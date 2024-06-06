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Малков: Рязанская область на ПМЭФ планирует подписать более 20 соглашений - РИА Новости, 06.06.2024
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Рязанская область
Рязанская область
 
13:18 06.06.2024 (обновлено: 15:37 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/soglasheniya-1950980080.html
Малков: Рязанская область на ПМЭФ планирует подписать более 20 соглашений
Малков: Рязанская область на ПМЭФ планирует подписать более 20 соглашений - РИА Новости, 06.06.2024
Малков: Рязанская область на ПМЭФ планирует подписать более 20 соглашений
Рязанская область на Петербургском международном экономическом форуме планирует подписать более 20 соглашений, за первый день работы уже заключены соглашения с... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:18
2024-06-06T15:37
рязанская область
технологии
рязанская область
рыбновский район
павел малков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Рязанская область на Петербургском международном экономическом форуме планирует подписать более 20 соглашений, за первый день работы уже заключены соглашения с инвесторами на 50 миллиардов рублей, сообщил губернатор Павел Малков. "На этой неделе работаем на Петербургском международном экономическом форуме. Наша команда проделала большую подготовительную работу. График плотный: запланированы встречи с инвесторами, главами регионов и руководителями федеральных ведомств. Планируем подписать более 20 соглашений", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что в среду на стенде региона подписаны соглашения с инвесторами на 50 миллиардов рублей. Это проекты в промышленности, сельском хозяйстве, IT-технологиях и других сферах. В частности, подчеркнул Павел Малков, АО "Окское" расширяет действующее предприятие за счет строительства новых промышленных птичников в Рязанском и Александро-Невском районах. Инвестпроект намечено реализовать в 2024-2030 годах. Вместе с компанией "Стратегии и Коммуникации" область реализует проект по созданию регионального центра обработки данных в 2024-2026 годах. "Подписанные соглашения – это новая продукция, рабочие места, инфраструктура и развитие Рязанской области. Теперь самое главное – реализовать достигнутые договорённости. Со своей стороны обеспечим для этого всё необходимое", - добавил губернатор. По данным пресс-службы правительства Рязанской области, также писанные губернатором Павлом Малковым соглашения нацелены на развитие в Рязанской области целлюлозно-бумажной отрасли, ИT и промышленной инфраструктуры, обновление парка сельскохозяйственной техники и расширение соответствующих сервисных услуг. В рамках инвестпроектов планируется строительство высокотехнологичного производства умных светодиодных экранов с искусственным интеллектом, создание гостиничного комплекса в областном центре, производственно-складского парка в Рыбновском районе, регионального центра обработки данных. В результате реализации этих инвестиционных проектов в целом в ближайшие шесть лет намечено создать около 2000 новых рабочих мест. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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технологии, рязанская область, рыбновский район, павел малков, пмэф
Рязанская область, Технологии, Рязанская область, Рыбновский район, Павел Малков, ПМЭФ

Малков: Рязанская область на ПМЭФ планирует подписать более 20 соглашений

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков и генеральный директор ООО "Скопинфарм" Инга Нижарадзе во время подписания соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области заготовки плазмы крови
Губернатор Рязанской области Павел Малков и генеральный директор ООО Скопинфарм Инга Нижарадзе во время подписания соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области заготовки плазмы крови - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Губернатор Рязанской области Павел Малков и генеральный директор ООО "Скопинфарм" Инга Нижарадзе во время подписания соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области заготовки плазмы крови
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Рязанская область на Петербургском международном экономическом форуме планирует подписать более 20 соглашений, за первый день работы уже заключены соглашения с инвесторами на 50 миллиардов рублей, сообщил губернатор Павел Малков.
"На этой неделе работаем на Петербургском международном экономическом форуме. Наша команда проделала большую подготовительную работу. График плотный: запланированы встречи с инвесторами, главами регионов и руководителями федеральных ведомств. Планируем подписать более 20 соглашений", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что в среду на стенде региона подписаны соглашения с инвесторами на 50 миллиардов рублей. Это проекты в промышленности, сельском хозяйстве, IT-технологиях и других сферах.
В частности, подчеркнул Павел Малков, АО "Окское" расширяет действующее предприятие за счет строительства новых промышленных птичников в Рязанском и Александро-Невском районах. Инвестпроект намечено реализовать в 2024-2030 годах. Вместе с компанией "Стратегии и Коммуникации" область реализует проект по созданию регионального центра обработки данных в 2024-2026 годах.
«
"Подписанные соглашения – это новая продукция, рабочие места, инфраструктура и развитие Рязанской области. Теперь самое главное – реализовать достигнутые договорённости. Со своей стороны обеспечим для этого всё необходимое", - добавил губернатор.
По данным пресс-службы правительства Рязанской области, также писанные губернатором Павлом Малковым соглашения нацелены на развитие в Рязанской области целлюлозно-бумажной отрасли, ИT и промышленной инфраструктуры, обновление парка сельскохозяйственной техники и расширение соответствующих сервисных услуг. В рамках инвестпроектов планируется строительство высокотехнологичного производства умных светодиодных экранов с искусственным интеллектом, создание гостиничного комплекса в областном центре, производственно-складского парка в Рыбновском районе, регионального центра обработки данных. В результате реализации этих инвестиционных проектов в целом в ближайшие шесть лет намечено создать около 2000 новых рабочих мест.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Рязанская областьТехнологииРязанская областьРыбновский районПавел МалковПМЭФ
 
 
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