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Самарская и Калужская области развивают сотрудничество в сфере БАС - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
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Самарская и Калужская области развивают сотрудничество в сфере БАС
Самарская и Калужская области развивают сотрудничество в сфере БАС - РИА Новости, 06.06.2024
Самарская и Калужская области развивают сотрудничество в сфере БАС
Соглашение о сотрудничестве в сфере развития беспилотных авиационных систем подписали в четверг в рамках ПМЭФ-2024 врио губернатора Самарского региона Вячеслав... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T21:00
2024-06-06T21:00
пмэф-2024
технологии
самарская область
тольятти
калужская область
вячеслав федорищев
владислав шапша
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САМАРА, 6 июн — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в сфере развития беспилотных авиационных систем подписали в четверг в рамках ПМЭФ-2024 врио губернатора Самарского региона Вячеслав Федорищев и губернатор Калужской области Владислав Шапша, сообщает пресс-служба регионального правительства. Цель документа – укрепление сотрудничества в сфере беспилотных авиационных систем. Соглашение позволит обеспечить эффективную реализацию проектов по созданию научно-производственных центров испытаний и компетенций в этой сфере. В пресс-службе напомнили, что в Самарской области создается кластер БАС, который предполагает реализацию всей цепочки внедрения беспилотников в различные отрасли: разработку и производство отечественных комплектующих, испытания, сертификацию, отработку концепций коммерческого применения, сервисное и техническое обслуживание. В конце прошлого года компанией "Транспорт будущего" был запущен первый этап производства аппаратов в Тольятти. Таким образом регион стал участником национального проекта "Беспилотные авиационные системы", который реализуется с начала текущего года. По оценке Федорищева, взаимодействие в рамках соглашения позволит решить объемную задачу, поставленную президентом страны. "Одному региону, даже такому уникальному, как Самарская область, с инженерным образованием, сильной промышленностью, ее невозможно решить. Поэтому была построена система, в которой создаются несколько центров по всей стране. Производство, которое уже создано в Тольятти, – уникальное, мы очень им гордимся, – будет масштабироваться, в том числе, по тем лекалам, которые определены в национальном проекте БАС, и опыту Калужской области", - приводятся в сообщении его слова.
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технологии, самарская область, тольятти, калужская область, вячеслав федорищев, владислав шапша
ПМЭФ-2024, Технологии, Самарская область, Тольятти, Калужская область, Вячеслав Федорищев, Владислав Шапша

Самарская и Калужская области развивают сотрудничество в сфере БАС

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотный летательный аппарат "Орлан-30"
Беспилотный летательный аппарат Орлан-30 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Беспилотный летательный аппарат "Орлан-30"
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САМАРА, 6 июн — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в сфере развития беспилотных авиационных систем подписали в четверг в рамках ПМЭФ-2024 врио губернатора Самарского региона Вячеслав Федорищев и губернатор Калужской области Владислав Шапша, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Цель документа – укрепление сотрудничества в сфере беспилотных авиационных систем. Соглашение позволит обеспечить эффективную реализацию проектов по созданию научно-производственных центров испытаний и компетенций в этой сфере.
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В пресс-службе напомнили, что в Самарской области создается кластер БАС, который предполагает реализацию всей цепочки внедрения беспилотников в различные отрасли: разработку и производство отечественных комплектующих, испытания, сертификацию, отработку концепций коммерческого применения, сервисное и техническое обслуживание.
В конце прошлого года компанией "Транспорт будущего" был запущен первый этап производства аппаратов в Тольятти. Таким образом регион стал участником национального проекта "Беспилотные авиационные системы", который реализуется с начала текущего года.
По оценке Федорищева, взаимодействие в рамках соглашения позволит решить объемную задачу, поставленную президентом страны.
«
"Одному региону, даже такому уникальному, как Самарская область, с инженерным образованием, сильной промышленностью, ее невозможно решить. Поэтому была построена система, в которой создаются несколько центров по всей стране. Производство, которое уже создано в Тольятти, – уникальное, мы очень им гордимся, – будет масштабироваться, в том числе, по тем лекалам, которые определены в национальном проекте БАС, и опыту Калужской области", - приводятся в сообщении его слова.
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ПМЭФ-2024ТехнологииСамарская областьТольяттиКалужская областьВячеслав ФедорищевВладислав Шапша
 
 
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