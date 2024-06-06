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Сийярто обсудил с Мурашко сотрудничество в ядерной медицине

Сийярто обсудил с Мурашко сотрудничество в ядерной медицине - РИА Новости, 06.06.2024

Сийярто обсудил с Мурашко сотрудничество в ядерной медицине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на полях ПМЭФ провел переговоры с главой минздрава РФ Михаилом Мурашко,... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:35

2024-06-06T18:35

2024-06-06T18:35

пмэф-2024

здоровье - общество

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петер сийярто

михаил мурашко

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БУДАПЕШТ, 6 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на полях ПМЭФ провел переговоры с главой минздрава РФ Михаилом Мурашко, обсудил развитие ядерной медицины и заявил, что в сфере здравоохранения "нет места санкциям и вражде". "Где нет места санкциям и противостоянию, так это в сфере здравоохранения, поскольку речь идет о спасении человеческих жизней. Ядерная медицина в настоящее время является одной из наиболее быстро развивающихся дисциплин в мире, расширение сотрудничества в этой области в интересах систем здравоохранения обеих стран", - написал Сийярто в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), разместив фотографии со встречи с Мурашко, который является также сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии. Власти Венгрии неоднократно отмечали, что намерены сохранять сотрудничество с Россией в энергетике и расширять его в сферах, не затронутых санкциями, таких как сельское хозяйство, пищевая промышленность и здравоохранение. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, венгрия, петер сийярто, михаил мурашко