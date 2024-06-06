https://ria.ru/20240606/soglashenie-1951132099.html

ВТБ и "Аэрофлот" подписали соглашение о запуске совместной карты

ВТБ и "Аэрофлот" подписали соглашение о запуске совместной карты - РИА Новости, 06.06.2024

ВТБ и "Аэрофлот" подписали соглашение о запуске совместной карты

ВТБ и "Аэрофлот" планируют выпустить совместную кобрендинговую дебетовую карту, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T19:12

2024-06-06T19:12

2024-06-06T19:12

пмэф-2024

экономика

аэрофлот

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ВТБ и "Аэрофлот" планируют выпустить совместную кобрендинговую дебетовую карту, сообщает пресс-служба банка. В рамках ПМЭФ-2024 договор подписали заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков и первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот" Андрей Чиханчин. "В любой программе лояльности всего одно простое правило: всегда давать людям больше, чем они ожидают получить. Сейчас мы видим, как растет запрос на путешествия и деловые поездки со стороны состоятельных клиентов", – приводит пресс-служба слова старшего вице-президента банка Дмитрия Брейтенбихера. В свою очередь, директор департамента "Аэрофлот-Бонус" ПАО "Аэрофлот" Алексей Горбань заявил, что эта карта станет ценным инструментом для всех, кто часто путешествует. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/sanktsii-1951131151.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, аэрофлот