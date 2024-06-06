https://ria.ru/20240606/syrskiy-1951156791.html
"Можем потерять генерала". В Киеве раскрыли, что Зеленский готовит Сырскому
"Можем потерять генерала". В Киеве раскрыли, что Зеленский готовит Сырскому - РИА Новости, 06.06.2024
"Можем потерять генерала". В Киеве раскрыли, что Зеленский готовит Сырскому
Владимир Зеленский обвинит главкома ВСУ Александра Сырского в провалах на фронте и заменит другим генералом, заявил киевский политик Игорь Лапин в эфире... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T20:29
2024-06-06T20:29
2024-06-06T20:48
в мире
киев
украина
александр сырский
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926369791_182:67:2110:1152_1920x0_80_0_0_00d08275d6d309d11a5ac8b1fe6094d0.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский обвинит главкома ВСУ Александра Сырского в провалах на фронте и заменит другим генералом, заявил киевский политик Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Прямой"."Начали атаковать Сырского. Это же не просто так. Я говорил, что мы можем потерять генерала Сырского и не получить политика Сырского. Он, конечно, пытался "ухаживать" за Зеленским, но, как я понимаю, номер не прошел. На него все равно будут вешать всех собак", — полагает эксперт.Лапин заявил, что на месте Зеленского извинился бы перед бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, признал бы, что ситуация на фронте ужасная, и попросил бы его вернуться в армию."Но это же не про Зеленского. Он же сам своим пешком до плебса не спустится, корону не снимет. <…> Помните, когда шли разговоры, что снимают Залужного, и очень много негатива было в отношении Сырского. А я говорил: "Смотрите, мы доживем до того, что нами будет управлять командир взвода (начальник ГУР МО Украины Кирилл. — Прим. ред.) Буданов*", — сыронизировал Лапин.Ранее Сырский сообщил о трудном положении дел на фронте для ВСУ. Он указал на сложности в районе Купянска, где российская армия прорывает оборону ВСУ с двух направлений. Кроме того, российские войска наступают на Кураховском, Покровском (Покровск — украинское название города Красноармейска. — Прим. ред.) и Харьковском направлениях, утверждает Сырский.*Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240606/general-1951117055.html
https://ria.ru/20240606/plan-1951088078.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926369791_0:0:2029:1522_1920x0_80_0_0_41925117d76e3d45ad392d3a5d9f0762.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, александр сырский, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
"Можем потерять генерала". В Киеве раскрыли, что Зеленский готовит Сырскому
Политик Лапин: Зеленский намерен обвинить Сырского в провалах и отстранить
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский обвинит главкома ВСУ Александра Сырского в провалах на фронте и заменит другим генералом, заявил киевский политик Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Прямой".
"Начали атаковать Сырского. Это же не просто так. Я говорил, что мы можем потерять генерала Сырского и не получить политика Сырского. Он, конечно, пытался "ухаживать" за Зеленским, но, как я понимаю, номер не прошел. На него все равно будут вешать всех собак", — полагает эксперт.
Лапин заявил, что на месте Зеленского извинился бы перед бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, признал бы, что ситуация на фронте ужасная, и попросил бы его вернуться в армию.
"Но это же не про Зеленского. Он же сам своим пешком до плебса не спустится, корону не снимет. <…> Помните, когда шли разговоры, что снимают Залужного, и очень много негатива было в отношении Сырского. А я говорил: "Смотрите, мы доживем до того, что нами будет управлять командир взвода (начальник ГУР МО Украины
Кирилл. — Прим. ред.) Буданов*", — сыронизировал Лапин.
Ранее Сырский сообщил о трудном положении дел на фронте для ВСУ. Он указал на сложности в районе Купянска, где российская армия прорывает оборону ВСУ с двух направлений. Кроме того, российские войска наступают на Кураховском, Покровском (Покровск — украинское название города Красноармейска. — Прим. ред.) и Харьковском направлениях, утверждает Сырский.
*Внесен в список террористов и экстремистов.