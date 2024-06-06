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РЭЦ и China Chengtong объединят усилия для сотрудничества между странами - РИА Новости, 06.06.2024
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17:42 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1951099327.html
РЭЦ и China Chengtong объединят усилия для сотрудничества между странами
РЭЦ и China Chengtong объединят усилия для сотрудничества между странами - РИА Новости, 06.06.2024
РЭЦ и China Chengtong объединят усилия для сотрудничества между странами
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и китайская государственная корпорация China Chengtong International Company Limited договорились объединить усилия... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:42
2024-06-06T17:42
пмэф-2024
экономика
россия
китай
вероника никишина
технологии
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и китайская государственная корпорация China Chengtong International Company Limited договорились объединить усилия по поддержке и продвижению торговли между Россией и Китаем, сообщает РЭЦ.Соответствующий меморандум о взаимопонимании 6 июня на ПМЭФ-2024 подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и президент China Chengtong International Company Limited Чжоу Лицюнь.Так, РЭЦ и China Chengtong планируют выстроить эффективное сотрудничество для налаживания двусторонних торговых отношений между бизнес-сообществами России и Китая, используя взаимодополняющий инструментарий, имеющийся в арсенале организаций. Речь идет, в частности, об обмене аналитикой и данными о рынках, организации деловых мероприятий, поиске партнеров и поставщиков и многом другом."Из года в год Россия и Китая выводят сотрудничество на качественно новый уровень. Подписывая сегодня меморандум о взаимопонимании с китайской государственной корпорацией China Chengtong, мы формируем основу для совместной поддержки российско-китайских внешнеэкономических проектов и закладываем фундамент для эффективного диалога между бизнесом наших стран", — подчеркнула Никишина."Корпорация Chengtong International уже более 20 лет активно работает в России, на постоянной основе поддерживая прагматичное торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами, а созданная ею бизнес-площадка "Гринвуд", будучи китайским торгово-выставочным центром высококачественных товаров за рубежом и главным каналом инвестиционного сотрудничества предприятий с китайским капиталом в России, стала общественной платформой для российско-китайского торгово-экономического сотрудничества. Мы уверены, что наша работа с Российским экспортным центром придаст дополнительный импульс продвижению российско-китайского сотрудничества, а также значительно расширит потенциал взаимодействия между нашими компаниями", - заявил Лицюнь.РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.
https://ria.ru/20240606/sostavlyayuschie-1951041905.html
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экономика, россия, китай, вероника никишина, технологии, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), пмэф
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Китай, Вероника Никишина, Технологии, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), ПМЭФ

РЭЦ и China Chengtong объединят усилия для сотрудничества между странами

© РИА Новости / Кирилл ЗыковПрезидент China Chengtong International Company Limited Чжоу Лицюнь и генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
Президент China Chengtong International Company Limited Чжоу Лицюнь и генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и китайская государственная корпорация China Chengtong International Company Limited договорились объединить усилия по поддержке и продвижению торговли между Россией и Китаем, сообщает РЭЦ.
Соответствующий меморандум о взаимопонимании 6 июня на ПМЭФ-2024 подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и президент China Chengtong International Company Limited Чжоу Лицюнь.
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Так, РЭЦ и China Chengtong планируют выстроить эффективное сотрудничество для налаживания двусторонних торговых отношений между бизнес-сообществами России и Китая, используя взаимодополняющий инструментарий, имеющийся в арсенале организаций. Речь идет, в частности, об обмене аналитикой и данными о рынках, организации деловых мероприятий, поиске партнеров и поставщиков и многом другом.
"Из года в год Россия и Китая выводят сотрудничество на качественно новый уровень. Подписывая сегодня меморандум о взаимопонимании с китайской государственной корпорацией China Chengtong, мы формируем основу для совместной поддержки российско-китайских внешнеэкономических проектов и закладываем фундамент для эффективного диалога между бизнесом наших стран", — подчеркнула Никишина.
"Корпорация Chengtong International уже более 20 лет активно работает в России, на постоянной основе поддерживая прагматичное торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами, а созданная ею бизнес-площадка "Гринвуд", будучи китайским торгово-выставочным центром высококачественных товаров за рубежом и главным каналом инвестиционного сотрудничества предприятий с китайским капиталом в России, стала общественной платформой для российско-китайского торгово-экономического сотрудничества. Мы уверены, что наша работа с Российским экспортным центром придаст дополнительный импульс продвижению российско-китайского сотрудничества, а также значительно расширит потенциал взаимодействия между нашими компаниями", - заявил Лицюнь.
РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина во время подписания Меморандума о присоединении ГК Черкизово и ООО МИРАТОРГ к Меморандуму о взаимопонимании между АО РЭЦ и ПАО ДВМП в части развития логистического сервиса Мясной шаттл, ПМЭФ -2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияКитайВероника НикишинаТехнологииРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ПМЭФ
 
 
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