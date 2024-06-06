https://ria.ru/20240606/sanktsii-1951185601.html
В Грузии назвали санкции США ошибкой
В Грузии назвали санкции США ошибкой - РИА Новости, 06.06.2024
В Грузии назвали санкции США ошибкой
Введение санкций со стороны США против ряда грузинских чиновников является ошибкой, заявила вице-премьер Грузии, министр культуры и спорта Тея Цулукиани. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T23:41
2024-06-06T23:41
2024-06-06T23:41
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вашингтон (штат)
тея цулукиани
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ТБИЛИСИ, 6 июн - РИА Новости. Введение санкций со стороны США против ряда грузинских чиновников является ошибкой, заявила вице-премьер Грузии, министр культуры и спорта Тея Цулукиани. В четверг официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США вводят визовые ограничения против десятков граждан Грузии. Миллер уточнил, что речь идет от двух-трех десятках лиц, которые не будут уведомлены Вашингтоном о принятом решении, но им запрещается въезд на территорию США. "Это ошибка в наших отношений и я верю, что она будет исправлена", - заявила Цулукиани в эфире телекомпании "Имеди". По ее словам, санкции направлены на создание и углубление пропасти между властью и народом, так как США рассматривают как проблему действующих властей Грузии. "Их главная цель (введения санкций - ред.), чтобы нация оставалась уязвимой и чтобы к власти пришел тот, кто сидит в (клинике - ред.) "Вивамеде", которому если прикажут встать - встанет, когда прикажут лечь - ляжет… Я не думаю, что нация, пережившая столько всего, расстанется со своим правительством, которое ей служит и принимает на себя удары", - добавила Цулукиани.
https://ria.ru/20240606/gosdep-1951170414.html
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в мире, сша, грузия, вашингтон (штат), тея цулукиани
В мире, США, Грузия, Вашингтон (штат), Тея Цулукиани
В Грузии назвали санкции США ошибкой
Вице-премьер Грузии Цулукиани назвала введение санкций США ошибкой