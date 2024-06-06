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Около 290 единиц техники и 300 бригад дежурят на улицах Москвы из-за погоды - РИА Новости, 06.06.2024
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16:10 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/tekhnika-1951056469.html
Около 290 единиц техники и 300 бригад дежурят на улицах Москвы из-за погоды
Около 290 единиц техники и 300 бригад дежурят на улицах Москвы из-за погоды - РИА Новости, 06.06.2024
Около 290 единиц техники и 300 бригад дежурят на улицах Москвы из-за погоды
Порядка 290 единиц техники и 300 бригад ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:10
2024-06-06T16:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
мосводосток
погода
происшествия
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Порядка 290 единиц техники и 300 бригад ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. &quot;Триста бригад и порядка 290 единиц техники ГУП &quot;Мосводосток&quot; дежурят на улицах города из-за непогоды. Выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника&quot;, — говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что городские службы оперативно реагируют на все обращения, поступающие от жителей города. "По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до конца дня. Возможны ливневый дождь, гроза, град. Ветер с порывами до 20 метров в секунду. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, если это невозможно - быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва, мосводосток, погода, происшествия, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосводосток, Погода, Происшествия, Комплекс городского хозяйства Москвы

Около 290 единиц техники и 300 бригад дежурят на улицах Москвы из-за погоды

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудники ГУП "Мосводосток" чистят коллектор на одной из улиц в Москве
Сотрудники ГУП Мосводосток чистят коллектор на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Порядка 290 единиц техники и 300 бригад ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«

"Триста бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города из-за непогоды. Выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что городские службы оперативно реагируют на все обращения, поступающие от жителей города.
«
"По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до конца дня. Возможны ливневый дождь, гроза, град. Ветер с порывами до 20 метров в секунду. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, если это невозможно - быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении.
Автомобиль едет по Садовому кольцу во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваМосводостокПогодаПроисшествияКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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