https://ria.ru/20240606/soglasheniya-1951147512.html
ПСБ подписал ряд соглашений на ПМЭФ для развития экономики субъектов
ПСБ подписал ряд соглашений на ПМЭФ для развития экономики субъектов - РИА Новости, 06.06.2024
ПСБ подписал ряд соглашений на ПМЭФ для развития экономики субъектов
Председатель ПСБ Петр Фрадков на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел рабочие встречи и подписал двусторонние... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:50
2024-06-06T19:50
2024-06-06T19:51
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел рабочие встречи и подписал двусторонние соглашения с руководством ряда регионов, сообщает пресс-служба банка. Намерения о сотрудничестве закрепили с Воронежской, Омской областями, республикой Карелия и Еврейской автономной областью. Соглашения направлены на социально-экономическое развитие регионов при участии банка в различных проектах и программах, будут способствовать развитию современных банковских технологий и инфраструктуры в каждом из них. "Усиливая взаимодействие с регионами России, мы уделяем внимание не только экономически и инвестиционно важным инициативам, но и особенно - социально значимым направлениям работы. Подписанные соглашения предполагают комплексный подход и охватывают широкий спектр направлений деятельности, ориентированы на достижение практических результатов в приоритетных для регионов сферах. В фокусе нашего внимания по-прежнему - поддержка населения и бизнеса, участие в инфраструктурных, социальных и национальных проектах, в реализации государственных программ, финансировании инвестиционных проектов. Отдельной темой на повестке стоит работа с сектором ОПК - как с предприятиями, так и его сотрудниками", - приводит пресс-служба слова Фрадкова. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240417/prosveschenie-1940634482.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПМЭФ-2024, Омская область, Еврейская автономная область, Россия, Петр Фрадков, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк