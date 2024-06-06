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Глава Самарской области на ПМЭФ обсудил дальнейшее развитие "Тольяттиазота"
Глава Самарской области на ПМЭФ обсудил дальнейшее развитие "Тольяттиазота" - РИА Новости, 06.06.2024
Глава Самарской области на ПМЭФ обсудил дальнейшее развитие "Тольяттиазота"
В четверг на полях Петербургского международного экономического форума врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев обсудил с гендиректором БХК... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:52
2024-06-06T18:52
2024-06-06T18:52
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В четверг на полях Петербургского международного экономического форума врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев обсудил с гендиректором БХК Дмитрием Коняевым привлечение дополнительных инвестиций в АО "Тольяттиазот", сообщает пресс-служба регионального правительства. Предприятие является одним из лидеров химической промышленности в регионе и в России. На сегодняшний день мощности тольяттинского завода позволяют обеспечить 20% спроса продукции на российском рынке и 11% объема мирового экспорта аммиака. Сегодня завод включает в себя семь агрегатов по производству аммиака и три агрегата по производству карбамида, говорится в сообщении. Благодаря инвестициям в развитие, в "Тольяттиазоте" был реализован ряд мероприятий, направленных на увеличение объемов отгрузки аммиака. Была модернизирована эстакада налива аммиака, смонтированы дополнительные наливные устройства, увеличен парк подвижного железнодорожного состава более чем на тысячу вагонов цистерн. Стороны обговорили перспективное строительство четвертого агрегата по производству карбамида. Помимо прочего, обсуждались вопросы социального характера, которые касаются поддержки сотрудников тольяттинского предприятия, а также совместной работы по реализации городских программ. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231225/proizvodstvo-1917946359.html
https://ria.ru/20231010/zasedanie-1901862538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, самарская область, россия, вячеслав федорищев, дмитрий коняев, тольяттиазот
ПМЭФ-2024, Технологии, Самарская область, Россия, Вячеслав Федорищев, Дмитрий Коняев, Тольяттиазот
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В четверг на полях Петербургского международного экономического форума врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев обсудил с гендиректором БХК Дмитрием Коняевым привлечение дополнительных инвестиций в АО "Тольяттиазот", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Предприятие является одним из лидеров химической промышленности в регионе и в России
.
На сегодняшний день мощности тольяттинского завода позволяют обеспечить 20% спроса продукции на российском рынке и 11% объема мирового экспорта аммиака. Сегодня завод включает в себя семь агрегатов по производству аммиака и три агрегата по производству карбамида, говорится в сообщении.
Благодаря инвестициям в развитие, в "Тольяттиазоте" был реализован ряд мероприятий, направленных на увеличение объемов отгрузки аммиака. Была модернизирована эстакада налива аммиака, смонтированы дополнительные наливные устройства, увеличен парк подвижного железнодорожного состава более чем на тысячу вагонов цистерн. Стороны обговорили перспективное строительство четвертого агрегата по производству карбамида.
Помимо прочего, обсуждались вопросы социального характера, которые касаются поддержки сотрудников тольяттинского предприятия, а также совместной работы по реализации городских программ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.