https://ria.ru/20240606/selkhozpredpriyatie-1951186442.html
Сельхозпредприятие на Кубани увеличило выработку на 17% по нацпроекту
Сельхозпредприятие на Кубани увеличило выработку на 17% по нацпроекту - РИА Новости, 06.06.2024
Сельхозпредприятие на Кубани увеличило выработку на 17% по нацпроекту
Cельхозпредприятие "Земля Кубани" оптимизировало процесс переработки и упаковки кукурузы, увеличив выработку на 17% благодаря внедрению бережливых технологий в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T23:51
2024-06-06T23:51
2024-06-06T23:52
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технологии
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 6 июн - РИА Новости. Cельхозпредприятие "Земля Кубани" оптимизировало процесс переработки и упаковки кукурузы, увеличив выработку на 17% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "Кубанское сельскохозяйственное предприятие увеличило выработку на 17%в. Компания "Земля Кубани" оптимизировала процесс переработки и упаковки кукурузы благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда". Шесть месяцев эксперты РЦК (региональный центр компетенций - ред.) вместе с рабочей группой внедряли на пилотном потоке бережливые технологии", - говорится в сообщении. Уточняется, что команда предприятия стандартизировала процесс упаковки - это помогло избежать срыв сроков отгрузки готовой продукции и выполнять сменно-суточный план. Кроме того, на пилотном участке разделили зоны ответственности между ремонтным и оперативным персоналом, а также начали вести учет внеплановых простоев оборудования. Компания "Земля Кубани" осуществляет полный цикл хранения, обработки и выращивания сельхозкультур. На предприятии работает аккредитованная лаборатория и завод по производству семян, добавляют власти.
https://ria.ru/20240606/gostinitsy-1951174937.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, технологии, краснодарский край
Краснодарский край, Экономика, Технологии, Краснодарский край
КРАСНОДАР, 6 июн - РИА Новости. Cельхозпредприятие "Земля Кубани" оптимизировало процесс переработки и упаковки кукурузы, увеличив выработку на 17% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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"Кубанское сельскохозяйственное предприятие увеличило выработку на 17%в. Компания "Земля Кубани" оптимизировала процесс переработки и упаковки кукурузы благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда". Шесть месяцев эксперты РЦК (региональный центр компетенций - ред.) вместе с рабочей группой внедряли на пилотном потоке бережливые технологии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что команда предприятия стандартизировала процесс упаковки - это помогло избежать срыв сроков отгрузки готовой продукции и выполнять сменно-суточный план. Кроме того, на пилотном участке разделили зоны ответственности между ремонтным и оперативным персоналом, а также начали вести учет внеплановых простоев оборудования.
Компания "Земля Кубани" осуществляет полный цикл хранения, обработки и выращивания сельхозкультур. На предприятии работает аккредитованная лаборатория и завод по производству семян, добавляют власти.