https://ria.ru/20240606/soglashenie-1951118811.html

Аргентина подписала соглашения по экспорту российской водки

Аргентина подписала соглашения по экспорту российской водки - РИА Новости, 06.06.2024

Аргентина подписала соглашения по экспорту российской водки

Подписано два соглашения по экспорту российской водки "наиболее известных брендов" в Аргентину, сам напиток давно "в моде" в стране, но алкоголя производства РФ РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:21

2024-06-06T18:21

2024-06-06T18:21

экономика

аргентина

россия

франция

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Подписано два соглашения по экспорту российской водки "наиболее известных брендов" в Аргентину, сам напиток давно "в моде" в стране, но алкоголя производства РФ нет, в основном аргентинцы пьют водку из Франции или Швеции, заявил председатель совета предпринимателей Аргентина - Россия Пабло Коусиньо. "Вообще, водка давно в моде в Аргентине, но пьют какую-то шведскую водку, из Франции, а русской водки вот как-то не прослеживается. И вот два соглашения подписано по экспорту из России в Аргентину наиболее известных брендов водочных. И в Аргентине мы начнем продавать настоящую русскую водку из России", - сказал Коусиньо в рамках бизнес-диалога "Россия - Латинская Америка" на полях ПМЭФ. Кроме того, по его словам, уже подписано письмо о намерениях поставлять в Аргентину инсулин, а также прорабатывается вопрос открытия линии производства инсулина в Аргентине. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240225/vodka-1929349920.html

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экономика, аргентина, россия, франция