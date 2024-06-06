https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1951107660.html

РЭЦ и Центр делового образования ТПП Белоруссии укрепят сотрудничество

РЭЦ и Центр делового образования ТПП Белоруссии укрепят сотрудничество - РИА Новости, 06.06.2024

РЭЦ и Центр делового образования ТПП Белоруссии укрепят сотрудничество

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Учебно-консультационное унитарное предприятие Белорусской торгово-промышленной палаты "Центр делового образования" РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:59

2024-06-06T17:59

2024-06-06T17:59

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Учебно-консультационное унитарное предприятие Белорусской торгово-промышленной палаты "Центр делового образования" будут развивать взаимодействие для повышения компетенций в сфере ВЭД, сообщает РЭЦ.Соответствующее соглашение 6 июня на ПМЭФ-2024 подписали генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и директор "Центра делового образования" Елена Хорошевская."Цель сотрудничества - повышение компетенций в сфере экспортной деятельности российских и белорусских предпринимателей, представителей органов власти, институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и экспорта. В частности, стороны планируют реализацию образовательных программ, а также проведение реверсных вебинаров и обучающих курсов", - говорится в сообщении."Успешный экспорт – это не просто единовременная продажа продукта за рубеж, это результат постоянной совместной работы как предпринимателей из экспортирующей и импортирующей стран, так и государственных институтов поддержки экспорта, уполномоченных органов и прочих вспомогательных организаций. Для России и Белоруссии как стран-партнеров с тесными торговыми отношениями развитие взаимодействия участников ВЭД на всех уровнях крайне важно, и сотрудничество с "Центром делового образования" позволит дать значительному количеству занятых в экспортной деятельности этих стран субъектов новые возможности для роста", - отметила Никитина."Торговые отношения Белоруссии и России находятся на высоком уровне и продолжают развиваться, не собираясь останавливаться на достигнутом. Для нормальной работы инфраструктуры поддержки, обеспечивающей международную торговлю этих стран необходимыми ресурсами, необходимы квалифицированные кадры, и соглашение с Школой экспорта Российского экспортного центра позволит вывести процесс повышения компетенций белорусских и российских субъектов на новый уровень", - сообщила Хорошевская.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/sostavlyayuschie-1951041905.html

https://ria.ru/20240606/soglashenie-1951105568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, белоруссия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)