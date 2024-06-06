https://ria.ru/20240606/strategiya-1951117552.html
Новая стратегия Архангельской агломерации включает 5 ключевых направлений
Новая стратегия Архангельской агломерации включает 5 ключевых направлений - РИА Новости, 06.06.2024
Новая стратегия Архангельской агломерации включает 5 ключевых направлений
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский представил на Петербургском экономическом форуме новую экономическую стратегию Архангельской агломерации,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:15
2024-06-06T18:15
2024-06-06T18:15
архангельская область
архангельская область
архангельское
россия
александр цыбульский
владимир путин
пмэф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915191778_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_188970a66500212472390b2dd1e0a7e5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский представил на Петербургском экономическом форуме новую экономическую стратегию Архангельской агломерации, которая включает пять основных направлений, в том числе судостроение, развитие ЛПК, логистику и другие, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области. В рамках Арктического дня на Петербургском международном экономическом форуме состоялась серия дискуссий "Развиваем Арктику. Инвестиции в холодные города", в которой принял участие архангельский губернатор. Архангельская агломерация вошла в число опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации по поручению президента России Владимира Путина. Агломерация объединяет административный центр региона – Архангельск, а также крупнейшие промышленные города области – Северодвинск и Новодвинск, и часть территории Приморского округа. "Территория является экономическим центром региона, где генерируется 60% инвестиций и порядка 2/3 валового регионального продукта, концентрируется основной производственный и научно-технологический потенциал области, основные трудовые ресурсы региона", - говорится в сообщении. Поэтому, по словам Цыбульского, экономическая стратегия, которая заложена в основу мастер-плана Архангельской агломерации, во многом отражает экономическую стратегию региона в целом, а миссию региона можно обозначить словами: "Сохраняя историю, создаем будущее". Работа над документом велась в течение нескольких месяцев. "В рамках мастер-плана мы выделили пять ключевых направлений, которые обеспечивают экономический рост и дадут импульс для дальнейшего развития как Архангельской области, так и Российской Арктики в целом", – подчеркнул Цыбульский. Одно из них – судостроение и судоремонт. По мнению главы региона, текущая экономическая ситуация открывает большие возможности и ставит новые задачи перед судоремонтной и судостроительной отраслями. Второе, не менее значимое для Архангельской агломерации направление развития – лесопромышленный комплекс. Так, в части деревообработки планируется увеличить долю продукции высокого передела ЛПК в общем объеме производства в 20 раз. Тесно связаны с развитием в регионе двух крупных промышленных направлений образование и наука. В рамках мастер-плана предполагается не только настроить цепочки среднего специального и высшего образования для удовлетворения спроса на кадры внутри агломерации, но и развивать экспорт образовательных услуг – обеспечивать подготовку кадров для всей Арктики. Также на территории агломерации особое внимание планируют уделить сфере логистики. По словам главы региона, действующая портовая инфраструктура Архангельской агломерации имеет потенциал для увеличения грузооборота в два раза, поэтому в ближайшей перспективе планируется ее масштабная модернизация. Сфера туризма также является одним из драйверов развития Архангельской области, поскольку здесь есть уникальные туристические объекты. "Сформировать сбалансированную систему развития Архангельской агломерации с привлечением на территорию новых инвесторов в обозначенные экономические ниши с учетом интересов всех заинтересованных сторон – главная задача, которую ставит перед собой регион при формировании мастер-плана", - отметили в правительстве региона. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20231211/port-1915192167.html
https://realty.ria.ru/20240531/arkhangelsk-1949747692.html
https://ria.ru/20231218/soglasheniya-1916546655.html
архангельская область
архангельское
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915191778_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64d6afff5c0c04988457036cac2f3b17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архангельская область, архангельское, россия, александр цыбульский, владимир путин, пмэф
Архангельская область, Архангельская область, Архангельское, Россия, Александр Цыбульский, Владимир Путин, ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский представил на Петербургском экономическом форуме новую экономическую стратегию Архангельской агломерации, которая включает пять основных направлений, в том числе судостроение, развитие ЛПК, логистику и другие, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области.
В рамках Арктического дня на Петербургском международном экономическом форуме состоялась серия дискуссий "Развиваем Арктику. Инвестиции в холодные города", в которой принял участие архангельский губернатор. Архангельская
агломерация вошла в число опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации по поручению президента России Владимира Путина
.
Агломерация объединяет административный центр региона – Архангельск
, а также крупнейшие промышленные города области – Северодвинск
и Новодвинск
, и часть территории Приморского округа. "Территория является экономическим центром региона, где генерируется 60% инвестиций и порядка 2/3 валового регионального продукта, концентрируется основной производственный и научно-технологический потенциал области, основные трудовые ресурсы региона", - говорится в сообщении.
Поэтому, по словам Цыбульского, экономическая стратегия, которая заложена в основу мастер-плана Архангельской агломерации, во многом отражает экономическую стратегию региона в целом, а миссию региона можно обозначить словами: "Сохраняя историю, создаем будущее".
Работа над документом велась в течение нескольких месяцев. "В рамках мастер-плана мы выделили пять ключевых направлений, которые обеспечивают экономический рост и дадут импульс для дальнейшего развития как Архангельской области, так и Российской Арктики в целом", – подчеркнул Цыбульский.
Одно из них – судостроение и судоремонт. По мнению главы региона, текущая экономическая ситуация открывает большие возможности и ставит новые задачи перед судоремонтной и судостроительной отраслями.
Второе, не менее значимое для Архангельской агломерации направление развития – лесопромышленный комплекс. Так, в части деревообработки планируется увеличить долю продукции высокого передела ЛПК в общем объеме производства в 20 раз.
Тесно связаны с развитием в регионе двух крупных промышленных направлений образование и наука. В рамках мастер-плана предполагается не только настроить цепочки среднего специального и высшего образования для удовлетворения спроса на кадры внутри агломерации, но и развивать экспорт образовательных услуг – обеспечивать подготовку кадров для всей Арктики
.
Также на территории агломерации особое внимание планируют уделить сфере логистики. По словам главы региона, действующая портовая инфраструктура Архангельской агломерации имеет потенциал для увеличения грузооборота в два раза, поэтому в ближайшей перспективе планируется ее масштабная модернизация.
Сфера туризма также является одним из драйверов развития Архангельской области, поскольку здесь есть уникальные туристические объекты.
"Сформировать сбалансированную систему развития Архангельской агломерации с привлечением на территорию новых инвесторов в обозначенные экономические ниши с учетом интересов всех заинтересованных сторон – главная задача, которую ставит перед собой регион при формировании мастер-плана", - отметили в правительстве региона.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.