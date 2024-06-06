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ВТБ и "Аэрофлот" подписали соглашение о запуске совместной карты
ВТБ и "Аэрофлот" подписали соглашение о запуске совместной карты - РИА Новости, 06.06.2024
ВТБ и "Аэрофлот" подписали соглашение о запуске совместной карты
ВТБ и "Аэрофлот" планируют выпустить совместную кобрендинговую дебетовую карту, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:12
2024-06-06T19:12
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аэрофлот
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ВТБ и "Аэрофлот" планируют выпустить совместную кобрендинговую дебетовую карту, сообщает пресс-служба банка. В рамках ПМЭФ-2024 договор подписали заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков и первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот" Андрей Чиханчин. "В любой программе лояльности всего одно простое правило: всегда давать людям больше, чем они ожидают получить. Сейчас мы видим, как растет запрос на путешествия и деловые поездки со стороны состоятельных клиентов", – приводит пресс-служба слова старшего вице-президента банка Дмитрия Брейтенбихера. В свою очередь, директор департамента "Аэрофлот-Бонус" ПАО "Аэрофлот" Алексей Горбань заявил, что эта карта станет ценным инструментом для всех, кто часто путешествует. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, аэрофлот
ПМЭФ-2024, Экономика, Аэрофлот
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ВТБ и "Аэрофлот" планируют выпустить совместную кобрендинговую дебетовую карту, сообщает пресс-служба банка.
В рамках ПМЭФ-2024 договор подписали заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков и первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот" Андрей Чиханчин.
«
"В любой программе лояльности всего одно простое правило: всегда давать людям больше, чем они ожидают получить. Сейчас мы видим, как растет запрос на путешествия и деловые поездки со стороны состоятельных клиентов", – приводит пресс-служба слова старшего вице-президента банка Дмитрия Брейтенбихера.
В свою очередь, директор департамента "Аэрофлот-Бонус" ПАО "Аэрофлот" Алексей Горбань заявил, что эта карта станет ценным инструментом для всех, кто часто путешествует.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.