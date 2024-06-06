Силуанов заявил о планах по продаже изъятых государством активов
Минфин намерен продать изъятые в доход государства активы
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр финансов Антон Силуанов на ПМЭФ-2024
Министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФ-2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Переданные в казну по решениям судов активы планируют продавать, заявил министр финансов Антон Силуанов на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
Так он ответил на вопрос главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, который напомнил о решении суда об обращении имущества группы "Макфа" в доход государства: "Я правильно понимаю, что мы будем производить государственные макароны?"
"С точки зрения бюджета я могу ответить. Да, эти активы находятся в казне, переданы в казну, и мы их будем реализовывать. Такие задачи Росимуществу поставлены. Не держать, не управлять. Нам не нужна такая государственная экономика", — сказал Силуанов.
"Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, ее экспортируют более чем в 25 стран.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
Изъятие активов "Макфы"
В начале мая Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества "Макфы".
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски подали к бывшему гендиректору "Макфы" и экс-депутату Госдумы Вадиму Белоусову, экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. Всего в соответчиках значатся более 30 компаний и десять человек.
В конце мая адвокат ответчиков, представляющая интересы семьи Михаила Юревича, Людмила Айвар сообщила агентству, что в собственность государства перешли активы компании, в том числе "Первый хлебокомбинат", "Макфа", "Смак".