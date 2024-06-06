https://ria.ru/20240606/tekhnika-1951056469.html

Около 290 единиц техники и 300 бригад дежурят на улицах Москвы из-за погоды

Около 290 единиц техники и 300 бригад дежурят на улицах Москвы из-за погоды - РИА Новости, 06.06.2024

Около 290 единиц техники и 300 бригад дежурят на улицах Москвы из-за погоды

Порядка 290 единиц техники и 300 бригад ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:10

2024-06-06T16:10

2024-06-06T16:10

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Порядка 290 единиц техники и 300 бригад ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Триста бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города из-за непогоды. Выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника", — говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что городские службы оперативно реагируют на все обращения, поступающие от жителей города. "По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до конца дня. Возможны ливневый дождь, гроза, град. Ветер с порывами до 20 метров в секунду. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, если это невозможно - быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20231004/moskva-1900350947.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, мосводосток, погода, происшествия, комплекс городского хозяйства москвы