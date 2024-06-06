https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1951107660.html
РЭЦ и Центр делового образования ТПП Белоруссии укрепят сотрудничество
РЭЦ и Центр делового образования ТПП Белоруссии укрепят сотрудничество - РИА Новости, 06.06.2024
РЭЦ и Центр делового образования ТПП Белоруссии укрепят сотрудничество
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Учебно-консультационное унитарное предприятие Белорусской торгово-промышленной палаты "Центр делового образования" РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:59
2024-06-06T17:59
2024-06-06T17:59
пмэф-2024
экономика
россия
белоруссия
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951089208_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_812aee9b948feebf4f2ee0be9e152506.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Учебно-консультационное унитарное предприятие Белорусской торгово-промышленной палаты "Центр делового образования" будут развивать взаимодействие для повышения компетенций в сфере ВЭД, сообщает РЭЦ.Соответствующее соглашение 6 июня на ПМЭФ-2024 подписали генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и директор "Центра делового образования" Елена Хорошевская."Цель сотрудничества - повышение компетенций в сфере экспортной деятельности российских и белорусских предпринимателей, представителей органов власти, институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и экспорта. В частности, стороны планируют реализацию образовательных программ, а также проведение реверсных вебинаров и обучающих курсов", - говорится в сообщении."Успешный экспорт – это не просто единовременная продажа продукта за рубеж, это результат постоянной совместной работы как предпринимателей из экспортирующей и импортирующей стран, так и государственных институтов поддержки экспорта, уполномоченных органов и прочих вспомогательных организаций. Для России и Белоруссии как стран-партнеров с тесными торговыми отношениями развитие взаимодействия участников ВЭД на всех уровнях крайне важно, и сотрудничество с "Центром делового образования" позволит дать значительному количеству занятых в экспортной деятельности этих стран субъектов новые возможности для роста", - отметила Никитина."Торговые отношения Белоруссии и России находятся на высоком уровне и продолжают развиваться, не собираясь останавливаться на достигнутом. Для нормальной работы инфраструктуры поддержки, обеспечивающей международную торговлю этих стран необходимыми ресурсами, необходимы квалифицированные кадры, и соглашение с Школой экспорта Российского экспортного центра позволит вывести процесс повышения компетенций белорусских и российских субъектов на новый уровень", - сообщила Хорошевская.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/sostavlyayuschie-1951041905.html
https://ria.ru/20240606/soglashenie-1951105568.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951089208_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_15be493c9bc52f0591d8b9e3d497daf8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, белоруссия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Белоруссия, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Учебно-консультационное унитарное предприятие Белорусской торгово-промышленной палаты "Центр делового образования" будут развивать взаимодействие для повышения компетенций в сфере ВЭД, сообщает РЭЦ.
Соответствующее соглашение 6 июня на ПМЭФ-2024 подписали генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и директор "Центра делового образования" Елена Хорошевская.
"Цель сотрудничества - повышение компетенций в сфере экспортной деятельности российских и белорусских предпринимателей, представителей органов власти, институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и экспорта. В частности, стороны планируют реализацию образовательных программ, а также проведение реверсных вебинаров и обучающих курсов", - говорится в сообщении.
"Успешный экспорт – это не просто единовременная продажа продукта за рубеж, это результат постоянной совместной работы как предпринимателей из экспортирующей и импортирующей стран, так и государственных институтов поддержки экспорта, уполномоченных органов и прочих вспомогательных организаций. Для России и Белоруссии
как стран-партнеров с тесными торговыми отношениями развитие взаимодействия участников ВЭД на всех уровнях крайне важно, и сотрудничество с "Центром делового образования" позволит дать значительному количеству занятых в экспортной деятельности этих стран субъектов новые возможности для роста", - отметила Никитина.
"Торговые отношения Белоруссии и России находятся на высоком уровне и продолжают развиваться, не собираясь останавливаться на достигнутом. Для нормальной работы инфраструктуры поддержки, обеспечивающей международную торговлю этих стран необходимыми ресурсами, необходимы квалифицированные кадры, и соглашение с Школой экспорта Российского экспортного центра позволит вывести процесс повышения компетенций белорусских и российских субъектов на новый уровень", - сообщила Хорошевская.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.