https://ria.ru/20240606/torgovlya-1951094036.html
Гагаузия может создать зону свободной торговли с Россией, заявила Гуцул
Гагаузия может создать зону свободной торговли с Россией, заявила Гуцул - РИА Новости, 06.06.2024
Гагаузия может создать зону свободной торговли с Россией, заявила Гуцул
У Гагаузии есть возможность создать зону свободной торговли с Россией и ЕАЭС, ведется работа в этом направлении, заявила РИА Новости на ПМЭФ глава Гагаузии... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:33
2024-06-06T17:33
2024-06-06T17:41
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. У Гагаузии есть возможность создать зону свободной торговли с Россией и ЕАЭС, ведется работа в этом направлении, заявила РИА Новости на ПМЭФ глава Гагаузии Евгения Гуцул."Да, конечно (есть возможность создать зону свободной торговли — ред.). Мы выступаем за то, чтобы у нас были торговые отношения с Российской Федерацией. Мы над этим работаем сейчас. Когда я встречаюсь с губернаторами, мы первым делом обсуждаем наши торговые отношения", - сказала Гуцул."На сегодняшний день Европейскому союзу не нужна наша продукция. У них на прилавках полным-полно своей продукции. Субсидирование сельхозпроизводителей в Европе идет на высшем уровне и наши товары неконкурентоспособны", - добавила она.Гуцул подчеркнула, что Россия всегда принимала продукцию республики Молдовы: вино, фрукты, овощи."Мы всегда имели торговые отношения и будем продолжать радовать жителей Российской Федерации вкусными, экологически чистыми винами, фруктами и овощами", — заключила она.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гагаузия, евразийский экономический союз, евгения гуцул, экономика, европа
ПМЭФ-2024, Россия, Гагаузия, Евразийский экономический союз, Евгения Гуцул, Экономика, Европа
Гагаузия может создать зону свободной торговли с Россией, заявила Гуцул
Гуцул: Гагаузия работает над созданием зоны свободной торговли с Россией и ЕАЭС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. У Гагаузии есть возможность создать зону свободной торговли с Россией и ЕАЭС, ведется работа в этом направлении, заявила РИА Новости на ПМЭФ глава Гагаузии Евгения Гуцул.
"Да, конечно (есть возможность создать зону свободной торговли — ред.). Мы выступаем за то, чтобы у нас были торговые отношения с Российской Федерацией. Мы над этим работаем сейчас. Когда я встречаюсь с губернаторами, мы первым делом обсуждаем наши торговые отношения", - сказала Гуцул.
"На сегодняшний день Европейскому союзу не нужна наша продукция. У них на прилавках полным-полно своей продукции. Субсидирование сельхозпроизводителей в Европе
идет на высшем уровне и наши товары неконкурентоспособны", - добавила она.
Гуцул подчеркнула, что Россия всегда принимала продукцию республики Молдовы
: вино, фрукты, овощи.
"Мы всегда имели торговые отношения и будем продолжать радовать жителей Российской Федерации вкусными, экологически чистыми винами, фруктами и овощами", — заключила она.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.