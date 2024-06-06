https://ria.ru/20240606/soglashenie-1951102170.html

Соглашение РЭЦ и Саратовской области откроет допвозможности экспортерам

Соглашение РЭЦ и Саратовской области откроет допвозможности экспортерам - РИА Новости, 06.06.2024

Соглашение РЭЦ и Саратовской области откроет допвозможности экспортерам

Соглашение в сфере информационного взаимодействия заключили Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Саратовская область, это сотрудничество выстраивает... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:48

2024-06-06T17:48

2024-06-06T17:48

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экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Соглашение в сфере информационного взаимодействия заключили Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Саратовская область, это сотрудничество выстраивает для компаний-экспортеров новые возможности получения услуг и информации, независимо от того, на какой ресурс они обратились: федеральный или региональный, сообщает РЭЦ.Подписи в документе поставили генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин."Соглашение направлено на развитие инструментов поддержки ведения внешнеторговой деятельности экспортеров региона, формирование совещательных органов, проведение консультаций и планирование совместных задач. Оно позволит интегрировать информационные системы РЭЦ и Саратовской области, что обеспечит региональным предприятиям удобный и эффективный доступ ко всем уровням поддержки", - говорится в сообщении.РЭЦ уточняет, что более 500 мер поддержки от различных организаций, включая государственные и региональные органы исполнительной власти, институты развития, а также финансовые организации собраны в Едином каталоге услуг на цифровой платформе "Мой экспорт"."Мы уделяем значительное внимание развитию информационных технологий для обеспечения доступности и простоты использования российскими компаниями инструментов поддержки экспорта. Сегодня мы, заключив соглашение о сотрудничестве, включающее информационное взаимодействие, сделали еще один уверенный шаг в интеграции информационных систем. Это взаимодействие обеспечит саратовским предприятиям комфортный и эффективный канал доступа к федеральным и региональным мерам поддержки", — рассказала Никишина."Наш регион уже добился неплохих результатов в продвижении продукции на внешние рынки. Считаю, что подписанное соглашение позволит развить и укрепить позиции наших предприятий", — прокомментировал Бусаргин.Наибольшую долю среди поставок Саратовской области занимает экспорт масложировой продукции. Также регион экспортирует в страны Азии, Ближнего Востока и Евразийского экономического союза зерновые культуры, мясомолочную продукцию, товары предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.Соглашение предусматривает обмен информацией о мерах поддержки экспорта, проводимых мероприятиях и услугах, оказываемых РЭЦ и Саратовской областью. Информация будет размещаться на официальных сайтах сторон и доступна для всех пользователей.Добавим, церемония подписания состоялась 6 июня на полях на Петербургском международном экономическом форуме.РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.

https://ria.ru/20240606/sostavlyayuschie-1951041905.html

https://ria.ru/20240606/turizm-1951100213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, саратовская область, россия, технологии, вероника никишина, роман бусаргин, евразийский экономический союз, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), пмэф