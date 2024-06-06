https://ria.ru/20240606/tiksi-nayba-1951116200.html

Глава Якутии Николаев: мастер-план ускорит развитие агломерации Тикси-Найба

Глава Якутии Николаев: мастер-план ускорит развитие агломерации Тикси-Найба - РИА Новости, 06.06.2024

Глава Якутии Николаев: мастер-план ускорит развитие агломерации Тикси-Найба

Мастер-план ускорит развитие агломерации Тикси-Найба как опорного пункта Арктической зоны, сообщает пресс-служба главы правительства республики Якутия. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:12

2024-06-06T18:12

2024-06-06T18:12

республика саха (якутия)

россия

арктика

тикси

айсен николаев

владимир путин

газпромбанк

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Мастер-план ускорит развитие агломерации Тикси-Найба как опорного пункта Арктической зоны, сообщает пресс-служба главы правительства республики Якутия. Глава региона Айсен Николаев на полях Питерского международного экономического форума (ПМЭФ) принял участие в дискуссии "Развиваем Арктику. Инвестиции в холодные города". Мероприятие состоялось в рамках арктического дня, организованного ВЭБ.РФ "Глава Якутии отметил результативность стратегии развития Арктической зоны Якутии. В рамках задачи по развитию городов Арктики, поставленной президентом России Владимиром Путиным, в Якутии опорным пунктом была определена агломерация Тикси-Найба. В этой связи ведется разработка мастер-плана, который ускорит развитие агломерации Тикси-Найба как опорного пункта Арктической зоны", - отметили в пресс-службе. Николаев подчеркнул, что с возрождением навигации по восточному "крылу" миссия агломерации Тикси-Найба - стать ядром Северного морского пути. Агломерация сохранит традиции коренных малочисленных народов Севера, позволит развивать науку, реализовывать проекты освоения Арктики, бережно относясь к природе. "Большое внимание будет уделено повышению комфорта местных жителей. Запланировано благоустройство общественных пространств, обновление улиц, строительство систем водоснабжения и водоотведения, переселение из аварийного жилья. Будут обновлены объекты социальной сферы: больницы, образовательный кластер для подготовки рабочих кадров, культурный центр и спортивный комплекс", - отметил он. Кроме того, строительство глубоководного морского порта в селе Найбе придаст импульс освоению крупных месторождений олова, золота, редкоземельных металлов, имеются перспективные месторождения углеводородов. Создание порта обеспечит перевозку грузов для Кючусского промышленного кластера, где начинается разработка месторождения мощностью свыше 100 тонн золота. Газпромбанк в сентябре 2023 года сообщал, что глубоководный терминал в Хараулакской бухте недалеко от села Найба Булунского района Якутии, что в 112 километрах от административного центра поселка Тикси, прогнозной мощностью 30 миллионов тонн грузов в год будет способствовать расширению акватории морского порта Тикси. Банк рассматривает возможность финансирования глубоководного порта стоимостью почти 265 миллиардов рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231208/yakutiya-1914508377.html

https://ria.ru/20231106/yakutsk-1907677599.html

https://ria.ru/20230913/yakutiya-1896138761.html

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Алёна Пава

россия, арктика, тикси, айсен николаев, владимир путин, газпромбанк, пмэф