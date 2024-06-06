https://ria.ru/20240606/syrskiy-1951156791.html

"Можем потерять генерала". В Киеве раскрыли, что Зеленский готовит Сырскому

"Можем потерять генерала". В Киеве раскрыли, что Зеленский готовит Сырскому - РИА Новости, 06.06.2024

"Можем потерять генерала". В Киеве раскрыли, что Зеленский готовит Сырскому

Владимир Зеленский обвинит главкома ВСУ Александра Сырского в провалах на фронте и заменит другим генералом, заявил киевский политик Игорь Лапин в эфире... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T20:29

2024-06-06T20:29

2024-06-06T20:48

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский обвинит главкома ВСУ Александра Сырского в провалах на фронте и заменит другим генералом, заявил киевский политик Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Прямой"."Начали атаковать Сырского. Это же не просто так. Я говорил, что мы можем потерять генерала Сырского и не получить политика Сырского. Он, конечно, пытался "ухаживать" за Зеленским, но, как я понимаю, номер не прошел. На него все равно будут вешать всех собак", — полагает эксперт.Лапин заявил, что на месте Зеленского извинился бы перед бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, признал бы, что ситуация на фронте ужасная, и попросил бы его вернуться в армию."Но это же не про Зеленского. Он же сам своим пешком до плебса не спустится, корону не снимет. <…> Помните, когда шли разговоры, что снимают Залужного, и очень много негатива было в отношении Сырского. А я говорил: "Смотрите, мы доживем до того, что нами будет управлять командир взвода (начальник ГУР МО Украины Кирилл. — Прим. ред.) Буданов*", — сыронизировал Лапин.Ранее Сырский сообщил о трудном положении дел на фронте для ВСУ. Он указал на сложности в районе Купянска, где российская армия прорывает оборону ВСУ с двух направлений. Кроме того, российские войска наступают на Кураховском, Покровском (Покровск — украинское название города Красноармейска. — Прим. ред.) и Харьковском направлениях, утверждает Сырский.*Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240606/general-1951117055.html

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в мире, киев, украина, александр сырский, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины