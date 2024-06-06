https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1951099327.html

РЭЦ и China Chengtong объединят усилия для сотрудничества между странами

РЭЦ и China Chengtong объединят усилия для сотрудничества между странами - РИА Новости, 06.06.2024

РЭЦ и China Chengtong объединят усилия для сотрудничества между странами

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и китайская государственная корпорация China Chengtong International Company Limited договорились объединить усилия... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:42

2024-06-06T17:42

2024-06-06T17:42

пмэф-2024

экономика

россия

китай

вероника никишина

технологии

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и китайская государственная корпорация China Chengtong International Company Limited договорились объединить усилия по поддержке и продвижению торговли между Россией и Китаем, сообщает РЭЦ.Соответствующий меморандум о взаимопонимании 6 июня на ПМЭФ-2024 подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и президент China Chengtong International Company Limited Чжоу Лицюнь.Так, РЭЦ и China Chengtong планируют выстроить эффективное сотрудничество для налаживания двусторонних торговых отношений между бизнес-сообществами России и Китая, используя взаимодополняющий инструментарий, имеющийся в арсенале организаций. Речь идет, в частности, об обмене аналитикой и данными о рынках, организации деловых мероприятий, поиске партнеров и поставщиков и многом другом."Из года в год Россия и Китая выводят сотрудничество на качественно новый уровень. Подписывая сегодня меморандум о взаимопонимании с китайской государственной корпорацией China Chengtong, мы формируем основу для совместной поддержки российско-китайских внешнеэкономических проектов и закладываем фундамент для эффективного диалога между бизнесом наших стран", — подчеркнула Никишина."Корпорация Chengtong International уже более 20 лет активно работает в России, на постоянной основе поддерживая прагматичное торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами, а созданная ею бизнес-площадка "Гринвуд", будучи китайским торгово-выставочным центром высококачественных товаров за рубежом и главным каналом инвестиционного сотрудничества предприятий с китайским капиталом в России, стала общественной платформой для российско-китайского торгово-экономического сотрудничества. Мы уверены, что наша работа с Российским экспортным центром придаст дополнительный импульс продвижению российско-китайского сотрудничества, а также значительно расширит потенциал взаимодействия между нашими компаниями", - заявил Лицюнь.РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.

https://ria.ru/20240606/sostavlyayuschie-1951041905.html

https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1951041714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, китай, вероника никишина, технологии, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), пмэф