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ВСУ обстреляли Горловку кассетными "натовскими" снарядами, заявили в ДНР - РИА Новости, 06.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:02 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/svo-1951084668.html
ВСУ обстреляли Горловку кассетными "натовскими" снарядами, заявили в ДНР
ВСУ обстреляли Горловку кассетными "натовскими" снарядами, заявили в ДНР - РИА Новости, 06.06.2024
ВСУ обстреляли Горловку кассетными "натовскими" снарядами, заявили в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив три кассетных "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:02
2024-06-06T17:02
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив три кассетных "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованномКроме того, ВСУ с 14.00 по 15.20 выпустили пять снарядов того же калибра по Куйбышевскому району Донецка и Горловке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240501/obstrely-1943234468.html
https://ria.ru/20240603/nato-1950136896.html
https://ria.ru/20240604/obstrely-1950297356.html
горловка
донецкая народная республика
украина
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ обстреляли Горловку кассетными "натовскими" снарядами, заявили в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили три кассетных натовских снаряда по Горловке

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив три кассетных "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном
Последствия обстрела Никитовского района в Горловке - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
ВСУ применили кассетные боеприпасы при обстреле Горловки
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Кроме того, ВСУ с 14.00 по 15.20 выпустили пять снарядов того же калибра по Куйбышевскому району Донецка и Горловке.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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