Рейтинг@Mail.ru
WhatsApp планирует создать специального ИИ-помощника, сообщил Цукерберг - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:37 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/tsukerberg-1951178121.html
WhatsApp планирует создать специального ИИ-помощника, сообщил Цукерберг
WhatsApp планирует создать специального ИИ-помощника, сообщил Цукерберг - РИА Новости, 06.06.2024
WhatsApp планирует создать специального ИИ-помощника, сообщил Цукерберг
Мессенджер WhatsApp планирует запустить помощника с искусственным интеллектом (ИИ) для ведения бизнес-аккаунтов и работы с клиентами, сообщил основатель... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T22:37
2024-06-06T22:37
технологии
россия
бразилия
марк цукерберг
whatsapp inc.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923211643_0:221:3072:1948_1920x0_80_0_0_ce9b45ad3724f355c8f91e3de35aa6fe.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp планирует запустить помощника с искусственным интеллектом (ИИ) для ведения бизнес-аккаунтов и работы с клиентами, сообщил основатель компании Meta* Марк Цукерберг. &quot;Сейчас наша цель заключается в создании не единственного помощника на основе искусственного интеллекта, а сразу нескольких ИИ-систем под разные задачи, в том числе для бизнеса. Каждая компания должна иметь возможность быстро найти посредника, который будет общаться с клиентами, сопровождать и налаживать коммерческую деятельность&quot;, - цитирует TechCrunch Цукерберга, который выступил на конференции компании Meta* в Бразилии.Как сообщает портал, пользователи бизнес-аккаунтов смогут использовать системы с искусственным интеллектом для создания рекламы в Facebook и Instagram (признана экстремистскими и запрещены в РФ), которая будет перенаправлять клиентов в чат WhatsApp. Кроме того, согласно данным TechCrunch, компания разрабатывает службу поддержки на основе систем искусственного интеллекта, способную автоматически отвечать на вопросы клиентов. При этом в Meta* заявили о намерении маркировать сообщения, сгенерированные с помощью ИИ, чтобы у клиентов была возможность отличить их от информации, поступающей от официальных представителей. TechCrunch также добавил, что WhatsApp будет использовать ИИ-технологии для отправки таргетированной рекламы и оповещений определенной аудитории, а не всем пользователям, подписавшимся на обновления компании.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240417/durov-1940494014.html
https://ria.ru/20240406/ii-1938253781.html
россия
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923211643_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2889549aec3ed08596cde07089803ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, бразилия, марк цукерберг, whatsapp inc.
Технологии, Россия, Бразилия, Марк Цукерберг, WhatsApp Inc.
WhatsApp планирует создать специального ИИ-помощника, сообщил Цукерберг

Цукерберг: WhatsApp запустит помощника с ИИ для ведения бизнес-аккаунтов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp планирует запустить помощника с искусственным интеллектом (ИИ) для ведения бизнес-аккаунтов и работы с клиентами, сообщил основатель компании Meta* Марк Цукерберг.
«

"Сейчас наша цель заключается в создании не единственного помощника на основе искусственного интеллекта, а сразу нескольких ИИ-систем под разные задачи, в том числе для бизнеса. Каждая компания должна иметь возможность быстро найти посредника, который будет общаться с клиентами, сопровождать и налаживать коммерческую деятельность", - цитирует TechCrunch Цукерберга, который выступил на конференции компании Meta* в Бразилии.

Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Дуров рассказал, как Цукерберг пытался позаимствовать его идеи
17 апреля, 04:53
Как сообщает портал, пользователи бизнес-аккаунтов смогут использовать системы с искусственным интеллектом для создания рекламы в Facebook и Instagram (признана экстремистскими и запрещены в РФ), которая будет перенаправлять клиентов в чат WhatsApp. Кроме того, согласно данным TechCrunch, компания разрабатывает службу поддержки на основе систем искусственного интеллекта, способную автоматически отвечать на вопросы клиентов.
При этом в Meta* заявили о намерении маркировать сообщения, сгенерированные с помощью ИИ, чтобы у клиентов была возможность отличить их от информации, поступающей от официальных представителей.
TechCrunch также добавил, что WhatsApp будет использовать ИИ-технологии для отправки таргетированной рекламы и оповещений определенной аудитории, а не всем пользователям, подписавшимся на обновления компании.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Логотип YouTube на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
СМИ узнали, как Google и Meta* собирают информацию для обучения ИИ
6 апреля, 15:36
 
ТехнологииРоссияБразилияМарк ЦукербергWhatsApp Inc.
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала