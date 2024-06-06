https://ria.ru/20240606/simonyan-1951052928.html

Симоньян считает, что постсоветский мир может стать гаванью безопасности

Симоньян считает, что постсоветский мир может стать гаванью безопасности - РИА Новости, 06.06.2024

Симоньян считает, что постсоветский мир может стать гаванью безопасности

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что постсоветский мир может стать "гаванью безопасности" для всех... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:05

2024-06-06T16:05

2024-06-06T16:06

россия

маргарита симоньян

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что постсоветский мир может стать "гаванью безопасности" для всех остальных людей. "И мне почему-то кажется, что мы - говоря мы, я имею ввиду не только Россию, а в более широком смысле вот этот русский мир и постсоветское пространство. Мы, люди традиционные на постсоветском пространстве, какой бы мы ни были национальности, мы все равно в корне в своем русские. Понимаете, это я говорю как чистокровная армянка. И мы, вот этот вот постсоветский мир, мне кажется, можем стать для всего остального мира ... вот мы для них можем стать такой вот гаванью безопасности", - сказала Симоньян в рамках сессии "Традиционные ценности как показатель здорового общества" на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, маргарита симоньян, в мире