https://ria.ru/20240606/strelyavshiy-1951087043.html

Стрелявший из окна в Бибирево заявил, что ружье "лежало без дела"

Стрелявший из окна в Бибирево заявил, что ружье "лежало без дела" - РИА Новости, 06.06.2024

Стрелявший из окна в Бибирево заявил, что ружье "лежало без дела"

Устроивший стрельбу из окна в районе Бибирево в Москве и ранивший двух прохожих, заявил, что ружье, из которого он стрелял, "лежало пять месяцев без дела", сам... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:09

2024-06-06T17:09

2024-06-06T17:14

происшествия

москва

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Устроивший стрельбу из окна в районе Бибирево в Москве и ранивший двух прохожих, заявил, что ружье, из которого он стрелял, "лежало пять месяцев без дела", сам мужчина уже арестован, говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее пресс-службы столичного главка МВД и прокуратуры сообщили, что мужчина, предположительно, из пневматического оружия ранил мужчину и женщину на улице Костромской в Москве. Кроме того, выстрелы были сделаны в сторону общественного транспорта. Позже в дептрансе города заявили, что в результате инцидента пострадавших среди пассажиров автобуса нет, было повреждено остекление транспорта. Устроивший стрельбу мужчина, говоря о причинах своих действий, пояснил, что пневматическое ружье "лежало пять месяцев без дела". Он рассказал, что пневматику ему несколько дней назад подарил друг, а за три дня до преступления он купил металлические пули. "Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения злоумышленник пытался уснуть, но ему якобы мешали звуки птиц, доносящиеся с улицы. Он взял ружье и не менее 10 раз выстрелил из окна квартиры", - говорится в сообщении. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), вину он признал. "С учетом позиции Бутырской межрайонной прокуратуры суд заключил обвиняемого под стражу до 4 августа 2024 года", - добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20240606/strelba-1950931296.html

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происшествия, москва, россия