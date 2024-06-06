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В ЛНР украинскому шпиону вынесли приговор за передачу данных о ВС России
В ЛНР украинскому шпиону вынесли приговор за передачу данных о ВС России - РИА Новости, 06.06.2024
В ЛНР украинскому шпиону вынесли приговор за передачу данных о ВС России
Верховный суд ЛНР приговорил к 12 годам лишения свободы гражданина Украины, передававшего ВСУ координаты дислокации российских подразделений, сообщила РИА... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T23:02
2024-06-06T23:02
2024-06-06T23:02
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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 12 годам лишения свободы гражданина Украины, передававшего ВСУ координаты дислокации российских подразделений, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева. "Верховный Суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего гражданина Украины Дениса Задираки. Он признан виновным по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила собеседник агентства. Сообщается, что в период с июня по сентябрь 2022 года Задирака собирал сведения о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих на территории Кременского и Сватовского районов республики. Данные он передавал украинским спецслужбам с помощью мессенджеров. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности Дениса Задираки и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - заявила Усачева.
https://ria.ru/20240605/proisshestvie-1950583070.html
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в мире, луганская народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины
В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
В ЛНР украинскому шпиону вынесли приговор за передачу данных о ВС России
В ЛНР украинскому шпиону дали 12 лет за передачу координат дислокации ВС России