https://ria.ru/20240606/tsennye_bumagi-1951138735.html
ПСБ и ДОМ.РФ договорились о выпуске ипотечных ценных бумаг
ПСБ и ДОМ.РФ договорились о выпуске ипотечных ценных бумаг - РИА Новости, 06.06.2024
ПСБ и ДОМ.РФ договорились о выпуске ипотечных ценных бумаг
ПСБ и ДОМ.РФ в ходе ПМЭФ-2024 подписали меморандум о взаимной заинтересованности в организации размещения выпусков ипотечных облигаций совокупным объемом до 100 РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:20
2024-06-06T19:20
2024-06-06T19:20
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ПСБ и ДОМ.РФ в ходе ПМЭФ-2024 подписали меморандум о взаимной заинтересованности в организации размещения выпусков ипотечных облигаций совокупным объемом до 100 миллиардов рублей в период до 2028 года, сообщает банк. Меморандум предусматривает, в том числе, взаимодействие в рамках выпуска "зеленых" и социальных ипотечных ценных бумаг, а также укрепление сотрудничества в части реализации проектов в сфере развития рынка ипотечного жилищного кредитования. "Наше сотрудничество с ДОМ.РФ носит стратегический характер, и объем запланированного выпуска ценных бумаг подтверждает его масштабность. Активная цифровизация бизнес-процессов позволяет сделать процесс секьюритизации ипотеки более быстрым и результативным", – отметил председатель ПСБ Петр Фрадков на церемонии подписания. Как указал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, выпуск ипотечных облигаций повышает конкуренцию среди банков и обеспечивает выдачу новых кредитов, что позволяет предлагать людям более привлекательные условия кредитования.
https://ria.ru/20240606/fradkov-1951135570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, ипотека, россия, петр фрадков, виталий мутко
ПМЭФ-2024, Экономика, Ипотека, Россия, Петр Фрадков, Виталий Мутко