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Песков рассказал, как Россия справляется с санкциями - РИА Новости, 06.06.2024
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20:08 06.06.2024 (обновлено: 21:13 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/sanktsii-1951153288.html
Песков рассказал, как Россия справляется с санкциями
Песков рассказал, как Россия справляется с санкциями - РИА Новости, 06.06.2024
Песков рассказал, как Россия справляется с санкциями
РФ справляется с санкциями благодаря продуманной работе кабмина под руководством президента Владимира Путина, есть повод для осторожного оптимизма, заявил... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T20:08
2024-06-06T21:13
пмэф-2024
россия
дмитрий песков
экономика
владимир путин
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. РФ справляется с санкциями благодаря продуманной работе кабмина под руководством президента Владимира Путина, есть повод для осторожного оптимизма, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Безусловно, есть повод для осторожного оптимизма. И это, конечно же, результаты продуманной, глубокой и успешной работы и нашего правительства под руководством президента. Здесь нужно тоже не забывать себя хвалить", - сказал Песков в интервью "Известиям", отвечая на вопрос о том, будет ли продолжен положительный тренд в экономике в борьбе с санкциями.Песков отметил, что правительство работает напряженно и успехи в экономике - это результат этой работы."Существуют внутри страны факторы, которые способствуют поддержанию этой динамики положительной. И существуют вне страны факторы, которые наоборот будут пытаться сдерживать наше развитие. Поэтому это потребует дополнительных усилий, дополнительной работы", - подчеркнул Песков.
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россия, дмитрий песков, экономика, владимир путин, санкции, санкции в отношении россии
ПМЭФ-2024, Россия, Дмитрий Песков, Экономика, Владимир Путин, Санкции, Санкции в отношении России
Песков рассказал, как Россия справляется с санкциями

Песков: Россия справляется с санкциями благодаря продуманной работе властей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. РФ справляется с санкциями благодаря продуманной работе кабмина под руководством президента Владимира Путина, есть повод для осторожного оптимизма, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Безусловно, есть повод для осторожного оптимизма. И это, конечно же, результаты продуманной, глубокой и успешной работы и нашего правительства под руководством президента. Здесь нужно тоже не забывать себя хвалить", - сказал Песков в интервью "Известиям", отвечая на вопрос о том, будет ли продолжен положительный тренд в экономике в борьбе с санкциями.
Песков отметил, что правительство работает напряженно и успехи в экономике - это результат этой работы.
"Существуют внутри страны факторы, которые способствуют поддержанию этой динамики положительной. И существуют вне страны факторы, которые наоборот будут пытаться сдерживать наше развитие. Поэтому это потребует дополнительных усилий, дополнительной работы", - подчеркнул Песков.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
В Кремле надеются на продолжение тренда развития российской экономики
Вчера, 20:10
 
ПМЭФ-2024РоссияДмитрий ПесковЭкономикаВладимир ПутинСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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