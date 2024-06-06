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Симоньян считает, что постсоветский мир может стать гаванью безопасности - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
16:05 06.06.2024 (обновлено: 16:06 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/simonyan-1951052928.html
Симоньян считает, что постсоветский мир может стать гаванью безопасности
Симоньян считает, что постсоветский мир может стать гаванью безопасности - РИА Новости, 06.06.2024
Симоньян считает, что постсоветский мир может стать гаванью безопасности
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что постсоветский мир может стать "гаванью безопасности" для всех... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:05
2024-06-06T16:06
россия
маргарита симоньян
в мире
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что постсоветский мир может стать "гаванью безопасности" для всех остальных людей. "И мне почему-то кажется, что мы - говоря мы, я имею ввиду не только Россию, а в более широком смысле вот этот русский мир и постсоветское пространство. Мы, люди традиционные на постсоветском пространстве, какой бы мы ни были национальности, мы все равно в корне в своем русские. Понимаете, это я говорю как чистокровная армянка. И мы, вот этот вот постсоветский мир, мне кажется, можем стать для всего остального мира ... вот мы для них можем стать такой вот гаванью безопасности", - сказала Симоньян в рамках сессии "Традиционные ценности как показатель здорового общества" на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, маргарита симоньян, в мире
Россия, Маргарита Симоньян, В мире, ПМЭФ-2024
Симоньян считает, что постсоветский мир может стать гаванью безопасности

Симоньян: постсоветский мир может стать гаванью безопасности для всех людей

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что постсоветский мир может стать "гаванью безопасности" для всех остальных людей.
"И мне почему-то кажется, что мы - говоря мы, я имею ввиду не только Россию, а в более широком смысле вот этот русский мир и постсоветское пространство. Мы, люди традиционные на постсоветском пространстве, какой бы мы ни были национальности, мы все равно в корне в своем русские. Понимаете, это я говорю как чистокровная армянка. И мы, вот этот вот постсоветский мир, мне кажется, можем стать для всего остального мира ... вот мы для них можем стать такой вот гаванью безопасности", - сказала Симоньян в рамках сессии "Традиционные ценности как показатель здорового общества" на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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