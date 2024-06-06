https://ria.ru/20240606/territoriya-1950953828.html

"Наименее плохой вариант": в США сделали Украине неожиданное предложение

"Наименее плохой вариант": в США сделали Украине неожиданное предложение - РИА Новости, 06.06.2024

"Наименее плохой вариант": в США сделали Украине неожиданное предложение

Для завершения конфликта Киеву нужно признать, что утраченные территории теперь входят в состав России, пишет бывший конгрессмен от Южной Каролины Мик Малвейни... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:25

2024-06-06T12:25

2024-06-06T16:14

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мик малвейни

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Для завершения конфликта Киеву нужно признать, что утраченные территории теперь входят в состав России, пишет бывший конгрессмен от Южной Каролины Мик Малвейни для американского издания The Hill."Складывается ощущение, что сегодня выбор на Украине стоит так: мир с территориальными уступками России, полный крах Киева, вечный конфликт или эскалация. Из этих вариантов наименее плохим по-прежнему представляется первый", — отметил он.Малвейни подчеркнул, что, по мнению многих экспертов, Украина навсегда лишится значительной части территории. Кроме того, добавил он, западная помощь не даст Киеву возможности изменить ход конфликта. По словам эксперта, только полноценное военное вмешательство Запада может изменить ситуацию.Москва не раз подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как отмечал Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет. Россия, по его словам, никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240606/otvet-1950882471.html

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в мире, киев, россия, украина, мик малвейни, владимир путин