https://ria.ru/20240606/sanktsii-1951153288.html
Песков рассказал, как Россия справляется с санкциями
Песков рассказал, как Россия справляется с санкциями - РИА Новости, 06.06.2024
Песков рассказал, как Россия справляется с санкциями
РФ справляется с санкциями благодаря продуманной работе кабмина под руководством президента Владимира Путина, есть повод для осторожного оптимизма, заявил... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T20:08
2024-06-06T20:08
2024-06-06T21:13
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. РФ справляется с санкциями благодаря продуманной работе кабмина под руководством президента Владимира Путина, есть повод для осторожного оптимизма, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Безусловно, есть повод для осторожного оптимизма. И это, конечно же, результаты продуманной, глубокой и успешной работы и нашего правительства под руководством президента. Здесь нужно тоже не забывать себя хвалить", - сказал Песков в интервью "Известиям", отвечая на вопрос о том, будет ли продолжен положительный тренд в экономике в борьбе с санкциями.Песков отметил, что правительство работает напряженно и успехи в экономике - это результат этой работы."Существуют внутри страны факторы, которые способствуют поддержанию этой динамики положительной. И существуют вне страны факторы, которые наоборот будут пытаться сдерживать наше развитие. Поэтому это потребует дополнительных усилий, дополнительной работы", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20240606/ekonomika-1951154255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Песков рассказал, как Россия справляется с санкциями
Песков: Россия справляется с санкциями благодаря продуманной работе властей