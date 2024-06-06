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Власти Ямала и "Сбербанк Лизинг" подписали соглашение о сотрудничестве
Власти Ямала и "Сбербанк Лизинг" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 06.06.2024
Власти Ямала и "Сбербанк Лизинг" подписали соглашение о сотрудничестве
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и генеральный директор АО "Сбербанк Лизинг" Виктор Вентимилла Алонсо в рамках ПМЭФ подписали... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:44
2024-06-06T19:44
2024-06-06T19:44
ямало-ненецкий автономный округ
экономика
дмитрий артюхов
сбербанк россии
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и генеральный директор АО "Сбербанк Лизинг" Виктор Вентимилла Алонсо в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве, это будет способствовать привлечению новых внебюджетных инвестиций в экономику региона, сообщает пресс-служба правительства Ямала. "Ямал уже несколько лет является одним из лидеров в стране по привлечению инвестиций. Соглашение со "СберЛизингом" - одной из крупнейших и наиболее опытных лизинговых компаний в стране - будет способствовать привлечению новых внебюджетных инвестиций в экономику региона. Инструмент лизинга для обновления муниципальных автопарков уже хорошо себя зарекомендовал, будем наращивать эту практику в городах и районах", - приводит правительство слова губернатора. Соглашение предусматривает взаимодействие по вопросам, связанным с привлечением инвестиций в целях реализации промышленных и инфраструктурных проектов в автономном округе. По данным властей, стороны рассматривают варианты сотрудничества в сферах ЖКХ, промышленного производства, агропромышленного и лесоперерабатывающего комплекса, а также здравоохранения и транспорта. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий артюхов, сбербанк россии, пмэф
Ямало-Ненецкий автономный округ, Экономика, Дмитрий Артюхов, Сбербанк России, ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и генеральный директор АО "Сбербанк Лизинг" Виктор Вентимилла Алонсо в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве, это будет способствовать привлечению новых внебюджетных инвестиций в экономику региона, сообщает пресс-служба правительства Ямала.
«
"Ямал уже несколько лет является одним из лидеров в стране по привлечению инвестиций. Соглашение со "СберЛизингом" - одной из крупнейших и наиболее опытных лизинговых компаний в стране - будет способствовать привлечению новых внебюджетных инвестиций в экономику региона. Инструмент лизинга для обновления муниципальных автопарков уже хорошо себя зарекомендовал, будем наращивать эту практику в городах и районах", - приводит правительство слова губернатора.
Соглашение предусматривает взаимодействие по вопросам, связанным с привлечением инвестиций в целях реализации промышленных и инфраструктурных проектов в автономном округе. По данным властей, стороны рассматривают варианты сотрудничества в сферах ЖКХ, промышленного производства, агропромышленного и лесоперерабатывающего комплекса, а также здравоохранения и транспорта.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.