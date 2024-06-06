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Силуанов заявил о планах по продаже изъятых государством активов - РИА Новости, 06.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
11:34 06.06.2024 (обновлено: 14:47 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/siluanov-1950931897.html
Силуанов заявил о планах по продаже изъятых государством активов
Силуанов заявил о планах по продаже изъятых государством активов - РИА Новости, 06.06.2024
Силуанов заявил о планах по продаже изъятых государством активов
Переданные в казну по решениям судов активы планируют продавать, заявил министр финансов Антон Силуанов на сессии Петербургского международного экономического... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:34
2024-06-06T14:47
пмэф-2024
экономика
россия
антон силуанов
госдума рф
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
андрей макаров
михаил юревич
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Переданные в казну по решениям судов активы планируют продавать, заявил министр финансов Антон Силуанов на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).Так он ответил на вопрос главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, который напомнил о решении суда об обращении имущества группы "Макфа" в доход государства: "Я правильно понимаю, что мы будем производить государственные макароны?""С точки зрения бюджета я могу ответить. Да, эти активы находятся в казне, переданы в казну, и мы их будем реализовывать. Такие задачи Росимуществу поставлены. Не держать, не управлять. Нам не нужна такая государственная экономика", — сказал Силуанов.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.Изъятие активов "Макфы"В начале мая Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества "Макфы".По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски подали к бывшему гендиректору "Макфы" и экс-депутату Госдумы Вадиму Белоусову, экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. Всего в соответчиках значатся более 30 компаний и десять человек.В конце мая адвокат ответчиков, представляющая интересы семьи Михаила Юревича, Людмила Айвар сообщила агентству, что в собственность государства перешли активы компании, в том числе "Первый хлебокомбинат", "Макфа", "Смак".
https://ria.ru/20240603/makfa-1950162447.html
https://ria.ru/20240404/makfa-1937772834.html
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экономика, россия, антон силуанов, госдума рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), андрей макаров, михаил юревич
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Антон Силуанов, Госдума РФ, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Андрей Макаров, Михаил Юревич
Силуанов заявил о планах по продаже изъятых государством активов

Минфин намерен продать изъятые в доход государства активы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр финансов Антон Силуанов на ПМЭФ-2024
Министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Переданные в казну по решениям судов активы планируют продавать, заявил министр финансов Антон Силуанов на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
Так он ответил на вопрос главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, который напомнил о решении суда об обращении имущества группы "Макфа" в доход государства: "Я правильно понимаю, что мы будем производить государственные макароны?"
Вывеска на здании компании АО Макфа в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Отец экс-губернатора Юревича попросил проверить законность изъятия "Макфы"
3 июня, 13:46
"С точки зрения бюджета я могу ответить. Да, эти активы находятся в казне, переданы в казну, и мы их будем реализовывать. Такие задачи Росимуществу поставлены. Не держать, не управлять. Нам не нужна такая государственная экономика", — сказал Силуанов.

"Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, ее экспортируют более чем в 25 стран.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
Здание компании АО Макфа в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
"Макфе" запретили транзакции за рубеж из-за иска Генпрокуратуры
4 апреля, 11:21

Изъятие активов "Макфы"

В начале мая Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества "Макфы".
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски подали к бывшему гендиректору "Макфы" и экс-депутату Госдумы Вадиму Белоусову, экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. Всего в соответчиках значатся более 30 компаний и десять человек.
В конце мая адвокат ответчиков, представляющая интересы семьи Михаила Юревича, Людмила Айвар сообщила агентству, что в собственность государства перешли активы компании, в том числе "Первый хлебокомбинат", "Макфа", "Смак".
Производство патронов на Климовском специализированном патронном заводе - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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16 мая, 15:24
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияАнтон СилуановГосдума РФФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Андрей МакаровМихаил Юревич
 
 
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