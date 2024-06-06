https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1951041714.html
РЭЦ, FESCO, "Мираторг" и "Черкизово" посотрудничают в "Мясном шаттле"
РЭЦ, FESCO, "Мираторг" и "Черкизово" посотрудничают в "Мясном шаттле" - РИА Новости, 06.06.2024
РЭЦ, FESCO, "Мираторг" и "Черкизово" посотрудничают в "Мясном шаттле"
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), Транспортная группа FESCO, Агропромышленный холдинг "Мираторг" и Группа "Черкизово" договорились о расширении... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:42
2024-06-06T15:42
2024-06-06T15:42
пмэф-2024
экономика
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технологии
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fesco
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), Транспортная группа FESCO, Агропромышленный холдинг "Мираторг" и Группа "Черкизово" договорились о расширении сотрудничества в рамках логистического проекта "Мясной шаттл" по отправке мясной продукции на экспорт в Китай в рефрижераторных контейнерах, сообщает РЭЦ.Соответствующие документы 6 июня на ПМЭФ-2024 подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, президент FESCO Аркадий Коростелев, президент АПХ "Мираторг" Виктор Линник и генеральный директор Группы "Черкизово" Сергей Михайлов.Так, стороны намерены расширить географию отправок мясной продукции, добавив к Брянской области перевозки из других регионов России, где находятся основные производственные площадки АПХ "Мираторг", в том числе из Курской, Тульской, Московской и других областей.В рамках трехстороннего соглашения с Группой "Черкизово" планируется наладить взаимодействие в области рефконтейнерных перевозок в крупнейшие города Китая с помощью сервиса "Мясной шаттл" по основным логистическим маршрутам FESCO в КНР — через порты Владивосток и Санкт-Петербург, а также через сухопутные погранпереходы."Наше сотрудничество в рамках проекта "Мясной шаттл" — это прежде всего комплексный формат продвижения российской мясной продукции на рынках Восточной Азии под национальным экспортным брендом "Сделано в России", который позволит нашим экспортерам систематизировать поставки по восточному коридору без каких-либо сезонных и логистических ограничений. Проработанное под конкретные требования экспортеров комплексное логистические решение позволит оптимизировать сроки доставки и финансовые издержки", — подчеркнула Никишина."Мы уверены, что многолетний опыт, широкие возможности и ресурсы одной из крупнейших транспортно-логистических компаний в России позволят FESCO в сотрудничестве с РЭЦ предложить Группам "Черкизово" и "Мираторг" действительно удобный, надежный и конкурентоспособный сервис "Мясной шаттл" по доставке мясной продукции из разных регионов России в Китай. Оператором сервиса выступает наша дочерняя компания "Дальрефтранс", которая является крупнейшим оператором рефрижераторных контейнеров в России и обладает уникальной экспертизой при перевозках грузов, требующих соблюдения температурного режима", — отметил Коростелев."Агропромышленный холдинг "Мираторг" стал первым клиентом рефконтейнерного сервиса "Мясной шаттл". Первая партия нашей говядины — 464 тонны — была отправлена со станции Брянск-Льговский 2 мая и успешно прибыла на конечную точку маршрута в Шанхай. Мы убедились, что клиенты сервиса получают простой, бесшовный и быстрый способ доставки своей продукции в Китай. Уверен, это логистическое решение будет востребованным, поэтому приглашаю коллег присоединиться к нашему Меморандуму о расширении сотрудничества в рамках "Мясного шаттла", — заявил Линник.Сервис "Мясной шаттл", запущенный FESCO и РЭЦ в марте этого года, позволяет российским производителям мяса отправлять свою продукцию в Китай в рамках единой сквозной перевозки без смены рефрижераторного контейнера на всём пути следования, а также сэкономить время доставки благодаря отсутствию перегруза в промежуточных точках. Кроме того, отправители могут получить возможность компенсировать до 25% затрат на перевозку по программе господдержки транспортировки продукции АПК.Клиентам "Мясного шаттла" доступны основные интермодальные и сухопутные маршруты FESCO в Китай — через порты Владивосток и Санкт-Петербург, а также через сухопутные погранпереходы.РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.
https://ria.ru/20240606/vstrecha-1951037774.html
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https://ria.ru/20240606/agroproduktsiya-1951037918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, технологии, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), fesco, мираторг
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Технологии, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), FESCO, Мираторг
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), Транспортная группа FESCO, Агропромышленный холдинг "Мираторг" и Группа "Черкизово" договорились о расширении сотрудничества в рамках логистического проекта "Мясной шаттл" по отправке мясной продукции на экспорт в Китай в рефрижераторных контейнерах, сообщает РЭЦ.
Соответствующие документы 6 июня на ПМЭФ-2024 подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
, президент FESCO Аркадий Коростелев, президент АПХ "Мираторг" Виктор Линник
и генеральный директор Группы "Черкизово" Сергей Михайлов
.
Так, стороны намерены расширить географию отправок мясной продукции, добавив к Брянской области
перевозки из других регионов России, где находятся основные производственные площадки АПХ "Мираторг", в том числе из Курской, Тульской, Московской и других областей.
В рамках трехстороннего соглашения с Группой "Черкизово" планируется наладить взаимодействие в области рефконтейнерных перевозок в крупнейшие города Китая с помощью сервиса "Мясной шаттл" по основным логистическим маршрутам FESCO в КНР — через порты Владивосток
и Санкт-Петербург
, а также через сухопутные погранпереходы.
"Наше сотрудничество в рамках проекта "Мясной шаттл" — это прежде всего комплексный формат продвижения российской мясной продукции на рынках Восточной Азии под национальным экспортным брендом "Сделано в России", который позволит нашим экспортерам систематизировать поставки по восточному коридору без каких-либо сезонных и логистических ограничений. Проработанное под конкретные требования экспортеров комплексное логистические решение позволит оптимизировать сроки доставки и финансовые издержки", — подчеркнула Никишина.
"Мы уверены, что многолетний опыт, широкие возможности и ресурсы одной из крупнейших транспортно-логистических компаний в России позволят FESCO в сотрудничестве с РЭЦ предложить Группам "Черкизово" и "Мираторг" действительно удобный, надежный и конкурентоспособный сервис "Мясной шаттл" по доставке мясной продукции из разных регионов России в Китай. Оператором сервиса выступает наша дочерняя компания "Дальрефтранс", которая является крупнейшим оператором рефрижераторных контейнеров в России и обладает уникальной экспертизой при перевозках грузов, требующих соблюдения температурного режима", — отметил Коростелев.
"Агропромышленный холдинг "Мираторг" стал первым клиентом рефконтейнерного сервиса "Мясной шаттл". Первая партия нашей говядины — 464 тонны — была отправлена со станции Брянск-Льговский 2 мая и успешно прибыла на конечную точку маршрута в Шанхай
. Мы убедились, что клиенты сервиса получают простой, бесшовный и быстрый способ доставки своей продукции в Китай. Уверен, это логистическое решение будет востребованным, поэтому приглашаю коллег присоединиться к нашему Меморандуму о расширении сотрудничества в рамках "Мясного шаттла", — заявил Линник.
Сервис "Мясной шаттл", запущенный FESCO и РЭЦ в марте этого года, позволяет российским производителям мяса отправлять свою продукцию в Китай в рамках единой сквозной перевозки без смены рефрижераторного контейнера на всём пути следования, а также сэкономить время доставки благодаря отсутствию перегруза в промежуточных точках. Кроме того, отправители могут получить возможность компенсировать до 25% затрат на перевозку по программе господдержки транспортировки продукции АПК.
Клиентам "Мясного шаттла" доступны основные интермодальные и сухопутные маршруты FESCO в Китай — через порты Владивосток и Санкт-Петербург, а также через сухопутные погранпереходы.
РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.