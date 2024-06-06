https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1951123715.html
Сийярто обсудил с Мурашко сотрудничество в ядерной медицине
Сийярто обсудил с Мурашко сотрудничество в ядерной медицине - РИА Новости, 06.06.2024
Сийярто обсудил с Мурашко сотрудничество в ядерной медицине
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на полях ПМЭФ провел переговоры с главой минздрава РФ Михаилом Мурашко,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:35
2024-06-06T18:35
2024-06-06T18:35
пмэф-2024
здоровье - общество
россия
венгрия
петер сийярто
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950902067_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e522a144ac68d7f5b41c4c3eb4a1f5f0.jpg
БУДАПЕШТ, 6 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на полях ПМЭФ провел переговоры с главой минздрава РФ Михаилом Мурашко, обсудил развитие ядерной медицины и заявил, что в сфере здравоохранения "нет места санкциям и вражде". "Где нет места санкциям и противостоянию, так это в сфере здравоохранения, поскольку речь идет о спасении человеческих жизней. Ядерная медицина в настоящее время является одной из наиболее быстро развивающихся дисциплин в мире, расширение сотрудничества в этой области в интересах систем здравоохранения обеих стран", - написал Сийярто в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), разместив фотографии со встречи с Мурашко, который является также сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии. Власти Венгрии неоднократно отмечали, что намерены сохранять сотрудничество с Россией в энергетике и расширять его в сферах, не затронутых санкциями, таких как сельское хозяйство, пищевая промышленность и здравоохранение. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950902067_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_79f0b6697095c5761881ae78733521f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, венгрия, петер сийярто, михаил мурашко
ПМЭФ-2024, Здоровье - Общество, Россия, Венгрия, Петер Сийярто, Михаил Мурашко
Сийярто обсудил с Мурашко сотрудничество в ядерной медицине
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что в сфере здравоохранения нет места санкциям
БУДАПЕШТ, 6 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на полях ПМЭФ провел переговоры с главой минздрава РФ Михаилом Мурашко, обсудил развитие ядерной медицины и заявил, что в сфере здравоохранения "нет места санкциям и вражде".
«
"Где нет места санкциям и противостоянию, так это в сфере здравоохранения, поскольку речь идет о спасении человеческих жизней. Ядерная медицина в настоящее время является одной из наиболее быстро развивающихся дисциплин в мире, расширение сотрудничества в этой области в интересах систем здравоохранения обеих стран", - написал Сийярто в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), разместив фотографии со встречи с Мурашко, который является также сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии.
Власти Венгрии неоднократно отмечали, что намерены сохранять сотрудничество с Россией в энергетике и расширять его в сферах, не затронутых санкциями, таких как сельское хозяйство, пищевая промышленность и здравоохранение.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская