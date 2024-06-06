https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1951061570.html

Вологодская область и "Базальт Агро" заключили соглашение о сотрудничестве

Вологодская область и "Базальт Агро" заключили соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 06.06.2024

Вологодская область и "Базальт Агро" заключили соглашение о сотрудничестве

Правительство Вологодской области и ООО "Базальт Агро" в рамках ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с объемом инвестиций около 3... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:02

2024-06-06T17:02

2024-06-06T17:02

вологодская область

вологодская область

георгий филимонов

пмэф

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Правительство Вологодской области и ООО "Базальт Агро" в рамках ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с объемом инвестиций около 3 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Документ подписали врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов и генеральный директор ООО "Базальт Агро" Антон Ночёвка. "В рамках реализации своих проектов компания "Базальт Агро" намерена привлечь около 3 миллиардов рублей инвестиций на развитие молочной промышленности в Вологодской области. В результате будет создано 73 новых рабочих места и увеличено производство молочной продукции в четыре раза", - приводит пресс-служба слова Филимонова. В частности, предприятие планирует направить инвестиции на создание молочно-товарной фермы, реконструкцию "Сухонского молочного комбината" и модернизацию производственных мощностей ОАО "Северное Молоко". По данным пресс-службы, это обеспечит налоговые поступления в бюджет региона на сумму порядка 10 миллионов рублей ежегодно. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231026/sotrudnichestvo-1905470106.html

https://ria.ru/20240418/stend-1940862073.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, георгий филимонов, пмэф