению", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. По установленным данным, участники сплава по реке с заявкой о пребывании на территории республики в туристических целях в адрес ГУ МЧС России по КЧР не обращались. Специализированных инструкторов по сплаву туристическая группа также не привлекала.
https://ria.ru/20231010/turist-1901659172.html
россия
теберда
ставрополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736977426_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_80e581722dbd55d8be0a52972d46338e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, теберда, ставрополь, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Теберда, Ставрополь, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В КЧР турист погиб во время сплава по горной реке
В КЧР турист из Ставрополья погиб во время сплава по горной реке Теберда