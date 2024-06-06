Рейтинг@Mail.ru
Главком ВСУ анонсировал сокращение и численности генштаба Украины - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:31 06.06.2024 (обновлено: 20:37 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/syrskiy-1951157108.html
Главком ВСУ анонсировал сокращение и численности генштаба Украины
Главком ВСУ анонсировал сокращение и численности генштаба Украины - РИА Новости, 06.06.2024
Главком ВСУ анонсировал сокращение и численности генштаба Украины
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что намерен оптимизировать штат подразделений Генштаба ВСУ, сократив их численность, а также... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T20:31
2024-06-06T20:37
специальная военная операция на украине
технологии
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926369791_182:67:2110:1152_1920x0_80_0_0_00d08275d6d309d11a5ac8b1fe6094d0.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что намерен оптимизировать штат подразделений Генштаба ВСУ, сократив их численность, а также исключив дублирование функций. "Наша цель... создать перспективную структуру Вооруженных cил Украины на период до вступления в НАТО. Впервые мы планируем на десятилетие вперед. В этом же контексте осуществляется формирование сил беспилотных систем ВС Украины. Продолжается оптимизация штатной структуры подразделений Генерального штаба. В частности, происходит уменьшение их численности и избавление от несвойственных функций", - написал Сырский в своем Telegram-канале. По его словам, благодаря таким мероприятиям, которые проводятся в рамках стратегии развития видов и отдельных родов войск ВСУ до 2035 года, удалось усилить органы военного управления на фронте. "Продолжаем усовершенствовать структуры военного управления. Главная наша задача – сделать более эффективной систему командования войсками и исключить дублирование функций", - резюмировал он. Как писала 16 мая газета Wall Street Journal, украинские военнослужащие признают силу российской армии и считают, что за два года спецоперации она стала лишь сильнее.
https://ria.ru/20240606/vsu-1951153985.html
https://ria.ru/20240606/chasovyar-1950966046.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926369791_0:0:2029:1522_1920x0_80_0_0_41925117d76e3d45ad392d3a5d9f0762.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, НАТО
Главком ВСУ анонсировал сокращение и численности генштаба Украины

Сырский заявил, что намерен сократить штат подразделений Генштаба ВСУ

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что намерен оптимизировать штат подразделений Генштаба ВСУ, сократив их численность, а также исключив дублирование функций.
«
"Наша цель... создать перспективную структуру Вооруженных cил Украины на период до вступления в НАТО. Впервые мы планируем на десятилетие вперед. В этом же контексте осуществляется формирование сил беспилотных систем ВС Украины. Продолжается оптимизация штатной структуры подразделений Генерального штаба. В частности, происходит уменьшение их численности и избавление от несвойственных функций", - написал Сырский в своем Telegram-канале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
"Слабее с каждым днем". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ
Вчера, 20:15
По его словам, благодаря таким мероприятиям, которые проводятся в рамках стратегии развития видов и отдельных родов войск ВСУ до 2035 года, удалось усилить органы военного управления на фронте.
"Продолжаем усовершенствовать структуры военного управления. Главная наша задача – сделать более эффективной систему командования войсками и исключить дублирование функций", - резюмировал он.
Как писала 16 мая газета Wall Street Journal, украинские военнослужащие признают силу российской армии и считают, что за два года спецоперации она стала лишь сильнее.
Город Часов Яр - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
В Часовом Яре на стороне ВСУ воюют наемники, заявил Пушилин
Вчера, 12:54
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииУкраинаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала