https://ria.ru/20240606/siluanov-1950931897.html

Силуанов заявил о планах по продаже изъятых государством активов

Силуанов заявил о планах по продаже изъятых государством активов - РИА Новости, 06.06.2024

Силуанов заявил о планах по продаже изъятых государством активов

Переданные в казну по решениям судов активы планируют продавать, заявил министр финансов Антон Силуанов на сессии Петербургского международного экономического... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:34

2024-06-06T11:34

2024-06-06T14:47

пмэф-2024

экономика

россия

антон силуанов

госдума рф

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

андрей макаров

михаил юревич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950919854_0:46:2933:1696_1920x0_80_0_0_40ab71085fba5903a40e9ead7aa3e98e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Переданные в казну по решениям судов активы планируют продавать, заявил министр финансов Антон Силуанов на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).Так он ответил на вопрос главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, который напомнил о решении суда об обращении имущества группы "Макфа" в доход государства: "Я правильно понимаю, что мы будем производить государственные макароны?""С точки зрения бюджета я могу ответить. Да, эти активы находятся в казне, переданы в казну, и мы их будем реализовывать. Такие задачи Росимуществу поставлены. Не держать, не управлять. Нам не нужна такая государственная экономика", — сказал Силуанов.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.Изъятие активов "Макфы"В начале мая Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества "Макфы".По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски подали к бывшему гендиректору "Макфы" и экс-депутату Госдумы Вадиму Белоусову, экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. Всего в соответчиках значатся более 30 компаний и десять человек.В конце мая адвокат ответчиков, представляющая интересы семьи Михаила Юревича, Людмила Айвар сообщила агентству, что в собственность государства перешли активы компании, в том числе "Первый хлебокомбинат", "Макфа", "Смак".

https://ria.ru/20240603/makfa-1950162447.html

https://ria.ru/20240404/makfa-1937772834.html

https://ria.ru/20240516/sud-1946446953.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, антон силуанов, госдума рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), андрей макаров, михаил юревич