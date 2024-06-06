https://ria.ru/20240606/sotssfera-1951136178.html

Ивановская область развивает соцсферу при поддержке "Газпромбанка"

Ивановская область развивает соцсферу при поддержке "Газпромбанка" - РИА Новости, 06.06.2024

Ивановская область развивает соцсферу при поддержке "Газпромбанка"

Соглашение о сотрудничестве при решении приоритетных задач социально-экономического развития Ивановской области между правительством региона и "Газпромбанком"... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T19:12

2024-06-06T19:12

2024-06-06T19:12

ивановская область

ивановская область

станислав воскресенский

алексей белоусов

газпромбанк

пмэф

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве при решении приоритетных задач социально-экономического развития Ивановской области между правительством региона и "Газпромбанком" заключено в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба регионального правительства. Подписи под документом поставили губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и заместитель председателя правления "Газпромбанка" Алексей Белоус. В документе определены перспективные направления взаимодействия ведущей российской финансово-кредитной организации и правительства региона. Так, стороны намерены развивать сотрудничество в привлечении инвестиций в экономику Ивановской области, участвовать в реализации социальных программ, развивать систему закупочных процедур для потребностей региона. Отдельный блок взаимодействия – расширение практики применения банковского сопровождения для обеспечения тщательного контроля целевого расходования средств в рамках реализации госконтрактов. Согласно подписанному соглашению с "Газпромбанком", механизмы банковского сопровождения будут внедрены в сферу здравоохранения в Ивановской области. Впервые в Ивановской области механизм банковского сопровождения контрактов был введен в 2018 году и касался дорожной сферы. Мера показала свою эффективность и позволила снизить в 2019 году среднюю стоимость дорожного ремонта на 20% при использовании более дорогих технологий. "С "Газпромбанком" договорились о совместной работе над реализацией социально значимых проектов по развитию региона. Важным решением станет банковское сопровождение госконтрактов в сфере здравоохранения, которое позволит контролировать и повысить эффективность целевого расходования бюджетных средств. Напомню, что такой механизм был внедрен у нас для дорожно-строительной сферы, и жесткий контроль дал результат", - отметил Воскресенский, его слова приводит пресс-служба. Делегация Ивановской области принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума. В составе делегации, которую возглавляет губернатор, - представители предприятий, бизнес-объединений, региональных институтов развития, исполнительной власти Ивановской области. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231013/kontrakt-1902649715.html

https://ria.ru/20231004/stroitelstvo-1900494782.html

https://ria.ru/20230921/podgotovka-1897880858.html

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область, станислав воскресенский, алексей белоусов, газпромбанк, пмэф