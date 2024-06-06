https://ria.ru/20240606/sanktsii-1951099931.html
Иран и Россия смогут нейтрализовать санкции США, заявил посол республики
Иран и Россия смогут нейтрализовать санкции США, заявил посол республики - РИА Новости, 06.06.2024
Иран и Россия смогут нейтрализовать санкции США, заявил посол республики
Экономический потенциал Ирана и России может нейтрализовать американские санкции, в этом может помочь также сотрудничество двух стран с другими государствами... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:43
2024-06-06T17:43
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Экономический потенциал Ирана и России может нейтрализовать американские санкции, в этом может помочь также сотрудничество двух стран с другими государствами мира, заявил РИА Новости на ПМЭФ-2024 посол исламской республики в Москве Казем Джалали. "Когда Россия попала под санкции, она стала открытой для расширения экономических связей с Ираном. Теперь нам предстоит поделиться друг с другом своим опытом", - сказал Джалали. Он также подчеркнул, что Иран и РФ должны сотрудничать также с теми государствами, которые тоже находятся под санкционным давлением Запада. "Экономические отношения Ирана и России укрепляются, чтобы мы могли взаимодополняющим образом использовать экономический потенциал друг друга. Экономический потенциал Ирана и России может сыграть различную роль, например, нейтрализовать санкции и полностью избавиться от них", - добавил иранский дипломат. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240426/iran-1942513300.html
https://ria.ru/20231207/iran-1914286069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, москва, казем джалали, в мире
ПМЭФ-2024, Иран, Россия, Москва, Казем Джалали, В мире
Иран и Россия смогут нейтрализовать санкции США, заявил посол республики
Посол Джалали: потенциал экономики Ирана и России может нейтрализовать санкции
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Экономический потенциал Ирана и России может нейтрализовать американские санкции, в этом может помочь также сотрудничество двух стран с другими государствами мира, заявил РИА Новости на ПМЭФ-2024 посол исламской республики в Москве Казем Джалали.
"Когда Россия попала под санкции, она стала открытой для расширения экономических связей с Ираном. Теперь нам предстоит поделиться друг с другом своим опытом", - сказал Джалали.
Он также подчеркнул, что Иран и РФ должны сотрудничать также с теми государствами, которые тоже находятся под санкционным давлением Запада.
"Экономические отношения Ирана и России укрепляются, чтобы мы могли взаимодополняющим образом использовать экономический потенциал друг друга. Экономический потенциал Ирана и России может сыграть различную роль, например, нейтрализовать санкции и полностью избавиться от них", - добавил иранский дипломат.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.