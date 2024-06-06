https://ria.ru/20240606/sanktsii-1951153288.html

Песков рассказал, как Россия справляется с санкциями

Песков рассказал, как Россия справляется с санкциями - РИА Новости, 06.06.2024

Песков рассказал, как Россия справляется с санкциями

РФ справляется с санкциями благодаря продуманной работе кабмина под руководством президента Владимира Путина, есть повод для осторожного оптимизма, заявил... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T20:08

2024-06-06T20:08

2024-06-06T21:13

пмэф-2024

россия

дмитрий песков

экономика

владимир путин

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. РФ справляется с санкциями благодаря продуманной работе кабмина под руководством президента Владимира Путина, есть повод для осторожного оптимизма, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Безусловно, есть повод для осторожного оптимизма. И это, конечно же, результаты продуманной, глубокой и успешной работы и нашего правительства под руководством президента. Здесь нужно тоже не забывать себя хвалить", - сказал Песков в интервью "Известиям", отвечая на вопрос о том, будет ли продолжен положительный тренд в экономике в борьбе с санкциями.Песков отметил, что правительство работает напряженно и успехи в экономике - это результат этой работы."Существуют внутри страны факторы, которые способствуют поддержанию этой динамики положительной. И существуют вне страны факторы, которые наоборот будут пытаться сдерживать наше развитие. Поэтому это потребует дополнительных усилий, дополнительной работы", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20240606/ekonomika-1951154255.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий песков, экономика, владимир путин, санкции, санкции в отношении россии