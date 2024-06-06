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Соглашение РЭЦ и Кабардино-Балкарии открывает возможности для экспортеров - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:55 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/soglashenie-1951105568.html
Соглашение РЭЦ и Кабардино-Балкарии открывает возможности для экспортеров
Соглашение РЭЦ и Кабардино-Балкарии открывает возможности для экспортеров - РИА Новости, 06.06.2024
Соглашение РЭЦ и Кабардино-Балкарии открывает возможности для экспортеров
Соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии заключили в рамках ПМЭФ Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Кабардино-Балкарская... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:55
2024-06-06T17:55
пмэф-2024
экономика
технологии
россия
вероника никишина
казбек коков
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии заключили в рамках ПМЭФ Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Кабардино-Балкарская Республика, сообщает РЭЦ."Достигнутые договоренности открывают новые возможности для региональных компаний-экспортеров в получении услуг для развития экспортной деятельности, независимо от того, обращаются ли они к федеральным или местным ресурсам", - говорится в сообщении.Документ подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.Соглашение послужит развитию инструментов поддержки внешнеторговой деятельности экспортеров субъекта РФ. Так, интеграция информационных систем РЭЦ, в частности, платформы "Мой экспорт" позволит упростить региональным предприятиям навигацию в разнообразных видах и механизмах поддержки."Цифровая трансформация бизнеса, рынка и государственного управления требует развития российской инфраструктуры для передачи и обработки данных, а также создания отечественных электронных платформ в ключевых отраслях экономики и сфере госуправления. В России эта концепция во внешнеэкономической деятельности реализована через платформу "Мой экспорт". С помощью ее сервисов мы предоставляем бизнесу доступ к информации, услугам и поддержке в едином цифровом пространстве. Подписание соглашения с регионом в условиях растущей конкуренции на мировых рынках станет важным фактором для развития компаний Кабардино-Балкарской Республики, повысив эффективность экспортных стратегий и улучшив имеющиеся бизнес-процессы", - приводятся в сообщении слова Никишиной.Кабардино-Балкарская Республика занимает устойчивые позиции в несырьевом неэнергетическом экспорте за счет развитой пищевой и перерабатывающей отрасли, которая обеспечивает более 60% от общего экспорта региона. Кроме того, значительную долю экспорта составляют машиностроение и зерновые, а также прочие отрасли агропромышленного комплекса и отрасли промышленности."Экспортный потенциал республики диверсифицирован, что обеспечивает стабильность и устойчивость региональной экономики. Уверен, совместными усилиями с РЭЦ и платформой "Мой экспорт" мы сможем сделать наш регион одним из ведущих экспортеров в стране по некоторым направлениям и внести существенный вклад в развитие российской экономики. Сегодняшнее соглашение откроет новые возможности для наших предприятий. Оно позволит компаниям выйти на новые рынки, увеличить экспортные объемы и расширить географию экспорта", - прокомментировал со своей стороны Коков.Церемония подписания состоялась на полях Петербургского международного экономического форума 6 июня. Пилотный проект же проект по интеграции Российского экспортного центра с регионами был запущен на ПМЭФ-2023. Первым регионом, подписавшим соглашение о сотрудничестве с РЭЦ, стала Московская область.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, технологии, россия, вероника никишина, казбек коков, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), пмэф, кабардино-балкарская республика (кбр)
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Россия, Вероника Никишина, Казбек Коков, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), ПМЭФ, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)

Соглашение РЭЦ и Кабардино-Балкарии открывает возможности для экспортеров

© РИА Новости / Кирилл ЗыковДиректор РЭЦ Вероника Никишина и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков во время подписания соглашения о сотрудничестве между АО "Российский экспортный центр" и правительством Кабардино-Балкарской Республики
Директор РЭЦ Вероника Никишина и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков во время подписания соглашения о сотрудничестве между АО Российский экспортный центр и правительством Кабардино-Балкарской Республики - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии заключили в рамках ПМЭФ Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Кабардино-Балкарская Республика, сообщает РЭЦ.
"Достигнутые договоренности открывают новые возможности для региональных компаний-экспортеров в получении услуг для развития экспортной деятельности, независимо от того, обращаются ли они к федеральным или местным ресурсам", - говорится в сообщении.
Директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин во время подписания соглашения в сфере информационного взаимодействия - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Соглашение РЭЦ и Саратовской области откроет допвозможности экспортерам
Вчера, 17:48
Документ подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
Соглашение послужит развитию инструментов поддержки внешнеторговой деятельности экспортеров субъекта РФ. Так, интеграция информационных систем РЭЦ, в частности, платформы "Мой экспорт" позволит упростить региональным предприятиям навигацию в разнообразных видах и механизмах поддержки.
"Цифровая трансформация бизнеса, рынка и государственного управления требует развития российской инфраструктуры для передачи и обработки данных, а также создания отечественных электронных платформ в ключевых отраслях экономики и сфере госуправления. В России эта концепция во внешнеэкономической деятельности реализована через платформу "Мой экспорт". С помощью ее сервисов мы предоставляем бизнесу доступ к информации, услугам и поддержке в едином цифровом пространстве. Подписание соглашения с регионом в условиях растущей конкуренции на мировых рынках станет важным фактором для развития компаний Кабардино-Балкарской Республики, повысив эффективность экспортных стратегий и улучшив имеющиеся бизнес-процессы", - приводятся в сообщении слова Никишиной.
Генеральный директор Фонда Центр стратегических разработок Павел Смелов и генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Школа экспорта РЭЦ и ЦСР будут совместно развивать туристический потенциал
Вчера, 17:43
Кабардино-Балкарская Республика занимает устойчивые позиции в несырьевом неэнергетическом экспорте за счет развитой пищевой и перерабатывающей отрасли, которая обеспечивает более 60% от общего экспорта региона. Кроме того, значительную долю экспорта составляют машиностроение и зерновые, а также прочие отрасли агропромышленного комплекса и отрасли промышленности.
"Экспортный потенциал республики диверсифицирован, что обеспечивает стабильность и устойчивость региональной экономики. Уверен, совместными усилиями с РЭЦ и платформой "Мой экспорт" мы сможем сделать наш регион одним из ведущих экспортеров в стране по некоторым направлениям и внести существенный вклад в развитие российской экономики. Сегодняшнее соглашение откроет новые возможности для наших предприятий. Оно позволит компаниям выйти на новые рынки, увеличить экспортные объемы и расширить географию экспорта", - прокомментировал со своей стороны Коков.
Церемония подписания состоялась на полях Петербургского международного экономического форума 6 июня. Пилотный проект же проект по интеграции Российского экспортного центра с регионами был запущен на ПМЭФ-2023. Первым регионом, подписавшим соглашение о сотрудничестве с РЭЦ, стала Московская область.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Вице-президент АО РЭЦ Станислав Георгиевский - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
РЭЦ выделяет три составляющих раскрытия экспортного потенциала ЮФО и СКФО
Вчера, 15:43
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаТехнологииРоссияВероника НикишинаКазбек КоковРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ПМЭФКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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