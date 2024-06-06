https://ria.ru/20240606/tsukerberg-1951178121.html

WhatsApp планирует создать специального ИИ-помощника, сообщил Цукерберг

WhatsApp планирует создать специального ИИ-помощника, сообщил Цукерберг - РИА Новости, 06.06.2024

WhatsApp планирует создать специального ИИ-помощника, сообщил Цукерберг

Мессенджер WhatsApp планирует запустить помощника с искусственным интеллектом (ИИ) для ведения бизнес-аккаунтов и работы с клиентами, сообщил основатель... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T22:37

2024-06-06T22:37

2024-06-06T22:37

технологии

россия

бразилия

марк цукерберг

whatsapp inc.

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp планирует запустить помощника с искусственным интеллектом (ИИ) для ведения бизнес-аккаунтов и работы с клиентами, сообщил основатель компании Meta* Марк Цукерберг. "Сейчас наша цель заключается в создании не единственного помощника на основе искусственного интеллекта, а сразу нескольких ИИ-систем под разные задачи, в том числе для бизнеса. Каждая компания должна иметь возможность быстро найти посредника, который будет общаться с клиентами, сопровождать и налаживать коммерческую деятельность", - цитирует TechCrunch Цукерберга, который выступил на конференции компании Meta* в Бразилии.Как сообщает портал, пользователи бизнес-аккаунтов смогут использовать системы с искусственным интеллектом для создания рекламы в Facebook и Instagram (признана экстремистскими и запрещены в РФ), которая будет перенаправлять клиентов в чат WhatsApp. Кроме того, согласно данным TechCrunch, компания разрабатывает службу поддержки на основе систем искусственного интеллекта, способную автоматически отвечать на вопросы клиентов. При этом в Meta* заявили о намерении маркировать сообщения, сгенерированные с помощью ИИ, чтобы у клиентов была возможность отличить их от информации, поступающей от официальных представителей. TechCrunch также добавил, что WhatsApp будет использовать ИИ-технологии для отправки таргетированной рекламы и оповещений определенной аудитории, а не всем пользователям, подписавшимся на обновления компании.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240417/durov-1940494014.html

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технологии, россия, бразилия, марк цукерберг, whatsapp inc.