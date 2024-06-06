https://ria.ru/20240606/soglashenie-1951147870.html

ПСБ и "Северсталь" на ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве

ПСБ и "Северсталь" на ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 06.06.2024

ПСБ и "Северсталь" на ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве

ПСБ и "Северсталь" в ходе XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T19:51

2024-06-06T19:51

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. ПСБ и "Северсталь" в ходе XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев. ПСБ и "Северсталь" являются партнерами более трех лет. Банк уже финансирует поставки продукции компании по факторинговым сделкам: факторинговый портфель за время сотрудничества вырос более чем в 12 раз. В рамках нового соглашения стороны планируют расширить сотрудничество по факторинговым и транзакционным продуктам, документарным операциям, финансовой и инвестиционно-банковской деятельности. Кроме того, ПСБ разработает индивидуальные предложения по сервисам и услугам для сотрудников предприятий холдинга. "Мы постоянно изучаем взаимодействие производителей с покупателями, анализируем логистические цепочки, потребности промышленных предприятий в текущих рыночных условиях. Актуализируем финансовые механизмы для производства и поставок готовой продукции так, чтобы они способствовали сохранению стабильности работы предприятий с поставщиками. Поддержим ряд проектов "Северстали", в том числе развитие первой на российском рынке цифровой платформы по продаже металлопроката", — приводит пресс-служба слова Фрадкова. В свою очередь, Шевелев отметил, что соглашение не только открывает новые перспективы для компании в плане роста и развития, но и предоставляет клиентам и партнерам новые финансовые инструменты и возможности. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240219/psb-1928201015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, петр фрадков, александр шевелев, псб (банк псб), промсвязьбанк