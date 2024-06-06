https://ria.ru/20240606/siyyarto-1950880261.html

Запад не смог запретить Сийярто приехать на ПМЭФ

Запад не смог запретить Сийярто приехать на ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024

Запад не смог запретить Сийярто приехать на ПМЭФ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на Западе не могли бы запретить ему участвовать в Петербургском международном экономическом форуме. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:00

2024-06-06T09:00

2024-06-06T09:36

пмэф-2024

венгрия

в мире

петер сийярто

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на Западе не могли бы запретить ему участвовать в Петербургском международном экономическом форуме."Вы знаете, я не такой человек, которому имеет смысл говорить, что можно делать, а что нельзя. Мы приняли суверенное решение нашего правительства, где принять участие, где не принимать. Я считаю, что дипломатия - это разговоры не только с теми, с кем ты согласен во всем. Дипломатия - это про разговоры со всеми", - сказал он журналистам на площадке ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/tyurmer-1950797162.html

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

венгрия, в мире, петер сийярто