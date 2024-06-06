https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1951061570.html
Вологодская область и "Базальт Агро" заключили соглашение о сотрудничестве
Вологодская область и "Базальт Агро" заключили соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 06.06.2024
Вологодская область и "Базальт Агро" заключили соглашение о сотрудничестве
Правительство Вологодской области и ООО "Базальт Агро" в рамках ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с объемом инвестиций около 3... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:02
2024-06-06T17:02
2024-06-06T17:02
вологодская область
вологодская область
георгий филимонов
пмэф
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Правительство Вологодской области и ООО "Базальт Агро" в рамках ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с объемом инвестиций около 3 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Документ подписали врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов и генеральный директор ООО "Базальт Агро" Антон Ночёвка. "В рамках реализации своих проектов компания "Базальт Агро" намерена привлечь около 3 миллиардов рублей инвестиций на развитие молочной промышленности в Вологодской области. В результате будет создано 73 новых рабочих места и увеличено производство молочной продукции в четыре раза", - приводит пресс-служба слова Филимонова. В частности, предприятие планирует направить инвестиции на создание молочно-товарной фермы, реконструкцию "Сухонского молочного комбината" и модернизацию производственных мощностей ОАО "Северное Молоко". По данным пресс-службы, это обеспечит налоговые поступления в бюджет региона на сумму порядка 10 миллионов рублей ежегодно. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231026/sotrudnichestvo-1905470106.html
https://ria.ru/20240418/stend-1940862073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вологодская область, георгий филимонов, пмэф
Вологодская область, Вологодская область, Георгий Филимонов, ПМЭФ
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Правительство Вологодской области и ООО "Базальт Агро" в рамках ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с объемом инвестиций около 3 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Документ подписали врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов
и генеральный директор ООО "Базальт Агро" Антон Ночёвка.
"В рамках реализации своих проектов компания "Базальт Агро" намерена привлечь около 3 миллиардов рублей инвестиций на развитие молочной промышленности в Вологодской области. В результате будет создано 73 новых рабочих места и увеличено производство молочной продукции в четыре раза", - приводит пресс-служба слова Филимонова.
В частности, предприятие планирует направить инвестиции на создание молочно-товарной фермы, реконструкцию "Сухонского молочного комбината" и модернизацию производственных мощностей ОАО "Северное Молоко".
По данным пресс-службы, это обеспечит налоговые поступления в бюджет региона на сумму порядка 10 миллионов рублей ежегодно.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.