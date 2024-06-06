https://ria.ru/20240606/torgovlya-1951094036.html

Гагаузия может создать зону свободной торговли с Россией, заявила Гуцул

Гагаузия может создать зону свободной торговли с Россией, заявила Гуцул - РИА Новости, 06.06.2024

Гагаузия может создать зону свободной торговли с Россией, заявила Гуцул

У Гагаузии есть возможность создать зону свободной торговли с Россией и ЕАЭС, ведется работа в этом направлении, заявила РИА Новости на ПМЭФ глава Гагаузии... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:33

2024-06-06T17:33

2024-06-06T17:41

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. У Гагаузии есть возможность создать зону свободной торговли с Россией и ЕАЭС, ведется работа в этом направлении, заявила РИА Новости на ПМЭФ глава Гагаузии Евгения Гуцул."Да, конечно (есть возможность создать зону свободной торговли — ред.). Мы выступаем за то, чтобы у нас были торговые отношения с Российской Федерацией. Мы над этим работаем сейчас. Когда я встречаюсь с губернаторами, мы первым делом обсуждаем наши торговые отношения", - сказала Гуцул."На сегодняшний день Европейскому союзу не нужна наша продукция. У них на прилавках полным-полно своей продукции. Субсидирование сельхозпроизводителей в Европе идет на высшем уровне и наши товары неконкурентоспособны", - добавила она.Гуцул подчеркнула, что Россия всегда принимала продукцию республики Молдовы: вино, фрукты, овощи."Мы всегда имели торговые отношения и будем продолжать радовать жителей Российской Федерации вкусными, экологически чистыми винами, фруктами и овощами", — заключила она.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240603/gagauziya-1950129035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, гагаузия, евразийский экономический союз, евгения гуцул, экономика, европа