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Иран и Россия смогут нейтрализовать санкции США, заявил посол республики - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:43 06.06.2024 (обновлено: 18:06 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/sanktsii-1951099931.html
Иран и Россия смогут нейтрализовать санкции США, заявил посол республики
Иран и Россия смогут нейтрализовать санкции США, заявил посол республики - РИА Новости, 06.06.2024
Иран и Россия смогут нейтрализовать санкции США, заявил посол республики
Экономический потенциал Ирана и России может нейтрализовать американские санкции, в этом может помочь также сотрудничество двух стран с другими государствами... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:43
2024-06-06T18:06
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Экономический потенциал Ирана и России может нейтрализовать американские санкции, в этом может помочь также сотрудничество двух стран с другими государствами мира, заявил РИА Новости на ПМЭФ-2024 посол исламской республики в Москве Казем Джалали. "Когда Россия попала под санкции, она стала открытой для расширения экономических связей с Ираном. Теперь нам предстоит поделиться друг с другом своим опытом", - сказал Джалали. Он также подчеркнул, что Иран и РФ должны сотрудничать также с теми государствами, которые тоже находятся под санкционным давлением Запада. "Экономические отношения Ирана и России укрепляются, чтобы мы могли взаимодополняющим образом использовать экономический потенциал друг друга. Экономический потенциал Ирана и России может сыграть различную роль, например, нейтрализовать санкции и полностью избавиться от них", - добавил иранский дипломат. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240426/iran-1942513300.html
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иран, россия, москва, казем джалали, в мире
ПМЭФ-2024, Иран, Россия, Москва, Казем Джалали, В мире
Иран и Россия смогут нейтрализовать санкции США, заявил посол республики

Посол Джалали: потенциал экономики Ирана и России может нейтрализовать санкции

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПосол Ирана в Москве Джалали Казем на ПМЭФ-2024. 6 июня 2024
Посол Ирана в Москве Джалали Казем на ПМЭФ-2024. 6 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Посол Ирана в Москве Джалали Казем на ПМЭФ-2024. 6 июня 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Экономический потенциал Ирана и России может нейтрализовать американские санкции, в этом может помочь также сотрудничество двух стран с другими государствами мира, заявил РИА Новости на ПМЭФ-2024 посол исламской республики в Москве Казем Джалали.
"Когда Россия попала под санкции, она стала открытой для расширения экономических связей с Ираном. Теперь нам предстоит поделиться друг с другом своим опытом", - сказал Джалали.
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Он также подчеркнул, что Иран и РФ должны сотрудничать также с теми государствами, которые тоже находятся под санкционным давлением Запада.
"Экономические отношения Ирана и России укрепляются, чтобы мы могли взаимодополняющим образом использовать экономический потенциал друг друга. Экономический потенциал Ирана и России может сыграть различную роль, например, нейтрализовать санкции и полностью избавиться от них", - добавил иранский дипломат.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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