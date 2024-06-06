WhatsApp планирует создать специального ИИ-помощника, сообщил Цукерберг
Цукерберг: WhatsApp запустит помощника с ИИ для ведения бизнес-аккаунтов
Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp планирует запустить помощника с искусственным интеллектом (ИИ) для ведения бизнес-аккаунтов и работы с клиентами, сообщил основатель компании Meta* Марк Цукерберг.
«
"Сейчас наша цель заключается в создании не единственного помощника на основе искусственного интеллекта, а сразу нескольких ИИ-систем под разные задачи, в том числе для бизнеса. Каждая компания должна иметь возможность быстро найти посредника, который будет общаться с клиентами, сопровождать и налаживать коммерческую деятельность", - цитирует TechCrunch Цукерберга, который выступил на конференции компании Meta* в Бразилии.
Дуров рассказал, как Цукерберг пытался позаимствовать его идеи
17 апреля, 04:53
Как сообщает портал, пользователи бизнес-аккаунтов смогут использовать системы с искусственным интеллектом для создания рекламы в Facebook и Instagram (признана экстремистскими и запрещены в РФ), которая будет перенаправлять клиентов в чат WhatsApp. Кроме того, согласно данным TechCrunch, компания разрабатывает службу поддержки на основе систем искусственного интеллекта, способную автоматически отвечать на вопросы клиентов.
При этом в Meta* заявили о намерении маркировать сообщения, сгенерированные с помощью ИИ, чтобы у клиентов была возможность отличить их от информации, поступающей от официальных представителей.
TechCrunch также добавил, что WhatsApp будет использовать ИИ-технологии для отправки таргетированной рекламы и оповещений определенной аудитории, а не всем пользователям, подписавшимся на обновления компании.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская