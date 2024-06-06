https://ria.ru/20240606/tsennye_bumagi-1951138735.html

ПСБ и ДОМ.РФ договорились о выпуске ипотечных ценных бумаг

ПСБ и ДОМ.РФ договорились о выпуске ипотечных ценных бумаг - РИА Новости, 06.06.2024

ПСБ и ДОМ.РФ договорились о выпуске ипотечных ценных бумаг

ПСБ и ДОМ.РФ в ходе ПМЭФ-2024 подписали меморандум о взаимной заинтересованности в организации размещения выпусков ипотечных облигаций совокупным объемом до 100 РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T19:20

2024-06-06T19:20

2024-06-06T19:20

пмэф-2024

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ПСБ и ДОМ.РФ в ходе ПМЭФ-2024 подписали меморандум о взаимной заинтересованности в организации размещения выпусков ипотечных облигаций совокупным объемом до 100 миллиардов рублей в период до 2028 года, сообщает банк. Меморандум предусматривает, в том числе, взаимодействие в рамках выпуска "зеленых" и социальных ипотечных ценных бумаг, а также укрепление сотрудничества в части реализации проектов в сфере развития рынка ипотечного жилищного кредитования. "Наше сотрудничество с ДОМ.РФ носит стратегический характер, и объем запланированного выпуска ценных бумаг подтверждает его масштабность. Активная цифровизация бизнес-процессов позволяет сделать процесс секьюритизации ипотеки более быстрым и результативным", – отметил председатель ПСБ Петр Фрадков на церемонии подписания. Как указал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, выпуск ипотечных облигаций повышает конкуренцию среди банков и обеспечивает выдачу новых кредитов, что позволяет предлагать людям более привлекательные условия кредитования.

https://ria.ru/20240606/fradkov-1951135570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ипотека, россия, петр фрадков, виталий мутко