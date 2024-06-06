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РЭЦ и Центр делового образования ТПП Белоруссии укрепят сотрудничество - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:59 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1951107660.html
РЭЦ и Центр делового образования ТПП Белоруссии укрепят сотрудничество
РЭЦ и Центр делового образования ТПП Белоруссии укрепят сотрудничество - РИА Новости, 06.06.2024
РЭЦ и Центр делового образования ТПП Белоруссии укрепят сотрудничество
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Учебно-консультационное унитарное предприятие Белорусской торгово-промышленной палаты "Центр делового образования" РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:59
2024-06-06T17:59
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Учебно-консультационное унитарное предприятие Белорусской торгово-промышленной палаты "Центр делового образования" будут развивать взаимодействие для повышения компетенций в сфере ВЭД, сообщает РЭЦ.Соответствующее соглашение 6 июня на ПМЭФ-2024 подписали генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и директор "Центра делового образования" Елена Хорошевская."Цель сотрудничества - повышение компетенций в сфере экспортной деятельности российских и белорусских предпринимателей, представителей органов власти, институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и экспорта. В частности, стороны планируют реализацию образовательных программ, а также проведение реверсных вебинаров и обучающих курсов", - говорится в сообщении."Успешный экспорт – это не просто единовременная продажа продукта за рубеж, это результат постоянной совместной работы как предпринимателей из экспортирующей и импортирующей стран, так и государственных институтов поддержки экспорта, уполномоченных органов и прочих вспомогательных организаций. Для России и Белоруссии как стран-партнеров с тесными торговыми отношениями развитие взаимодействия участников ВЭД на всех уровнях крайне важно, и сотрудничество с "Центром делового образования" позволит дать значительному количеству занятых в экспортной деятельности этих стран субъектов новые возможности для роста", - отметила Никитина."Торговые отношения Белоруссии и России находятся на высоком уровне и продолжают развиваться, не собираясь останавливаться на достигнутом. Для нормальной работы инфраструктуры поддержки, обеспечивающей международную торговлю этих стран необходимыми ресурсами, необходимы квалифицированные кадры, и соглашение с Школой экспорта Российского экспортного центра позволит вывести процесс повышения компетенций белорусских и российских субъектов на новый уровень", - сообщила Хорошевская.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/sostavlyayuschie-1951041905.html
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экономика, россия, белоруссия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Белоруссия, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

РЭЦ и Центр делового образования ТПП Белоруссии укрепят сотрудничество

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор "Центра делового образования" ТПП Белоруссии Елена Хорошевская и генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина во время подписания соглашения между Школой экспорта РЭЦ и Центром делового образования ТПП Республики Беларусь о долгосрочном партнерстве в области повышения компетенций в сфере экспортной деятельности
Директор Центра делового образования ТПП Белоруссии Елена Хорошевская и генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина во время подписания соглашения между Школой экспорта РЭЦ и Центром делового образования ТПП Республики Беларусь о долгосрочном партнерстве в области повышения компетенций в сфере экспортной деятельности - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Учебно-консультационное унитарное предприятие Белорусской торгово-промышленной палаты "Центр делового образования" будут развивать взаимодействие для повышения компетенций в сфере ВЭД, сообщает РЭЦ.
Соответствующее соглашение 6 июня на ПМЭФ-2024 подписали генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и директор "Центра делового образования" Елена Хорошевская.
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"Цель сотрудничества - повышение компетенций в сфере экспортной деятельности российских и белорусских предпринимателей, представителей органов власти, институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и экспорта. В частности, стороны планируют реализацию образовательных программ, а также проведение реверсных вебинаров и обучающих курсов", - говорится в сообщении.
"Успешный экспорт – это не просто единовременная продажа продукта за рубеж, это результат постоянной совместной работы как предпринимателей из экспортирующей и импортирующей стран, так и государственных институтов поддержки экспорта, уполномоченных органов и прочих вспомогательных организаций. Для России и Белоруссии как стран-партнеров с тесными торговыми отношениями развитие взаимодействия участников ВЭД на всех уровнях крайне важно, и сотрудничество с "Центром делового образования" позволит дать значительному количеству занятых в экспортной деятельности этих стран субъектов новые возможности для роста", - отметила Никитина.
Директор РЭЦ Вероника Никишина и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков во время подписания соглашения о сотрудничестве между АО Российский экспортный центр и правительством Кабардино-Балкарской Республики - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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"Торговые отношения Белоруссии и России находятся на высоком уровне и продолжают развиваться, не собираясь останавливаться на достигнутом. Для нормальной работы инфраструктуры поддержки, обеспечивающей международную торговлю этих стран необходимыми ресурсами, необходимы квалифицированные кадры, и соглашение с Школой экспорта Российского экспортного центра позволит вывести процесс повышения компетенций белорусских и российских субъектов на новый уровень", - сообщила Хорошевская.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияБелоруссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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