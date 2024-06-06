https://ria.ru/20240606/soglashenie-1951096445.html

ВТБ и Минздрав России на ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве

ВТБ и Минздрав России на ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 06.06.2024

ВТБ и Минздрав России на ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве

ВТБ и министерство здравоохранения РФ в рамках ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:37

2024-06-06T17:37

2024-06-06T17:37

пмэф-2024

россия

андрей костин (банкир)

михаил мурашко

втб (банк)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ВТБ и министерство здравоохранения РФ в рамках ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. Документ предусматривает взаимодействие в части совместной реализации мероприятий по поддержке сферы здравоохранения, участие банка в социальных благотворительных проектах министерства и поддержку детского здравоохранения в рамках программы "Мир без слез". Соглашение подписали президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. В рамках договоренностей ВТБ намерен активно поддерживать высшие учебные заведения, подведомственные министерству здравоохранения РФ, в реализации цифровых решений и кампусных проектов, а также участвовать в формировании эндаумент-фондов вузов. Это позволит ускорить цифровизацию учебного процесса, поддержать образовательные инициативы, создать комфортные условия для преподавателей и учащихся, сделать более безопасным и удобным процесс их идентификации, а также обеспечить доступ к востребованным финансовым сервисам и продуктам в рамках универсальной кампусной карты. Как отмечается в материале, банк продолжит содействовать реализации госпрограмм и социальных проектов Минздрава и подведомственных учреждений. Важным пунктом договоренностей станет поддержка детского здравоохранения в рамках благотворительной акции фонда ВТБ "Мир без слез". Проект реализуется с 2003 года и направлен на улучшение качества медицинской помощи детям в России. В рамках него ВТБ помогает государственным детским больницам и поликлиникам, приобретая по их запросам необходимое медоборудование, лекарства и расходные материалы. За последние три года федеральным и региональным учреждениям здравоохранения – участникам проекта – выделено более 290 миллионов рублей. "Социальная ответственность и формирование новых возможностей – приоритеты, которыми руководствуется ВТБ. Больше 20 лет мы помогаем медучреждениям по всей стране в рамках программы "Мир без слез", оформляем бесплатную страховку от критических заболеваний для детей клиентов с соцвыплатами, в этом году запустили первый этап проекта по поддержке будущих мам и детей. Это важная миссия для любого социально-ответственного бизнеса", - приводит пресс-служба слова Костина. В свою очередь, Мурашко поблагодарил банк за активную социальную позицию. По его словам, банк сегодня продвигает инновации, финтех, поддерживает политику социального развития. Подписанное соглашение формализует в том числе ряд совместных инициатив, которые стороны прорабатывают и которые пойдут на пользу Российской Федерации. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/kostin-1950563730.html

https://ria.ru/20240606/gospodderzhka-1950807962.html

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Алёна Пава

россия, андрей костин (банкир), михаил мурашко, втб (банк), министерство здравоохранения рф (минздрав россии)