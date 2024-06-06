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Старт новому развитию тверского завода "Светотехника" дали на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 06.06.2024
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Тверская область
 
16:13 06.06.2024 (обновлено: 16:14 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/svetotekhnika-1951058169.html
Старт новому развитию тверского завода "Светотехника" дали на ПМЭФ-2024
Старт новому развитию тверского завода "Светотехника" дали на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 06.06.2024
Старт новому развитию тверского завода "Светотехника" дали на ПМЭФ-2024
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и президент Международной светотехнической корпорации "Боос лайтинг групп" Георгий Боос подписали соглашение о... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:13
2024-06-06T16:14
тверская область
технологии
россия
тверь
игорь руденя
пмэф
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и президент Международной светотехнической корпорации "Боос лайтинг групп" Георгий Боос подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта по реконструкции действующего производства Лихославльского завода "Светотехника", созданию в Лихославле технопарка и образовательного центра, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Сегодня на полях Петербургского международного экономического форума дан старт новому этапу в развитии завода "Светотехника". Это одно из старейших и крупнейших отечественных производств светотехнической продукции, а также один из самых современных заводов своей отрасли в мире", - цитирует пресс-служба Руденю. По словам Бооса, завод в Тверской области дает многое для развития российской сферы светотехники в целом, в том числе в части прорывных технологий. "Для корпорации и региона это очень важное производство. Оно создает большое количество рабочих мест, налоговую базу. Соглашение обеспечит дальнейшее развитие завода", – отметил Боос. Реконструкция производства и создание технопарка "БЛ Светотехника" позволят повысить эффективность и конкурентоспособность производства завода за счет расширения ассортимента и объемов выпускаемой продукции. Будет введено около 250 рабочих мест. Проекты планируется реализовать в 2024-2026 годах. Общий объем инвестиций составит порядка 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, заявлено о создании в Лихославльском округе образовательного центра для подготовки специалистов светотехнической отрасли в сотрудничестве с учреждениями образования. "Боос лайтинг групп" активно развивает Лихославльский завод "Светотехника". При федеральной и региональной поддержке за прошедшие несколько лет проведены модернизация и расширение завода, начат выпуск продукции и комплектующих, превосходящих зарубежные аналоги. На предприятии выпускают светильники наружного и внутреннего применения – для освещения улиц, дорог, парков, объектов ЖКХ, пассажирских вагонов железнодорожного транспорта. Здесь также производят энергосберегающие изделия с датчиком присутствия человека. На предприятии обеспечен полный производственный цикл, созданы складские объекты и испытательный центр. Продукция предприятия поставляется во все регионы России, эксплуатируется на значимых объектах таких, как Московский Кремль и сочинский Олимпийский парк. В Верхневолжье изделия завода применяются еще для освещения улиц Твери. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/zavod-1951042653.html
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технологии, россия, тверь, игорь руденя, пмэф, тверская область
Тверская область, Технологии, Россия, Тверь, Игорь Руденя, ПМЭФ, Тверская область

Старт новому развитию тверского завода "Светотехника" дали на ПМЭФ-2024

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиСтарт новому развитию тверского завода "Светотехника" дали на ПМЭФ-2024
Старт новому развитию тверского завода Светотехника дали на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Старт новому развитию тверского завода "Светотехника" дали на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и президент Международной светотехнической корпорации "Боос лайтинг групп" Георгий Боос подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта по реконструкции действующего производства Лихославльского завода "Светотехника", созданию в Лихославле технопарка и образовательного центра, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Сегодня на полях Петербургского международного экономического форума дан старт новому этапу в развитии завода "Светотехника". Это одно из старейших и крупнейших отечественных производств светотехнической продукции, а также один из самых современных заводов своей отрасли в мире", - цитирует пресс-служба Руденю.
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По словам Бооса, завод в Тверской области дает многое для развития российской сферы светотехники в целом, в том числе в части прорывных технологий.
"Для корпорации и региона это очень важное производство. Оно создает большое количество рабочих мест, налоговую базу. Соглашение обеспечит дальнейшее развитие завода", – отметил Боос.
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Реконструкция производства и создание технопарка "БЛ Светотехника" позволят повысить эффективность и конкурентоспособность производства завода за счет расширения ассортимента и объемов выпускаемой продукции. Будет введено около 250 рабочих мест. Проекты планируется реализовать в 2024-2026 годах. Общий объем инвестиций составит порядка 1,5 миллиарда рублей.
Кроме того, заявлено о создании в Лихославльском округе образовательного центра для подготовки специалистов светотехнической отрасли в сотрудничестве с учреждениями образования.
"Боос лайтинг групп" активно развивает Лихославльский завод "Светотехника". При федеральной и региональной поддержке за прошедшие несколько лет проведены модернизация и расширение завода, начат выпуск продукции и комплектующих, превосходящих зарубежные аналоги.
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На предприятии выпускают светильники наружного и внутреннего применения – для освещения улиц, дорог, парков, объектов ЖКХ, пассажирских вагонов железнодорожного транспорта. Здесь также производят энергосберегающие изделия с датчиком присутствия человека.
На предприятии обеспечен полный производственный цикл, созданы складские объекты и испытательный центр.
Продукция предприятия поставляется во все регионы России, эксплуатируется на значимых объектах таких, как Московский Кремль и сочинский Олимпийский парк. В Верхневолжье изделия завода применяются еще для освещения улиц Твери.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
Тверская областьТехнологииРоссияТверьИгорь РуденяПМЭФТверская область
 
 
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