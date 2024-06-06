https://ria.ru/20240606/soglashenie-1951080581.html

Власти Адыгеи на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве склада Ozon

Власти Адыгеи на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве склада Ozon - РИА Новости, 06.06.2024

Власти Адыгеи на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве склада Ozon

Власти Адыгеи на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о намерениях с компанией "Ромекс Group" строительства... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:50

2024-06-06T16:50

2024-06-06T16:50

республика адыгея

республика адыгея

алексей прокопенко

мурат кумпилов

ozon

пмэф

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МАЙКОП, 6 июн — РИА Новости. Власти Адыгеи на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о намерениях с компанией "Ромекс Group" строительства склада для Ozon, сообщает пресс-служба республиканского правительства. "В ходе работы делегации Адыгеи на XXVII Петербургском международном экономическом форуме заключено соглашение о намерениях между Республикой Адыгея и ООО "Логистический центр Адыгея 4", которое входит в группу компании "Ромекс Group". Подписи под документом поставили глава Адыгеи Мурат Кумпилов и президент ГК "Ромекс Group" Алексей Прокопенко. В рамках реализации инвестиционного проекта планируется строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров для компании Ozon в Энеме", - говорится в сообщении. Уточняется, что благодаря проекту будет создано более тысячи новых рабочих мест для жителей республики. Предварительный объем инвестиций – порядка 8 миллиардов рублей. Также около 2,5 миллиарда рублей планирует вложить Ozon. Планируется, что проект будет реализован в течение трех лет. "Глава Адыгеи выразил уверенность в успешной реализации нового проекта "Ромекс", отметив, что компания является давним и надежным партнером региона. В свою очередь президент группы компаний "Ромекс Group" Алексей Прокопенко подчеркнул значимую роль главы Адыгеи в создании в регионе комфортных условий для бизнеса. Инвестор отметил, что в республике действуют эффективные меры поддержки, позволяющие развивать инвестиционную деятельность", - добавляется в релизе.

https://ria.ru/20240605/aurus-1950589163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика адыгея, алексей прокопенко, мурат кумпилов, ozon, пмэф