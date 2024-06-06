https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1951162459.html

Самарская и Калужская области развивают сотрудничество в сфере БАС

Самарская и Калужская области развивают сотрудничество в сфере БАС - РИА Новости, 06.06.2024

Самарская и Калужская области развивают сотрудничество в сфере БАС

Соглашение о сотрудничестве в сфере развития беспилотных авиационных систем подписали в четверг в рамках ПМЭФ-2024 врио губернатора Самарского региона Вячеслав... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T21:00

2024-06-06T21:00

2024-06-06T21:00

пмэф-2024

технологии

самарская область

тольятти

калужская область

вячеслав федорищев

владислав шапша

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САМАРА, 6 июн — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в сфере развития беспилотных авиационных систем подписали в четверг в рамках ПМЭФ-2024 врио губернатора Самарского региона Вячеслав Федорищев и губернатор Калужской области Владислав Шапша, сообщает пресс-служба регионального правительства. Цель документа – укрепление сотрудничества в сфере беспилотных авиационных систем. Соглашение позволит обеспечить эффективную реализацию проектов по созданию научно-производственных центров испытаний и компетенций в этой сфере. В пресс-службе напомнили, что в Самарской области создается кластер БАС, который предполагает реализацию всей цепочки внедрения беспилотников в различные отрасли: разработку и производство отечественных комплектующих, испытания, сертификацию, отработку концепций коммерческого применения, сервисное и техническое обслуживание. В конце прошлого года компанией "Транспорт будущего" был запущен первый этап производства аппаратов в Тольятти. Таким образом регион стал участником национального проекта "Беспилотные авиационные системы", который реализуется с начала текущего года. По оценке Федорищева, взаимодействие в рамках соглашения позволит решить объемную задачу, поставленную президентом страны. "Одному региону, даже такому уникальному, как Самарская область, с инженерным образованием, сильной промышленностью, ее невозможно решить. Поэтому была построена система, в которой создаются несколько центров по всей стране. Производство, которое уже создано в Тольятти, – уникальное, мы очень им гордимся, – будет масштабироваться, в том числе, по тем лекалам, которые определены в национальном проекте БАС, и опыту Калужской области", - приводятся в сообщении его слова.

https://ria.ru/20231225/proizvodstvo-1917946359.html

https://ria.ru/20231114/drony-1909400199.html

самарская область

тольятти

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, самарская область, тольятти, калужская область, вячеслав федорищев, владислав шапша