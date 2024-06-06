https://ria.ru/20240606/strategiya-1951117552.html

Новая стратегия Архангельской агломерации включает 5 ключевых направлений

Новая стратегия Архангельской агломерации включает 5 ключевых направлений - РИА Новости, 06.06.2024

Новая стратегия Архангельской агломерации включает 5 ключевых направлений

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский представил на Петербургском экономическом форуме новую экономическую стратегию Архангельской агломерации,... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:15

2024-06-06T18:15

2024-06-06T18:15

архангельская область

архангельская область

архангельское

россия

александр цыбульский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский представил на Петербургском экономическом форуме новую экономическую стратегию Архангельской агломерации, которая включает пять основных направлений, в том числе судостроение, развитие ЛПК, логистику и другие, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области. В рамках Арктического дня на Петербургском международном экономическом форуме состоялась серия дискуссий "Развиваем Арктику. Инвестиции в холодные города", в которой принял участие архангельский губернатор. Архангельская агломерация вошла в число опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации по поручению президента России Владимира Путина. Агломерация объединяет административный центр региона – Архангельск, а также крупнейшие промышленные города области – Северодвинск и Новодвинск, и часть территории Приморского округа. "Территория является экономическим центром региона, где генерируется 60% инвестиций и порядка 2/3 валового регионального продукта, концентрируется основной производственный и научно-технологический потенциал области, основные трудовые ресурсы региона", - говорится в сообщении. Поэтому, по словам Цыбульского, экономическая стратегия, которая заложена в основу мастер-плана Архангельской агломерации, во многом отражает экономическую стратегию региона в целом, а миссию региона можно обозначить словами: "Сохраняя историю, создаем будущее". Работа над документом велась в течение нескольких месяцев. "В рамках мастер-плана мы выделили пять ключевых направлений, которые обеспечивают экономический рост и дадут импульс для дальнейшего развития как Архангельской области, так и Российской Арктики в целом", – подчеркнул Цыбульский. Одно из них – судостроение и судоремонт. По мнению главы региона, текущая экономическая ситуация открывает большие возможности и ставит новые задачи перед судоремонтной и судостроительной отраслями. Второе, не менее значимое для Архангельской агломерации направление развития – лесопромышленный комплекс. Так, в части деревообработки планируется увеличить долю продукции высокого передела ЛПК в общем объеме производства в 20 раз. Тесно связаны с развитием в регионе двух крупных промышленных направлений образование и наука. В рамках мастер-плана предполагается не только настроить цепочки среднего специального и высшего образования для удовлетворения спроса на кадры внутри агломерации, но и развивать экспорт образовательных услуг – обеспечивать подготовку кадров для всей Арктики. Также на территории агломерации особое внимание планируют уделить сфере логистики. По словам главы региона, действующая портовая инфраструктура Архангельской агломерации имеет потенциал для увеличения грузооборота в два раза, поэтому в ближайшей перспективе планируется ее масштабная модернизация. Сфера туризма также является одним из драйверов развития Архангельской области, поскольку здесь есть уникальные туристические объекты. "Сформировать сбалансированную систему развития Архангельской агломерации с привлечением на территорию новых инвесторов в обозначенные экономические ниши с учетом интересов всех заинтересованных сторон – главная задача, которую ставит перед собой регион при формировании мастер-плана", - отметили в правительстве региона. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20231211/port-1915192167.html

https://realty.ria.ru/20240531/arkhangelsk-1949747692.html

https://ria.ru/20231218/soglasheniya-1916546655.html

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Алёна Пава

архангельская область, архангельское, россия, александр цыбульский, владимир путин, пмэф