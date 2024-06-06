Спецоперация, 6 июня: ВС России продолжают освобождать Часов Яр
Пушилин: ВС России в тяжелых условиях продолжают продвижение у Часова Яра
Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. О продвижении российских войск в Часовом Яре, поддержке Украины Западом и террористических атаках Киева — в материале РИА Новости.
ВС России продолжают продвигаться в Часовом Яре
Подразделения российских войск в тяжелых условиях продолжают продвижение в Часовом Яре, освобождая этот населенный пункт, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
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По его словам, несмотря на "достаточно сложные условия", ВС России имеют "определенные успехи" у этого города.
Пушилин также сообщил об успехах российской армии на Авдеевском направлении и в направлении Очеретино. Он уточнил, что на одних участках фронта в ДНР идет более интенсивное продвижение, на других применяется тактика закрепления и планомерного продвижения.
В минувшие сутки группировка российских войск "Север" улучшила положение по переднему краю в Харьковской области, заняты более выгодные рубежи и на других направлениях.
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1490 человек, 12 танков и других бронемашин, 38 артиллерийских орудий и 25 военных автомобилей.
Удары Украины по территории России
В ночь на пятницу украинские войска атаковали беспилотниками Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, в результате чего вспыхнул пожар. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев, тушение приходилось останавливать из-за повторной атаки дронов ВСУ. В итоге огонь удалось локализовать на площади 100 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Кроме того, украинское боевики атаковали дроном-камикадзе нефтебазу в Старооскольском городском округе Белгородской области, в результате чего загорелся один из резервуаров. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, пострадавших нет.
Как заявил РИА Новости глава региона Леонид Пасечник, в последнее время участились удары ВСУ по Луганску, Краснодону, Равенькам и Свердловску. Он связал это с тем, что противник получил западное оружие дальнего радиуса действия и пытается сдержать наступление российский войск.
Поддержка Украины Западом
Президент США Джо Байден дал интервью телеканалу ABC News, в котором заявил, что Вашингтон не намерен позволять использовать американское оружие для нанесения ударов ВСУ по Москве и Кремлю. Он добавил, что Киеву разрешили применять его вблизи границы для атак по другую сторону по конкретным целям.
В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Финляндии заявил, что у альянса нет планов по размещению военных на украинской территории, однако члены альянса имеют право оказывать Киеву "разностороннюю поддержку".
По его словам, по-прежнему нет непосредственной военной угрозы членам блока со стороны России. Столтенберг добавил, что сейчас страна "слишком занята украинским конфликтом", куда были стянуты силы, в том числе от границ со странами альянса на севере.
Возможную отправку военных НАТО также прокомментировали и во Франции. Так, премьер-министр этой страны Габриэль Атталь заявил, что Париж не планирует направлять своих военных в конфликтную зону. При этом он отметил, что для Республики, которая "никогда не обучала украинских военных на территории самой Украины", такая возможность в принципе не является "табу".