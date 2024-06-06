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Главком ВСУ анонсировал сокращение и численности генштаба Украины
Главком ВСУ анонсировал сокращение и численности генштаба Украины - РИА Новости, 06.06.2024
Главком ВСУ анонсировал сокращение и численности генштаба Украины
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что намерен оптимизировать штат подразделений Генштаба ВСУ, сократив их численность, а также... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T20:31
2024-06-06T20:31
2024-06-06T20:37
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что намерен оптимизировать штат подразделений Генштаба ВСУ, сократив их численность, а также исключив дублирование функций. "Наша цель... создать перспективную структуру Вооруженных cил Украины на период до вступления в НАТО. Впервые мы планируем на десятилетие вперед. В этом же контексте осуществляется формирование сил беспилотных систем ВС Украины. Продолжается оптимизация штатной структуры подразделений Генерального штаба. В частности, происходит уменьшение их численности и избавление от несвойственных функций", - написал Сырский в своем Telegram-канале. По его словам, благодаря таким мероприятиям, которые проводятся в рамках стратегии развития видов и отдельных родов войск ВСУ до 2035 года, удалось усилить органы военного управления на фронте. "Продолжаем усовершенствовать структуры военного управления. Главная наша задача – сделать более эффективной систему командования войсками и исключить дублирование функций", - резюмировал он. Как писала 16 мая газета Wall Street Journal, украинские военнослужащие признают силу российской армии и считают, что за два года спецоперации она стала лишь сильнее.
https://ria.ru/20240606/vsu-1951153985.html
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технологии, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, НАТО
Главком ВСУ анонсировал сокращение и численности генштаба Украины
Сырский заявил, что намерен сократить штат подразделений Генштаба ВСУ