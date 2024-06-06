https://ria.ru/20240606/tekhnopark-1951161034.html

Махмуд-Али Калиматов: в Магасе запланировано открытие технопарка

Махмуд-Али Калиматов: в Магасе запланировано открытие технопарка - РИА Новости, 06.06.2024

Махмуд-Али Калиматов: в Магасе запланировано открытие технопарка

В столице Ингушетии выделено пять гектаров земли под строительство технопарка, сообщил РИА Новости на ПМЭФ глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T20:53

2024-06-06T20:53

2024-06-06T20:53

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

республика ингушетия

пмэф

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В столице Ингушетии выделено пять гектаров земли под строительство технопарка, сообщил РИА Новости на ПМЭФ глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. "Структура и отраслевая направленность предприятий технопарка будет определяться, исходя из рыночных потребностей", - отметил Калиматов. Вместе с тем, глава республики не исключает, что многие предприятия будут высокотехнологичными, тем более, что в Ингушетии уже готовят IT-специалистов. "У нас работает IT-академия "Школа 21". Поэтому если говорить о развитии и направлении для нашей молодежи, то теперь мы будем готовить в год по 500 программистов", - сказал Калиматов. Глава республики подчеркнул, что как IT-школа, так и предприятия технопарка помогут решить проблему безработицы среди молодежи. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240523/ingushetiya-1948021390.html

республика ингушетия

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Алёна Пава

махмуд-али калиматов, республика ингушетия, пмэф