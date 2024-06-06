https://ria.ru/20240606/soglasheniya-1951147512.html

ПСБ подписал ряд соглашений на ПМЭФ для развития экономики субъектов

ПСБ подписал ряд соглашений на ПМЭФ для развития экономики субъектов - РИА Новости, 06.06.2024

ПСБ подписал ряд соглашений на ПМЭФ для развития экономики субъектов

Председатель ПСБ Петр Фрадков на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел рабочие встречи и подписал двусторонние... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T19:50

2024-06-06T19:50

2024-06-06T19:51

пмэф-2024

омская область

еврейская автономная область

россия

петр фрадков

псб (банк псб)

промсвязьбанк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950577753_0:0:3190:1794_1920x0_80_0_0_940a86d3c8d9d6a3f1f6dba1fb1b324f.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел рабочие встречи и подписал двусторонние соглашения с руководством ряда регионов, сообщает пресс-служба банка. Намерения о сотрудничестве закрепили с Воронежской, Омской областями, республикой Карелия и Еврейской автономной областью. Соглашения направлены на социально-экономическое развитие регионов при участии банка в различных проектах и программах, будут способствовать развитию современных банковских технологий и инфраструктуры в каждом из них. "Усиливая взаимодействие с регионами России, мы уделяем внимание не только экономически и инвестиционно важным инициативам, но и особенно - социально значимым направлениям работы. Подписанные соглашения предполагают комплексный подход и охватывают широкий спектр направлений деятельности, ориентированы на достижение практических результатов в приоритетных для регионов сферах. В фокусе нашего внимания по-прежнему - поддержка населения и бизнеса, участие в инфраструктурных, социальных и национальных проектах, в реализации государственных программ, финансировании инвестиционных проектов. Отдельной темой на повестке стоит работа с сектором ОПК - как с предприятиями, так и его сотрудниками", - приводит пресс-служба слова Фрадкова. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240417/prosveschenie-1940634482.html

омская область

еврейская автономная область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

омская область, еврейская автономная область, россия, петр фрадков, псб (банк псб), промсвязьбанк