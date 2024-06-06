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Запад не смог запретить Сийярто приехать на ПМЭФ
Запад не смог запретить Сийярто приехать на ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024
Запад не смог запретить Сийярто приехать на ПМЭФ
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на Западе не могли бы запретить ему участвовать в Петербургском международном экономическом форуме. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:00
2024-06-06T09:00
2024-06-06T09:36
пмэф-2024
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в мире
петер сийярто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на Западе не могли бы запретить ему участвовать в Петербургском международном экономическом форуме."Вы знаете, я не такой человек, которому имеет смысл говорить, что можно делать, а что нельзя. Мы приняли суверенное решение нашего правительства, где принять участие, где не принимать. Я считаю, что дипломатия - это разговоры не только с теми, с кем ты согласен во всем. Дипломатия - это про разговоры со всеми", - сказал он журналистам на площадке ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, в мире, петер сийярто
ПМЭФ-2024, Венгрия, В мире, Петер Сийярто
Запад не смог запретить Сийярто приехать на ПМЭФ
Сийярто заявил. что на Западе ему не могли запретить участвовать в ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на Западе не могли бы запретить ему участвовать в Петербургском международном экономическом форуме.
"Вы знаете, я не такой человек, которому имеет смысл говорить, что можно делать, а что нельзя. Мы приняли суверенное решение нашего правительства, где принять участие, где не принимать. Я считаю, что дипломатия - это разговоры не только с теми, с кем ты согласен во всем. Дипломатия - это про разговоры со всеми", - сказал он журналистам на площадке ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.