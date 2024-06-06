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ВТБ и Минздрав России на ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:37 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/soglashenie-1951096445.html
ВТБ и Минздрав России на ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве
ВТБ и Минздрав России на ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 06.06.2024
ВТБ и Минздрав России на ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве
ВТБ и министерство здравоохранения РФ в рамках ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:37
2024-06-06T17:37
пмэф-2024
россия
андрей костин (банкир)
михаил мурашко
втб (банк)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ВТБ и министерство здравоохранения РФ в рамках ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. Документ предусматривает взаимодействие в части совместной реализации мероприятий по поддержке сферы здравоохранения, участие банка в социальных благотворительных проектах министерства и поддержку детского здравоохранения в рамках программы "Мир без слез". Соглашение подписали президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. В рамках договоренностей ВТБ намерен активно поддерживать высшие учебные заведения, подведомственные министерству здравоохранения РФ, в реализации цифровых решений и кампусных проектов, а также участвовать в формировании эндаумент-фондов вузов. Это позволит ускорить цифровизацию учебного процесса, поддержать образовательные инициативы, создать комфортные условия для преподавателей и учащихся, сделать более безопасным и удобным процесс их идентификации, а также обеспечить доступ к востребованным финансовым сервисам и продуктам в рамках универсальной кампусной карты. Как отмечается в материале, банк продолжит содействовать реализации госпрограмм и социальных проектов Минздрава и подведомственных учреждений. Важным пунктом договоренностей станет поддержка детского здравоохранения в рамках благотворительной акции фонда ВТБ "Мир без слез". Проект реализуется с 2003 года и направлен на улучшение качества медицинской помощи детям в России. В рамках него ВТБ помогает государственным детским больницам и поликлиникам, приобретая по их запросам необходимое медоборудование, лекарства и расходные материалы. За последние три года федеральным и региональным учреждениям здравоохранения – участникам проекта – выделено более 290 миллионов рублей. "Социальная ответственность и формирование новых возможностей – приоритеты, которыми руководствуется ВТБ. Больше 20 лет мы помогаем медучреждениям по всей стране в рамках программы "Мир без слез", оформляем бесплатную страховку от критических заболеваний для детей клиентов с соцвыплатами, в этом году запустили первый этап проекта по поддержке будущих мам и детей. Это важная миссия для любого социально-ответственного бизнеса", - приводит пресс-служба слова Костина. В свою очередь, Мурашко поблагодарил банк за активную социальную позицию. По его словам, банк сегодня продвигает инновации, финтех, поддерживает политику социального развития. Подписанное соглашение формализует в том числе ряд совместных инициатив, которые стороны прорабатывают и которые пойдут на пользу Российской Федерации. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/kostin-1950563730.html
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россия, андрей костин (банкир), михаил мурашко, втб (банк), министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
ПМЭФ-2024, Россия, Андрей Костин (банкир), Михаил Мурашко, ВТБ (банк), Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)

ВТБ и Минздрав России на ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве

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Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ВТБ и министерство здравоохранения РФ в рамках ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка.
Документ предусматривает взаимодействие в части совместной реализации мероприятий по поддержке сферы здравоохранения, участие банка в социальных благотворительных проектах министерства и поддержку детского здравоохранения в рамках программы "Мир без слез".
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Костин заявил о переходе сети РНКБ под бренд ВТБ
5 июня, 09:03
Соглашение подписали президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.
В рамках договоренностей ВТБ намерен активно поддерживать высшие учебные заведения, подведомственные министерству здравоохранения РФ, в реализации цифровых решений и кампусных проектов, а также участвовать в формировании эндаумент-фондов вузов. Это позволит ускорить цифровизацию учебного процесса, поддержать образовательные инициативы, создать комфортные условия для преподавателей и учащихся, сделать более безопасным и удобным процесс их идентификации, а также обеспечить доступ к востребованным финансовым сервисам и продуктам в рамках универсальной кампусной карты.
Как отмечается в материале, банк продолжит содействовать реализации госпрограмм и социальных проектов Минздрава и подведомственных учреждений. Важным пунктом договоренностей станет поддержка детского здравоохранения в рамках благотворительной акции фонда ВТБ "Мир без слез". Проект реализуется с 2003 года и направлен на улучшение качества медицинской помощи детям в России. В рамках него ВТБ помогает государственным детским больницам и поликлиникам, приобретая по их запросам необходимое медоборудование, лекарства и расходные материалы. За последние три года федеральным и региональным учреждениям здравоохранения – участникам проекта – выделено более 290 миллионов рублей.
"Социальная ответственность и формирование новых возможностей – приоритеты, которыми руководствуется ВТБ. Больше 20 лет мы помогаем медучреждениям по всей стране в рамках программы "Мир без слез", оформляем бесплатную страховку от критических заболеваний для детей клиентов с соцвыплатами, в этом году запустили первый этап проекта по поддержке будущих мам и детей. Это важная миссия для любого социально-ответственного бизнеса", - приводит пресс-служба слова Костина.
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В свою очередь, Мурашко поблагодарил банк за активную социальную позицию. По его словам, банк сегодня продвигает инновации, финтех, поддерживает политику социального развития. Подписанное соглашение формализует в том числе ряд совместных инициатив, которые стороны прорабатывают и которые пойдут на пользу Российской Федерации.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024РоссияАндрей Костин (банкир)Михаил МурашкоВТБ (банк)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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