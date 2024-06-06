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Сийярто будет представлять Венгрию на конференции по Украине - РИА Новости, 06.06.2024
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09:34 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/siyyarto-1950889551.html
Сийярто будет представлять Венгрию на конференции по Украине
Сийярто будет представлять Венгрию на конференции по Украине - РИА Новости, 06.06.2024
Сийярто будет представлять Венгрию на конференции по Украине
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в рамках ПМЭФ заявил, что будет представлять Венгрию на конференции по Украине в Швейцарии. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:34
2024-06-06T09:34
в мире
россия
москва
швейцария
петер сийярто
владимир хохлов
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в рамках ПМЭФ заявил, что будет представлять Венгрию на конференции по Украине в Швейцарии. Он отметил, что несмотря на то, что за столом переговоров не будут представлены обе стороны конфликта, Будапешт уважает стремление Швейцарии найти его решение. "Поскольку мы уважаем усилия Швейцарии по поиску мира, мы будем представлены на уровне министра иностранных дел", - сказал Сийярто журналистам в кулуарах ПМЭФ-2024. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие, но Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. В Москве ранее заявляли, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240530/siyyarto-1949387106.html
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В мире, Россия, Москва, Швейцария, Петер Сийярто, Владимир Хохлов, Украина
Сийярто будет представлять Венгрию на конференции по Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто будет представлять страну на конференции по Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в рамках ПМЭФ заявил, что будет представлять Венгрию на конференции по Украине в Швейцарии.
Он отметил, что несмотря на то, что за столом переговоров не будут представлены обе стороны конфликта, Будапешт уважает стремление Швейцарии найти его решение.
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"Поскольку мы уважаем усилия Швейцарии по поиску мира, мы будем представлены на уровне министра иностранных дел", - сказал Сийярто журналистам в кулуарах ПМЭФ-2024.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие, но Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. В Москве ранее заявляли, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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В миреРоссияМоскваШвейцарияПетер СийяртоВладимир ХохловУкраина
 
 
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