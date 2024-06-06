https://ria.ru/20240606/svo-1951084668.html

ВСУ обстреляли Горловку кассетными "натовскими" снарядами, заявили в ДНР

ВСУ обстреляли Горловку кассетными "натовскими" снарядами, заявили в ДНР - РИА Новости, 06.06.2024

ВСУ обстреляли Горловку кассетными "натовскими" снарядами, заявили в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив три кассетных "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:02

2024-06-06T17:02

2024-06-06T17:02

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

нато

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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив три кассетных "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованномКроме того, ВСУ с 14.00 по 15.20 выпустили пять снарядов того же калибра по Куйбышевскому району Донецка и Горловке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240501/obstrely-1943234468.html

https://ria.ru/20240603/nato-1950136896.html

https://ria.ru/20240604/obstrely-1950297356.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, нато