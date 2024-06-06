https://ria.ru/20240606/siyyarto-1950889551.html

Сийярто будет представлять Венгрию на конференции по Украине

Сийярто будет представлять Венгрию на конференции по Украине - РИА Новости, 06.06.2024

Сийярто будет представлять Венгрию на конференции по Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в рамках ПМЭФ заявил, что будет представлять Венгрию на конференции по Украине в Швейцарии. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:34

2024-06-06T09:34

2024-06-06T09:34

в мире

россия

москва

швейцария

петер сийярто

владимир хохлов

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902721244_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b10a417c50b46d085eb3c6052d217ce9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в рамках ПМЭФ заявил, что будет представлять Венгрию на конференции по Украине в Швейцарии. Он отметил, что несмотря на то, что за столом переговоров не будут представлены обе стороны конфликта, Будапешт уважает стремление Швейцарии найти его решение. "Поскольку мы уважаем усилия Швейцарии по поиску мира, мы будем представлены на уровне министра иностранных дел", - сказал Сийярто журналистам в кулуарах ПМЭФ-2024. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие, но Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. В Москве ранее заявляли, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240530/siyyarto-1949387106.html

https://ria.ru/20240602/vengriya-1950056989.html

россия

москва

швейцария

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, москва, швейцария, петер сийярто, владимир хохлов, украина