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Сериков: в Липецкой области ввели допвыплаты участковым и Нацгвардии - РИА Новости, 06.06.2024
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Липецкая область
 
18:53 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/serikov-1951129449.html
Сериков: в Липецкой области ввели допвыплаты участковым и Нацгвардии
Сериков: в Липецкой области ввели допвыплаты участковым и Нацгвардии - РИА Новости, 06.06.2024
Сериков: в Липецкой области ввели допвыплаты участковым и Нацгвардии
На 40-й сессии Липецкого облсовета парламентарии приняли проект регионального закона, который вводит дополнительные выплаты для участковых полицейских и... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:53
2024-06-06T18:53
липецкая область
липецкая область
россия
игорь артамонов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. На 40-й сессии Липецкого облсовета парламентарии приняли проект регионального закона, который вводит дополнительные выплаты для участковых полицейских и сотрудников вневедомственной охраны Нацгвардии, сообщает пресс-служба регионального парламента. Речь идет о проекте закона "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан в Липецкой области". Инициативу внес губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Дополнительные меры соцподдержки в размере 10 и 15 тысяч рублей предложено установить соответственно для сотрудников территориальных подразделений вневедомственной охраны Нацгвардии (младший начальствующий состав) и участковым уполномоченным полиции, работающим в условиях действия на территории региона режима повышенной готовности. "Знаю, что работа в полиции и в Нацгвардии совсем непростая. Зачастую она не ограничивается четким графиком. Сейчас нужно поддержать тех, кто обеспечивает нашу с вами безопасность в условиях постоянных попыток дестабилизировать обстановку внутри нашей страны", - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков, его слова приводит пресс-служба. На сегодняшний день сотрудники органов внутренних дел и войска национальной гвардии обеспечивают охрану правопорядка и общественную безопасность в условиях сохраняющегося обострения военно-политической ситуации. "Было принято решение поддержать именно тех, кто участвует в охране общественного порядка. Ежемесячную доплату будут получать только те сотрудники, которые несут свою службу “на земле”. Они работают в тяжелых условиях. Каждый выезд сотрудника группы задержания - это риск для жизни, потому что он не знает какую задачу он будет выполнять", - отметил начальник управления Росгвардии по Липецкой области полковник полиции Игорь Баранов. В служебную деятельность подразделений вневедомственной охраны войск Нацгвардии входит охрана общественной безопасности на маршрутах патрулирования и прилегающих к охраняемым объектам территориях, а также во время проведения массовых мероприятий. В текущем году ими задержано 145 нарушителей. Штатная численность сотрудников территориальных подразделений вневедомственной охраны войск Нацгвардии, замещающих должности младшего начальствующего состава, составляет 337 человек. Для них проектом закона устанавливаются денежная ежемесячная выплата в 10 тысяч рублей. На участковых уполномоченных полиции возложены основные обязанности по охране общественного порядка. Они принимают меры, направленные на пресечение, профилактику и выявление преступлений. Участковыми рассматривается более половины поступающих в органы полиции обращений граждан, раскрывается каждое третье преступление, ежегодно пресекается более 15 тысяч административных правонарушений, проводится профилактическая работа с гражданами, состоящими на учетах. В настоящее время штат участковых уполномоченных полиции УМВД России по Липецкой области насчитывает 430 человек. В соответствии с принятым законом им полагаются дополнительные ежемесячные выплаты в размере 15 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240606/elektrotransport-1951093304.html
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липецкая область, россия, игорь артамонов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Липецкая область, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Сериков: в Липецкой области ввели допвыплаты участковым и Нацгвардии

В Липецкой области ввели дополнительные выплаты для участковых полицейских

© Fotolia / Mikhail MarkovskiyВ Липецке
В Липецке - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
В Липецке. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. На 40-й сессии Липецкого облсовета парламентарии приняли проект регионального закона, который вводит дополнительные выплаты для участковых полицейских и сотрудников вневедомственной охраны Нацгвардии, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Речь идет о проекте закона "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан в Липецкой области". Инициативу внес губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
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Дополнительные меры соцподдержки в размере 10 и 15 тысяч рублей предложено установить соответственно для сотрудников территориальных подразделений вневедомственной охраны Нацгвардии (младший начальствующий состав) и участковым уполномоченным полиции, работающим в условиях действия на территории региона режима повышенной готовности.
"Знаю, что работа в полиции и в Нацгвардии совсем непростая. Зачастую она не ограничивается четким графиком. Сейчас нужно поддержать тех, кто обеспечивает нашу с вами безопасность в условиях постоянных попыток дестабилизировать обстановку внутри нашей страны", - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков, его слова приводит пресс-служба.
На сегодняшний день сотрудники органов внутренних дел и войска национальной гвардии обеспечивают охрану правопорядка и общественную безопасность в условиях сохраняющегося обострения военно-политической ситуации.
"Было принято решение поддержать именно тех, кто участвует в охране общественного порядка. Ежемесячную доплату будут получать только те сотрудники, которые несут свою службу “на земле”. Они работают в тяжелых условиях. Каждый выезд сотрудника группы задержания - это риск для жизни, потому что он не знает какую задачу он будет выполнять", - отметил начальник управления Росгвардии по Липецкой области полковник полиции Игорь Баранов.
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В служебную деятельность подразделений вневедомственной охраны войск Нацгвардии входит охрана общественной безопасности на маршрутах патрулирования и прилегающих к охраняемым объектам территориях, а также во время проведения массовых мероприятий. В текущем году ими задержано 145 нарушителей. Штатная численность сотрудников территориальных подразделений вневедомственной охраны войск Нацгвардии, замещающих должности младшего начальствующего состава, составляет 337 человек. Для них проектом закона устанавливаются денежная ежемесячная выплата в 10 тысяч рублей.
На участковых уполномоченных полиции возложены основные обязанности по охране общественного порядка. Они принимают меры, направленные на пресечение, профилактику и выявление преступлений. Участковыми рассматривается более половины поступающих в органы полиции обращений граждан, раскрывается каждое третье преступление, ежегодно пресекается более 15 тысяч административных правонарушений, проводится профилактическая работа с гражданами, состоящими на учетах. В настоящее время штат участковых уполномоченных полиции УМВД России по Липецкой области насчитывает 430 человек.
В соответствии с принятым законом им полагаются дополнительные ежемесячные выплаты в размере 15 тысяч рублей.
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Липецкая областьЛипецкая областьРоссияИгорь АртамоновФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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