https://ria.ru/20240606/svo-1950877453.html

Российские бойцы рассказали, как подрыв Каховской ГЭС повлиял на ВСУ

Российские бойцы рассказали, как подрыв Каховской ГЭС повлиял на ВСУ - РИА Новости, 06.06.2024

Российские бойцы рассказали, как подрыв Каховской ГЭС повлиял на ВСУ

Уничтожение Каховской ГЭС существенного влияния на положение ВСУ на фронте не оказало, сообщил РИА Новости боец группировки войск "Днепр" ВС РФ с позывным... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T08:36

2024-06-06T08:36

2024-06-06T08:42

специальная военная операция на украине

россия

украина

херсонская область

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939439821_0:122:3424:2048_1920x0_80_0_0_2262c8cc2f099fcbba2d52f704074d1a.jpg

ГЕНИЧЕСК, 6 июн - РИА Новости. Уничтожение Каховской ГЭС существенного влияния на положение ВСУ на фронте не оказало, сообщил РИА Новости боец группировки войск "Днепр" ВС РФ с позывным "Заяц". "Я думаю, они выиграли то, что река стала шире. И при форсировании с нашей стороны это займет просто чуть-чуть больше времени, что мы будем на лодке, и они смогут, может быть, как-нибудь среагировать. А в остальном они сделали только для себя хуже. Они затопили так же свои территории, как и наши", - сказал военный с позывным "Заяц". По словам другого бойца из того же подразделения, в результате подрыва были затоплены острова и края как левого, так и правого берега, однако на обороноспособность российских военных это существенно не повлияло. "При подрыве мы предприняли, в свою очередь, (усилия, чтобы) предупредить ребят, которые находятся снизу. То есть были выпущены сигнальные ракеты, чтобы предупредить людей, которые находятся ниже по течению, чтобы они успели эвакуироваться. Насколько мы знаем, ребята эвакуировались, и всё было хорошо", - сказал военный с позывным "Малой". Боец подчеркивает, что главной жертвой подрыва Украиной Каховской ГЭС оказалось мирное население Херсонской области. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и села, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС - сначала регионального, а затем федерального уровня. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а следственный комитет РФ квалифицировал случившееся как теракт. Из зоны бедствия были эвакуированы около 9 тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев.

https://ria.ru/20240605/oruzhie-1950801901.html

https://ria.ru/20240606/marochko-1950868473.html

https://ria.ru/20240606/kakhovskaya_ges-1950863867.html

россия

украина

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, херсонская область , владимир путин, вооруженные силы украины