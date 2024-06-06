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Аргентина подписала соглашения по экспорту российской водки - РИА Новости, 06.06.2024
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18:21 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/soglashenie-1951118811.html
Аргентина подписала соглашения по экспорту российской водки
Аргентина подписала соглашения по экспорту российской водки - РИА Новости, 06.06.2024
Аргентина подписала соглашения по экспорту российской водки
Подписано два соглашения по экспорту российской водки "наиболее известных брендов" в Аргентину, сам напиток давно "в моде" в стране, но алкоголя производства РФ РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:21
2024-06-06T18:21
экономика
аргентина
россия
франция
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Подписано два соглашения по экспорту российской водки "наиболее известных брендов" в Аргентину, сам напиток давно "в моде" в стране, но алкоголя производства РФ нет, в основном аргентинцы пьют водку из Франции или Швеции, заявил председатель совета предпринимателей Аргентина - Россия Пабло Коусиньо. "Вообще, водка давно в моде в Аргентине, но пьют какую-то шведскую водку, из Франции, а русской водки вот как-то не прослеживается. И вот два соглашения подписано по экспорту из России в Аргентину наиболее известных брендов водочных. И в Аргентине мы начнем продавать настоящую русскую водку из России", - сказал Коусиньо в рамках бизнес-диалога "Россия - Латинская Америка" на полях ПМЭФ. Кроме того, по его словам, уже подписано письмо о намерениях поставлять в Аргентину инсулин, а также прорабатывается вопрос открытия линии производства инсулина в Аргентине. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240225/vodka-1929349920.html
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экономика, аргентина, россия, франция
Экономика, Аргентина, Россия, Франция
Аргентина подписала соглашения по экспорту российской водки

Аргентина подписала два соглашения по экспорту российской водки

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкБутылки с водкой
Бутылки с водкой - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Бутылки с водкой. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Подписано два соглашения по экспорту российской водки "наиболее известных брендов" в Аргентину, сам напиток давно "в моде" в стране, но алкоголя производства РФ нет, в основном аргентинцы пьют водку из Франции или Швеции, заявил председатель совета предпринимателей Аргентина - Россия Пабло Коусиньо.
«
"Вообще, водка давно в моде в Аргентине, но пьют какую-то шведскую водку, из Франции, а русской водки вот как-то не прослеживается. И вот два соглашения подписано по экспорту из России в Аргентину наиболее известных брендов водочных. И в Аргентине мы начнем продавать настоящую русскую водку из России", - сказал Коусиньо в рамках бизнес-диалога "Россия - Латинская Америка" на полях ПМЭФ.
Кроме того, по его словам, уже подписано письмо о намерениях поставлять в Аргентину инсулин, а также прорабатывается вопрос открытия линии производства инсулина в Аргентине.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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