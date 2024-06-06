https://ria.ru/20240606/selkhozpredpriyatie-1951186442.html

Сельхозпредприятие на Кубани увеличило выработку на 17% по нацпроекту

Сельхозпредприятие на Кубани увеличило выработку на 17% по нацпроекту - РИА Новости, 06.06.2024

Сельхозпредприятие на Кубани увеличило выработку на 17% по нацпроекту

Cельхозпредприятие "Земля Кубани" оптимизировало процесс переработки и упаковки кукурузы, увеличив выработку на 17% благодаря внедрению бережливых технологий в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T23:51

2024-06-06T23:51

2024-06-06T23:52

краснодарский край

экономика

технологии

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 6 июн - РИА Новости. Cельхозпредприятие "Земля Кубани" оптимизировало процесс переработки и упаковки кукурузы, увеличив выработку на 17% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "Кубанское сельскохозяйственное предприятие увеличило выработку на 17%в. Компания "Земля Кубани" оптимизировала процесс переработки и упаковки кукурузы благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда". Шесть месяцев эксперты РЦК (региональный центр компетенций - ред.) вместе с рабочей группой внедряли на пилотном потоке бережливые технологии", - говорится в сообщении. Уточняется, что команда предприятия стандартизировала процесс упаковки - это помогло избежать срыв сроков отгрузки готовой продукции и выполнять сменно-суточный план. Кроме того, на пилотном участке разделили зоны ответственности между ремонтным и оперативным персоналом, а также начали вести учет внеплановых простоев оборудования. Компания "Земля Кубани" осуществляет полный цикл хранения, обработки и выращивания сельхозкультур. На предприятии работает аккредитованная лаборатория и завод по производству семян, добавляют власти.

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краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, краснодарский край