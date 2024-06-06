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Сийярто обсудил с Мурашко сотрудничество в ядерной медицине - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
18:35 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1951123715.html
Сийярто обсудил с Мурашко сотрудничество в ядерной медицине
Сийярто обсудил с Мурашко сотрудничество в ядерной медицине - РИА Новости, 06.06.2024
Сийярто обсудил с Мурашко сотрудничество в ядерной медицине
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на полях ПМЭФ провел переговоры с главой минздрава РФ Михаилом Мурашко,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:35
2024-06-06T18:35
пмэф-2024
здоровье - общество
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венгрия
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 6 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на полях ПМЭФ провел переговоры с главой минздрава РФ Михаилом Мурашко, обсудил развитие ядерной медицины и заявил, что в сфере здравоохранения "нет места санкциям и вражде". "Где нет места санкциям и противостоянию, так это в сфере здравоохранения, поскольку речь идет о спасении человеческих жизней. Ядерная медицина в настоящее время является одной из наиболее быстро развивающихся дисциплин в мире, расширение сотрудничества в этой области в интересах систем здравоохранения обеих стран", - написал Сийярто в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), разместив фотографии со встречи с Мурашко, который является также сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии. Власти Венгрии неоднократно отмечали, что намерены сохранять сотрудничество с Россией в энергетике и расширять его в сферах, не затронутых санкциями, таких как сельское хозяйство, пищевая промышленность и здравоохранение. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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здоровье - общество, россия, венгрия, петер сийярто, михаил мурашко
ПМЭФ-2024, Здоровье - Общество, Россия, Венгрия, Петер Сийярто, Михаил Мурашко
Сийярто обсудил с Мурашко сотрудничество в ядерной медицине

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что в сфере здравоохранения нет места санкциям

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПетер Сийярто на ПМЭФ-2024
Петер Сийярто на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Петер Сийярто на ПМЭФ-2024
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БУДАПЕШТ, 6 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на полях ПМЭФ провел переговоры с главой минздрава РФ Михаилом Мурашко, обсудил развитие ядерной медицины и заявил, что в сфере здравоохранения "нет места санкциям и вражде".
«
"Где нет места санкциям и противостоянию, так это в сфере здравоохранения, поскольку речь идет о спасении человеческих жизней. Ядерная медицина в настоящее время является одной из наиболее быстро развивающихся дисциплин в мире, расширение сотрудничества в этой области в интересах систем здравоохранения обеих стран", - написал Сийярто в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), разместив фотографии со встречи с Мурашко, который является также сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии.
Власти Венгрии неоднократно отмечали, что намерены сохранять сотрудничество с Россией в энергетике и расширять его в сферах, не затронутых санкциями, таких как сельское хозяйство, пищевая промышленность и здравоохранение.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
ПМЭФ-2024Здоровье - ОбществоРоссияВенгрияПетер СийяртоМихаил Мурашко
 
 
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