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Около 290 единиц техники и 300 бригад дежурят на улицах Москвы из-за погоды
Около 290 единиц техники и 300 бригад дежурят на улицах Москвы из-за погоды - РИА Новости, 06.06.2024
Около 290 единиц техники и 300 бригад дежурят на улицах Москвы из-за погоды
Порядка 290 единиц техники и 300 бригад ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:10
2024-06-06T16:10
2024-06-06T16:10
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Порядка 290 единиц техники и 300 бригад ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Триста бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города из-за непогоды. Выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника", — говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что городские службы оперативно реагируют на все обращения, поступающие от жителей города. "По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до конца дня. Возможны ливневый дождь, гроза, град. Ветер с порывами до 20 метров в секунду. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, если это невозможно - быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20231004/moskva-1900350947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосводосток, Погода, Происшествия, Комплекс городского хозяйства Москвы