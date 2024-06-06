Рейтинг@Mail.ru
Власти Адыгеи на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве склада Ozon - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
 
16:50 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/soglashenie-1951080581.html
Власти Адыгеи на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве склада Ozon
Власти Адыгеи на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве склада Ozon - РИА Новости, 06.06.2024
Власти Адыгеи на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве склада Ozon
Власти Адыгеи на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о намерениях с компанией "Ромекс Group" строительства... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:50
2024-06-06T16:50
республика адыгея
республика адыгея
алексей прокопенко
мурат кумпилов
ozon
пмэф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951080090_0:38:720:443_1920x0_80_0_0_1c446078b3d140150c38d15bd186ce6d.jpg
МАЙКОП, 6 июн — РИА Новости. Власти Адыгеи на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о намерениях с компанией "Ромекс Group" строительства склада для Ozon, сообщает пресс-служба республиканского правительства. "В ходе работы делегации Адыгеи на XXVII Петербургском международном экономическом форуме заключено соглашение о намерениях между Республикой Адыгея и ООО "Логистический центр Адыгея 4", которое входит в группу компании "Ромекс Group". Подписи под документом поставили глава Адыгеи Мурат Кумпилов и президент ГК "Ромекс Group" Алексей Прокопенко. В рамках реализации инвестиционного проекта планируется строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров для компании Ozon в Энеме", - говорится в сообщении. Уточняется, что благодаря проекту будет создано более тысячи новых рабочих мест для жителей республики. Предварительный объем инвестиций – порядка 8 миллиардов рублей. Также около 2,5 миллиарда рублей планирует вложить Ozon. Планируется, что проект будет реализован в течение трех лет. "Глава Адыгеи выразил уверенность в успешной реализации нового проекта "Ромекс", отметив, что компания является давним и надежным партнером региона. В свою очередь президент группы компаний "Ромекс Group" Алексей Прокопенко подчеркнул значимую роль главы Адыгеи в создании в регионе комфортных условий для бизнеса. Инвестор отметил, что в республике действуют эффективные меры поддержки, позволяющие развивать инвестиционную деятельность", - добавляется в релизе.
https://ria.ru/20240605/aurus-1950589163.html
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951080090_40:0:680:480_1920x0_80_0_0_5f7111e43d0745dcd7f7043c4a839e7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика адыгея, алексей прокопенко, мурат кумпилов, ozon, пмэф
Республика Адыгея, Республика Адыгея, Алексей Прокопенко, Мурат Кумпилов, Ozon, ПМЭФ

Власти Адыгеи на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве склада Ozon

© Фото : пресс-служба правительства АдыгеиВласти Адыгеи на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве склада Ozon
Власти Адыгеи на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве склада Ozon - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : пресс-служба правительства Адыгеи
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 6 июн — РИА Новости. Власти Адыгеи на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о намерениях с компанией "Ромекс Group" строительства склада для Ozon, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"В ходе работы делегации Адыгеи на XXVII Петербургском международном экономическом форуме заключено соглашение о намерениях между Республикой Адыгея и ООО "Логистический центр Адыгея 4", которое входит в группу компании "Ромекс Group". Подписи под документом поставили глава Адыгеи Мурат Кумпилов и президент ГК "Ромекс Group" Алексей Прокопенко. В рамках реализации инвестиционного проекта планируется строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров для компании Ozon в Энеме", - говорится в сообщении.
Уточняется, что благодаря проекту будет создано более тысячи новых рабочих мест для жителей республики. Предварительный объем инвестиций – порядка 8 миллиардов рублей. Также около 2,5 миллиарда рублей планирует вложить Ozon. Планируется, что проект будет реализован в течение трех лет.
«
"Глава Адыгеи выразил уверенность в успешной реализации нового проекта "Ромекс", отметив, что компания является давним и надежным партнером региона. В свою очередь президент группы компаний "Ромекс Group" Алексей Прокопенко подчеркнул значимую роль главы Адыгеи в создании в регионе комфортных условий для бизнеса. Инвестор отметил, что в республике действуют эффективные меры поддержки, позволяющие развивать инвестиционную деятельность", - добавляется в релизе.
Автомобиль Aurus Senat на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
На стенде Aurus на ПМЭФ показали несколько новинок
5 июня, 10:41
 
Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяАлексей ПрокопенкоМурат КумпиловOzonПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала