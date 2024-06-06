https://ria.ru/20240606/shor-1951066687.html
Шор планирует обсудить с российским руководством социальные проекты
Шор планирует обсудить с российским руководством социальные проекты - РИА Новости, 06.06.2024
Шор планирует обсудить с российским руководством социальные проекты
Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме, что планирует обсудить с российским... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:26
2024-06-06T16:26
2024-06-06T16:32
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме, что планирует обсудить с российским руководством социальные проекты для Молдавии."В ближайшие часы мы поймем, с кем у нас будут встречи. В первую очередь сегодня меня интересует реализация социальных проектов для граждан Молдовы. Для меня главная цель — обсудить проекты, которые сегодня важны для Молдовы", — сказал Шор, отвечая на вопрос о темах, которые планируется обсудить в ходе встречи с российским руководством.Он добавил, что благодаря России получилось запустить проект с Промсвязьбанком для того, чтобы "помочь людям и дать дополнительные надбавки к пенсиям"."К большому сожалению, сегодня проевропейский режим довел ситуацию в Молдове до того, что люди находятся на грани нищеты. К нам обратились жители и других регионов Гагаузии. Мы надеемся, что сможем это реализовать", — заключил Шор.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/shor-1951065335.html
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молдавия, россия, илан шор, промсвязьбанк, гагаузия
ПМЭФ-2024, Молдавия, Россия, Илан Шор, Промсвязьбанк, Гагаузия
Шор планирует обсудить с российским руководством социальные проекты
В рамках ПМЭФ Шор хочет обсудить с властями РФ социальные проекты для Молдавии