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В Москве ищут очевидцев убийства пенсионера - РИА Новости, 06.06.2024
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10:56 06.06.2024 (обновлено: 10:57 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/sk-1950915372.html
В Москве ищут очевидцев убийства пенсионера
В Москве ищут очевидцев убийства пенсионера - РИА Новости, 06.06.2024
В Москве ищут очевидцев убийства пенсионера
Правоохранители ищут очевидцев убийства мужчины на глазах у его внучек в парке "Кусково" на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:56
2024-06-06T10:57
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Правоохранители ищут очевидцев убийства мужчины на глазах у его внучек в парке "Кусково" на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в парке на юго-востоке Москвы девочки кидали камешки в озеро, когда неизвестный в грубой форме сделал им замечание. Их дедушка подошел к мужчине, чтобы спросить, что случилось. Однако преступник не стал разговорить и, достав, предположительно, нож, ударил мужчину, после скрылся со своей спутницей и собакой породы Джек-рассел-терьер. "В связи с расследованием уголовного дела об убийстве мужчины на территории Кусковского лесопарка столичный СК просит лиц, ставших очевидцами преступления либо обладающих информацией об обстоятельствах его совершения, незамедлительно сообщить", - сказали в ведомстве. Контакты, по которым просят обращаться: 8-495-690-44-51 - Перовский МРСО СУ по ВАО ГСУ СК России по Москве, 8-495-690-25-28 – ГСУ СК России по Москве, 112 – единый номер вызова служб экстренного реагирования, 02 или 8-925-286-02-59 - полиция.
https://ria.ru/20240606/nozh-1950903458.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве ищут очевидцев убийства пенсионера

СК ищет очевидцев убийства мужчины на глазах у его внучек в парке "Кусково"

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Правоохранители ищут очевидцев убийства мужчины на глазах у его внучек в парке "Кусково" на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в парке на юго-востоке Москвы девочки кидали камешки в озеро, когда неизвестный в грубой форме сделал им замечание. Их дедушка подошел к мужчине, чтобы спросить, что случилось. Однако преступник не стал разговорить и, достав, предположительно, нож, ударил мужчину, после скрылся со своей спутницей и собакой породы Джек-рассел-терьер.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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"В связи с расследованием уголовного дела об убийстве мужчины на территории Кусковского лесопарка столичный СК просит лиц, ставших очевидцами преступления либо обладающих информацией об обстоятельствах его совершения, незамедлительно сообщить", - сказали в ведомстве.
Контакты, по которым просят обращаться: 8-495-690-44-51 - Перовский МРСО СУ по ВАО ГСУ СК России по Москве, 8-495-690-25-28 – ГСУ СК России по Москве, 112 – единый номер вызова служб экстренного реагирования, 02 или 8-925-286-02-59 - полиция.
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