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Запад не смог запретить Сийярто приехать на ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
09:00 06.06.2024 (обновлено: 09:36 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/siyyarto-1950880261.html
Запад не смог запретить Сийярто приехать на ПМЭФ
Запад не смог запретить Сийярто приехать на ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024
Запад не смог запретить Сийярто приехать на ПМЭФ
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на Западе не могли бы запретить ему участвовать в Петербургском международном экономическом форуме. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:00
2024-06-06T09:36
пмэф-2024
венгрия
в мире
петер сийярто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на Западе не могли бы запретить ему участвовать в Петербургском международном экономическом форуме."Вы знаете, я не такой человек, которому имеет смысл говорить, что можно делать, а что нельзя. Мы приняли суверенное решение нашего правительства, где принять участие, где не принимать. Я считаю, что дипломатия - это разговоры не только с теми, с кем ты согласен во всем. Дипломатия - это про разговоры со всеми", - сказал он журналистам на площадке ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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венгрия, в мире, петер сийярто
ПМЭФ-2024, Венгрия, В мире, Петер Сийярто
Запад не смог запретить Сийярто приехать на ПМЭФ

Сийярто заявил. что на Западе ему не могли запретить участвовать в ПМЭФ

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на Западе не могли бы запретить ему участвовать в Петербургском международном экономическом форуме.
"Вы знаете, я не такой человек, которому имеет смысл говорить, что можно делать, а что нельзя. Мы приняли суверенное решение нашего правительства, где принять участие, где не принимать. Я считаю, что дипломатия - это разговоры не только с теми, с кем ты согласен во всем. Дипломатия - это про разговоры со всеми", - сказал он журналистам на площадке ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ВенгрияВ миреПетер Сийярто
 
 
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