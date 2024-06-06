Власти Адыгеи на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве склада Ozon
© Фото : пресс-служба правительства АдыгеиВласти Адыгеи на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве склада Ozon
© Фото : пресс-служба правительства Адыгеи
МАЙКОП, 6 июн — РИА Новости. Власти Адыгеи на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о намерениях с компанией "Ромекс Group" строительства склада для Ozon, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"В ходе работы делегации Адыгеи на XXVII Петербургском международном экономическом форуме заключено соглашение о намерениях между Республикой Адыгея и ООО "Логистический центр Адыгея 4", которое входит в группу компании "Ромекс Group". Подписи под документом поставили глава Адыгеи Мурат Кумпилов и президент ГК "Ромекс Group" Алексей Прокопенко. В рамках реализации инвестиционного проекта планируется строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров для компании Ozon в Энеме", - говорится в сообщении.
Уточняется, что благодаря проекту будет создано более тысячи новых рабочих мест для жителей республики. Предварительный объем инвестиций – порядка 8 миллиардов рублей. Также около 2,5 миллиарда рублей планирует вложить Ozon. Планируется, что проект будет реализован в течение трех лет.
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"Глава Адыгеи выразил уверенность в успешной реализации нового проекта "Ромекс", отметив, что компания является давним и надежным партнером региона. В свою очередь президент группы компаний "Ромекс Group" Алексей Прокопенко подчеркнул значимую роль главы Адыгеи в создании в регионе комфортных условий для бизнеса. Инвестор отметил, что в республике действуют эффективные меры поддержки, позволяющие развивать инвестиционную деятельность", - добавляется в релизе.
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